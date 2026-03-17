17 марта, 14:14
Игорь Байдов
Готы оказались «этнической смесью» народов Европы, Африки и Азии

Долгое время исследователи полагали, что готы представляли собой северные племена, вышедшие из Скандинавии. Эта идея опиралась в основном на работу историка VI века Иордана, в которой он описывал их переселение на юг через Балтику на Вислу, а потом и Днепр. Однако анализ ДНК показал, что люди, которых ученые связывают с готами, на самом деле были достаточно разнообразной этнической группой. Среди их предков встречались выходцы из Скандинавии, с Кавказа, Ближнего Востока и даже территорий южнее Сахары.

Аларих — вождь и первый король вестготов, въезжающий в Афины в 395 году. Иллюстрация, 1920 год / © Wikimedia, Jan van der Crabben

Готы — одна из самых загадочных групп эпохи Великого переселения народов. Во многом о них известно благодаря труду «О происхождении и деяниях готов» (De origine actibusque Getarum), принадлежащему историку VI века Иордану, а также ряду греко-римских источников, в которых утверждается, что они появились у границ Римской империи не позднее III века. Их отношения с Римом были непростыми: готы то служили империи и защищали ее рубежи, то сами обращали оружие против легионов. 

Кульминацией противостояния стал 410 год, когда вестготы (западная ветвь готов) захватили и разграбили Рим. Это событие потрясло современников и приблизило закат Западной Римской империи. Затем один из командиров готов основал на ее месте в 476 году королевство Одоакра, а чуть позже, в 493-м, на территории этого государства появилось королевство остготов (восточная ветвь готов).

Надежных сведений о раннем происхождении готов немного, поэтому их историю реконструируют по сочетанию письменных и археологических данных. 

Долгое время в науке господствовала гипотеза о скандинавских корнях готов. Считалось, что они вышли из Южной Скандинавии, пересекли Балтийское море, затем продвинулись через район Вислы и Днепра к Причерноморью и границам Римской империи. Но проверить эту гипотезу, опираясь только на письменные источники, было невозможно. Чтобы разобраться в хитросплетении истории, потребовались генетические методы.

Международная команда историков и генетиков под руководством Светослава Стамова (Svetoslav Stamov) из Национального исторического музея Болгарии решила окончательно прояснить вопрос происхождения готов. Ученые секвенировали геномы 38 человек, захороненных в двух разных некрополях на территории современной Болгарии. Оба захоронения относятся к готскому периоду и датируются IV-V веками.

Первый некрополь, Аква Калидэ, датируется периодом с 320 по 375 год. В те времена там располагался своеобразный римский лечебный центр с термами. Изначально кладбищем это место не было, но археологи нашли там несколько захоронений. Один из скелетов принадлежал человеку с искусственно деформированным черепом. Такая традиция не встречалась у римлян, но была характерна для многих народов, которых римские авторы называли «варварами», включая готов.

Второй некрополь нашли рядом с местом, где в IX веке находился аул хана Омуртага (правитель Болгарии с 814 по 831 год). Кладбище датируется периодом примерно с 350 по 489 год. Ученые предположили, что оно могло быть частью резиденции готского епископа Вульфилы — человека, который первым перевел Библию на готский язык и обратил свой народ в христианство. 

маршруты миграции готов
Местонахождения Аква Калидэ и аула Хана Омуртага (АКО) в Болгарии, с предполагаемыми маршрутами миграции готов / © Heather, 1986; Kulikowski, 2007

Исследователи связали оба памятника с готской культурой. На это указали характерные украшения, бусины, погребальные принадлежности, которые обнаружили в этих местах. 

Когда Стамов и его коллеги провели генетический анализ, обнаружилось, что люди с двух объектов генетически отличались друг от друга, но оба сообщества имели смешанное происхождение.

Так, выяснилось, что предки готов пришли в Восточную Европу не из одного конкретного места. Генетический анализ указал на присутствие корней из Скандинавии, с Кавказа, из Леванта, Анатолии, Восточной Азии, а также Египта и регионов Африки к югу от Сахары.

