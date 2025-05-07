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Раскрыт автор древнего свитка, пережившего извержение Везувия
Британские ученые прочитали обугленный свиток, пролежавший почти две тысячи лет под пеплом Везувия, не разворачивая его. Исследователи узнали имя автора труда и название.
В 79 году извержение Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум. Последний, расположенный ближе к вулкану, накрыло пирокластическим потоком — смесью раскаленного газа, пепла и камней. Под слоем лавы оказалась роскошная вилла, которую историки связывают с тестем Юлия Цезаря — Луцием Кальпурнием Пизоном. В библиотеке виллы хранились сотни античных свитков, однако из-за воздействия высоких температур тексты сильно пострадали.
В XVIII веке археологи нашли эти артефакты, но попытки развернуть хрупкие папирусы заканчивались неудачей — они рассыпались. Большинство свитков передали Национальной библиотеке Неаполя, а три экземпляра попали в Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета. Десятилетиями ученые мечтали прочитать тексты, но технологии не позволяли сделать это без физического контакта.
Прорыв случился в июле 2024 года, когда свиток под номером PHerc.172 отсканировали с помощью британского источника синхротронного излучения третьего поколения Diamond Light Source. Мощное рентгеновское излучение выявило следы чернил на обугленном папирусе. Исследователи из Оксфорда и Университетского колледжа Лондона создали цифровую 3D-модель свитка и «развернули» его виртуально, написало издание The Guardian со ссылкой на исследователей.
Первыми проступили древнегреческие буквы. Слово «отвращение» встречалось в тексте минимум дважды. Дальнейший анализ показал: перед учеными — часть многотомного трактата «О пороках», написанного философом-эпикурейцем Филодемом из Гадары в I веке до нашей эры.
Филодем — греческий философ, поэт, последователь Эпикура. Сперва учился в Афинах под руководством Зенона из Сидона, затем переехал в Италию: сначала в Рим, а позже в Геркуланум. Филодем был одним из влиятельных философов своего времени. Его взгляды оказали заметное влияние на античную моральную философию. До нашего времени дошло крайне мало его текстов, поэтому каждая находка подобного уровня имеет огромное значение.
Труд Филодема «О пороках» — энциклопедия человеческих слабостей: автор рассуждал о жадности, высокомерии, лести и других недостатках. Свиток из Оксфорда, вероятно, стал первым томом цикла — на внутренних слоях папируса обнаружили букву «альфа», первую букву греческого алфавита, скорее всего, обозначающую номер книги.
Успех стал возможен благодаря Vesuvius Challenge — международному конкурсу с призовым фондом 700 тысяч долларов, посвященному поиску решения расшифровки поврежденных римских и греческих свитков. В 2023 году конкурс выиграли студенты из Великобритании, которые написали алгоритм, позволяющий читать такие тексты по снимкам, сделанным с помощью 3D-рентгена. Этот метод используется в паре с источником синхротронного излучения Diamond Light Source. Благодаря такой комбинации ученые расшифровали 2000 древнегреческих символов на другом свитке, а теперь отсканировали еще 18 свитков, в том числе работу Филодема «О пороках».
Папиролог Майкл МакОскер (Michael McOsker) из Университетского колледжа Лондона, участвующий в проекте, отметил, что все технологические достижения в области расшифровки поврежденных свитков появились за последние три-пять лет. Для классической науки такие темпы почти немыслимы. Исследователь уверен, что библиотека из Геркуланума еще преподнесет много открытий.
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