Готы оказались «этнической смесью» народов Европы, Африки и Азии

Долгое время исследователи полагали, что готы представляли собой северные племена, вышедшие из Скандинавии. Эта идея опиралась в основном на работу историка VI века Иордана, в которой он описывал их переселение на юг через Балтику на Вислу, а потом и Днепр. Однако анализ ДНК показал, что люди, которых ученые связывают с готами, на самом деле были достаточно разнообразной этнической группой. Среди их предков встречались выходцы из Скандинавии, с Кавказа, Ближнего Востока и даже территорий южнее Сахары.

Готы — одна из самых загадочных групп эпохи Великого переселения народов. Во многом о них известно благодаря труду «О происхождении и деяниях готов» (De origine actibusque Getarum), принадлежащему историку VI века Иордану, а также ряду греко-римских источников, в которых утверждается, что они появились у границ Римской империи не позднее III века. Их отношения с Римом были непростыми: готы то служили империи и защищали ее рубежи, то сами обращали оружие против легионов.

Кульминацией противостояния стал 410 год, когда вестготы (западная ветвь готов) захватили и разграбили Рим. Это событие потрясло современников и приблизило закат Западной Римской империи. Затем один из командиров готов основал на ее месте в 476 году королевство Одоакра, а чуть позже, в 493-м, на территории этого государства появилось королевство остготов (восточная ветвь готов).

Надежных сведений о раннем происхождении готов немного, поэтому их историю реконструируют по сочетанию письменных и археологических данных.

Долгое время в науке господствовала гипотеза о скандинавских корнях готов. Считалось, что они вышли из Южной Скандинавии, пересекли Балтийское море, затем продвинулись через район Вислы и Днепра к Причерноморью и границам Римской империи. Но проверить эту гипотезу, опираясь только на письменные источники, было невозможно. Чтобы разобраться в хитросплетении истории, потребовались генетические методы.

Международная команда историков и генетиков под руководством Светослава Стамова (Svetoslav Stamov) из Национального исторического музея Болгарии решила окончательно прояснить вопрос происхождения готов. Ученые секвенировали геномы 38 человек, захороненных в двух разных некрополях на территории современной Болгарии. Оба захоронения относятся к готскому периоду и датируются IV-V веками.

Первый некрополь, Аква Калидэ, датируется периодом с 320 по 375 год. В те времена там располагался своеобразный римский лечебный центр с термами. Изначально кладбищем это место не было, но археологи нашли там несколько захоронений. Один из скелетов принадлежал человеку с искусственно деформированным черепом. Такая традиция не встречалась у римлян, но была характерна для многих народов, которых римские авторы называли «варварами», включая готов.

Второй некрополь нашли рядом с местом, где в IX веке находился аул хана Омуртага (правитель Болгарии с 814 по 831 год). Кладбище датируется периодом примерно с 350 по 489 год. Ученые предположили, что оно могло быть частью резиденции готского епископа Вульфилы — человека, который первым перевел Библию на готский язык и обратил свой народ в христианство.

Местонахождения Аква Калидэ и аула Хана Омуртага (АКО) в Болгарии, с предполагаемыми маршрутами миграции готов / © Heather, 1986; Kulikowski, 2007

Исследователи связали оба памятника с готской культурой. На это указали характерные украшения, бусины, погребальные принадлежности, которые обнаружили в этих местах.

Когда Стамов и его коллеги провели генетический анализ, обнаружилось, что люди с двух объектов генетически отличались друг от друга, но оба сообщества имели смешанное происхождение.

Так, выяснилось, что предки готов пришли в Восточную Европу не из одного конкретного места. Генетический анализ указал на присутствие корней из Скандинавии, с Кавказа, из Леванта, Анатолии, Восточной Азии, а также Египта и регионов Африки к югу от Сахары.

Авторы исследования выявили и другой важный факт. Они обнаружили выраженный генетический контраст между северными и южными линиями происхождения. Люди из некрополя Аква Калидэ были ближе к населению Балкан и Анатолии. Захороненные вблизи аула хана Омуртага показали большее сходство с североевропейскими генетическими линиями.

Метод датировки DATES позволил ученым заглянуть вглубь веков и установить примерное время, когда произошло генетическое смешение в северной группе (связанной с культурами бассейна Вислы и, возможно, Скандинавии) и южной (балкано-анатолийским). По мнению ученых, это произошло примерно за 11-13 поколений до захоронений, то есть приблизительно в I веке: задолго до того, как готы вышли на границы Рима и вступили с ним в открытое противостояние.

Результаты исследования поставили под сомнение гипотезу о «чисто скандинавском» происхождении готов. Главный вывод ученых: готы представляли собой многоэтническое сообщество, впитавшее в себя корни жителей Европы, Азии и Африки.

По словам Стамова, если бы готская идентичность основывалась исключительно на биологическом происхождении из Скандинавии, то такое генетическое разнообразие в выборке было бы маловероятно.

Почему же готы оказались столь открытыми для людей разного происхождения? Ключ к разгадке, возможно, лежит в религии. Готы исповедовали арианство — одно из направлений христианства, осужденное на Первом Вселенском соборе в 325 году как ересь. Епископ Вульфила, потомок пленных из Каппадокии, создал готскую письменность и, по-видимому, руководил переводом Библии на готский язык. Это сделало новую веру понятной и доступной для разношерстного населения приграничных регионов империи.

«Арианство не проводило жестких границ между народами. В готских общинах арианином мог стать любой — и бывший римский провинциал, и выходец из степей, и потомок скандинавов. Главным была не кровь, а вера», — объяснил соавтор исследования Тодор Чобанов (Todor Chobanov) из Института балканистики в Софии.

Вестготская застежка для одежды в форме орла, VI век, Испания, Тьерра-де-Баррос / © Wikimedia, Walters Art Museum:

По словам Чобанова, это внутреннее равенство и отсутствие этнических барьеров стали тем клеем, который соединил скандинавов, степняков и потомков римских провинций в единую политическую силу.

Впрочем, не все ученые безоговорочно принимают выводы команды Стамова. Археолог Джеймс Харланд (James Harland) из Боннского университета в Германии считает, что 38 останков недостаточно для окончательных суждений. Он также усомнился в том, что по вещам в могиле можно безошибочно определить этничность погребенного. По его мнению, невозможно с полной уверенностью утверждать, что человек, похороненный с «готскими» бусами, считал себя готом при жизни.

Харланд полагает, что готская идентичность сформировалась после I века у границ Рима. Важную роль сыграло соседство с мощной империей. Разные племена, жившие рядом, имели собственные традиции и не представляли единый народ. Постоянные контакты с Римом — войны, договоры, торговля, служба в армии — заставляли их действовать совместно. Со временем эти группы начали ощущать себя одним сообществом. Так постепенно возникли готы.

Научная работа опубликована на сайте препринтов по биологии bioRxiv.

