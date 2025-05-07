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13 минут назад
Любовь Соковикова
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431

Физики предложили оставить черные дыры без сингулярности и горизонта событий

4.1

Многие физики, основываясь на общей теории относительности, полагают, что в центре черной дыры есть сингулярность — область пространства-времени, в которой формально сосредоточена вся масса объекта. Она окружена горизонтом событий, делающим внутреннюю часть космического «монстра» недоступной для наблюдений. Но можно ли «убрать» эти компоненты из уравнения? Так поступили авторы нового исследования, представив альтернативные модели черных дыр без сингулярности и в ряде случаев горизонта событий.

Астрономия
# горизонт событий
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Сингулярность
# уравнения
# червоточины
# Черные дыры
На изображении представлены классическая черная дыра (с сингулярностью) и две альтернативные модели (без сингулярности) / © ESO/Cambridge Astronomical Survey Unit (eso.org/public/images/eso1101a/)

Классическая модель черных дыр, предполагающая наличие сингулярности в их центрах, основана на решении уравнений Эйнштейна, предложенном в 1916 году немецким физиком и астрономом Карлом Шварцшильдом. В нем черная дыра не имеет ни электрического заряда, ни углового момента, то есть не вращается. Но возникает проблема: из-за наличия сингулярности невозможно проследить эволюцию материи, попавшей внутрь. Это указывает на неполноту стандартной трактовки общей теории относительности, которая «ломается» в столь экстремальных условиях.

Вот почему некоторые ученые считают, что физически реалистичная теория гравитации должна устранять сингулярности, заменяя их на конечные структуры — например, на область высокой, но ограниченной плотности, или на переход в другой регион пространства-времени. В некоторых моделях горизонт событий можно заменить на временный или полностью его устранить.

В ноябре 2024 года в Институте фундаментальной физики Вселенной (Италия) состоялась научная конференция, посвященная обсуждению несингулярных (альтернативных) моделей черных дыр. По ее итогам международная исследовательская группа подготовила обзор, в котором систематизировала современные подходы и выделила два ключевых класса объектов: так называемые регулярные черные дыры (regular black holes) и имитаторы черных дыр (black hole mimickers).

Регулярные черные дыры сохраняют такие внешние характеристики классических объектов, как горизонт событий, но «теряют» сингулярность за счет внутренней геометрии: в их центре может располагаться ядро с конечной плотностью или структура, напоминающая червоточину. Горизонт событий при этом может быть нестабильным или временным.

Имитаторы, напротив, не содержат ни горизонта событий, ни сингулярности и представляют собой ультракомпактные, но устойчивые астрофизические объекты, такие как гипотетические гравастары или проходимые червоточины. Внешне они могут напоминать черные дыры, но отличаются по внутреннему устройству.

Несмотря на теоретическую привлекательность альтернативных моделей, их экспериментальное подтверждение — задача невероятно сложная. Современные данные — включая «фотографии» сверхмассивных черных дыр и сигналы гравитационных волн — пока не позволяют надежно отличить классические черные дыры от их теоретических аналогов.

Сделать это, по мнению авторов статьи, можно, отслеживая эхосигналы в гравитационных волнах (возникают при слиянии компактных объектов) и анализируя излучение падающего вещества — в том числе нестандартные всплески, временные задержки и изменения в поляризации света. Текст научной работы, принятой к публикации в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, представлен на сервере препринтов Корнеллского университета. 

Рассматривать полученные результаты как готовую теорию не стоит, однако как направление для будущих исследований — вполне: регулярные черные дыры и имитаторы — это не просто математические альтернативы, а попытка переосмыслить природу пространства, времени и материи в экстремальных гравитационных условиях. Такие конструкции, по мнению физиков, могут сыграть ключевую роль в построении полной теории квантовой гравитации.

Существуют и физические теории, устраняющие сингулярность в черных дырах без избавления от горизонта событий — в частности, такова модель черных дыр в работах физика Николая Горькавого.

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Астрономия
# горизонт событий
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Сингулярность
# уравнения
# червоточины
# Черные дыры
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Комментарии

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1 Комментарий
Gavril Milokumov
Gavril Milokumov
10 минут назад
-
0
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Физики покусились на святое святых гуманитариев любителей научпоперов. О чем же теперь они будут болтать с умным видом часами на ютубе? Концепция давно описана у Логунова в его РТГ, где черный дыры тех моделей что почему-то сегодня считаются основными - вообще не нужны.
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Gavril Milokumov
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Физики предложили оставить черные дыры без сингулярности и горизонта событий

Gavril Milokumov
24 минуты назад
Иван, нисколько не спорю. Однако я отвечал на комментарий про космическую экспансию, в чем я сильно сомневаюсь с учетом ттх старшипа.

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Иван Колупаев
27 минут назад
Gavril, ну так Маск и не скрывает своего намерения запускать старшипы пачками. И у них вполне есть возможность для такого конвейера. Проблема лишь в

SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год

Иван Колупаев
34 минуты назад
Rutex, НАСА донашивают скафандры 80-х годов прошлого века производство их давно прекращено и нет возможности его возобновить. Потому что цепочка

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Prisma 3d
1 час назад
Лол

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Gavril Milokumov
1 час назад
Дождиков, Экспансии? Старшип это скорее грузовик для спутников Старлинк и максимум транспортировка груза/топлива на Луну. По предварительному

SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год

Pashiloe Vedro
1 час назад
Mark, Да, это тот самый из Сараево, по ракете из парабелума стрелял, прикрывал отход в горы одного отца демократии

Маск уверен, что снайпер конкурентов взорвал ракету SpaceX

Gavril Milokumov
1 час назад
Сразу видно что халат был использован только для фото. Наша наука похожа на такой халат, застиранный, старый и помятый, который пылится на полке за

Механизм связывания порфиринов с ДНК поможет разработке эффективных лекарств от рака

Дождиков Антон
2 часа назад
Молодцы, продавили бюрократию. С таким "пулеметным" подходом живо технологию отладят. Мы все ближе к "старшиповому" политическому шоку и началу

SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год

Гоша Куценко
2 часа назад
Акела, женщины в космосе рожать не смогут, смогут родить только чужого! 🤣🤣🤣

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Гоша Куценко
2 часа назад
Вероятно космические технологии прошлого века гораздо совершеннее, и лунные скафандры гораздо прогрессивнее, вывод один человечество

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Гоша Куценко
2 часа назад
Rutex, Да просто нужно одевать скафандры семидесятилетней давности, в которых приземлялись на луну 🤣🤣🤣🤣

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Gavril Milokumov
2 часа назад
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Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Gavril Milokumov
2 часа назад
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Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Gavril Milokumov
2 часа назад
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Gavril Milokumov
3 часа назад
Странная статья на самом деле, особенно с учетом личности Хокинга. Это в научно популистской среде он пользуется магическим авторитетом. Например

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Александр Березин
3 часа назад
Robert, редакция с планеты, на которой более 50 млн проституток, на которых тратят кратно больше денег, чем на все космические полеты вместе взятые. И

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

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