Авторы исследования выявили и другой важный факт. Они обнаружили выраженный генетический контраст между северными и южными линиями происхождения. Люди из некрополя Аква Калидэ были ближе к населению Балкан и Анатолии. Захороненные вблизи аула хана Омуртага показали большее сходство с североевропейскими генетическими линиями.

Метод датировки DATES позволил ученым заглянуть вглубь веков и установить примерное время, когда произошло генетическое смешение в северной группе (связанной с культурами бассейна Вислы и, возможно, Скандинавии) и южной (балкано-анатолийским). По мнению ученых, это произошло примерно за 11-13 поколений до захоронений, то есть приблизительно в I веке: задолго до того, как готы вышли на границы Рима и вступили с ним в открытое противостояние. 

Результаты исследования поставили под сомнение гипотезу о «чисто скандинавском» происхождении готов. Главный вывод ученых: готы представляли собой многоэтническое сообщество, впитавшее в себя корни жителей Европы, Азии и Африки.

По словам Стамова, если бы готская идентичность основывалась исключительно на биологическом происхождении из Скандинавии, то такое генетическое разнообразие в выборке было бы маловероятно.

Почему же готы оказались столь открытыми для людей разного происхождения? Ключ к разгадке, возможно, лежит в религии. Готы исповедовали арианство — одно из направлений христианства, осужденное на Первом Вселенском соборе в 325 году как ересь. Епископ Вульфила, потомок пленных из Каппадокии, создал готскую письменность и, по-видимому, руководил переводом Библии на готский язык. Это сделало  новую веру понятной и доступной для разношерстного населения приграничных регионов империи.

«Арианство не проводило жестких границ между народами. В готских общинах арианином мог стать любой — и бывший римский провинциал, и выходец из степей, и потомок скандинавов. Главным была не кровь, а вера», — объяснил соавтор исследования Тодор Чобанов (Todor Chobanov) из Института балканистики в Софии.

Вестготская застежка для одежды
Вестготская застежка для одежды в форме орла, VI век, Испания, Тьерра-де-Баррос / © Wikimedia, Walters Art Museum:

По словам Чобанова, это внутреннее равенство и отсутствие этнических барьеров стали тем клеем, который соединил скандинавов, степняков и потомков римских провинций в единую политическую силу.

Впрочем, не все ученые безоговорочно принимают выводы команды Стамова. Археолог Джеймс Харланд (James Harland) из Боннского университета в Германии считает, что 38 останков недостаточно для окончательных суждений. Он также усомнился в том, что по вещам в могиле можно безошибочно определить этничность погребенного. По его мнению, невозможно с полной уверенностью утверждать, что человек, похороненный с «готскими» бусами, считал себя готом при жизни. 

Харланд полагает, что готская идентичность сформировалась после I века у границ Рима. Важную роль сыграло соседство с мощной империей. Разные племена, жившие рядом, имели собственные традиции и не представляли единый народ. Постоянные контакты с Римом — войны, договоры, торговля, служба в армии — заставляли их действовать совместно. Со временем эти группы начали ощущать себя одним сообществом. Так постепенно возникли готы.

Научная работа опубликована на сайте препринтов по биологии bioRxiv.

[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Олег Медников
15 минут назад
Парадоксально, но благодаря такому несчастному случаю плезиозавр попал таки в геологическую летопись и, в некотором смысле, обессмертил себя, а

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Любовь С.
24 минуты назад
Sam, спасибо за дополнение. Да, в современных схемах используют только OSK без c-Myc, а экспрессию факторов контролируют через доксицилин, что должно

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Роман Алексеевский
26 минут назад
Aleksandr, у хуторянина из 404 бомбанул пукан🤣

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Sam Dowson
41 минута назад
"на основе активных веществ, проникающих в поры эмали, где распадаются на кислород. Эти молекулы кислорода" - на основе всё той же перекиси водорода,

Стоматолог предупредила о вреде отбеливающих средств с маркетплейсов

Sam Dowson
1 час назад
"сам по себе метод чреват риском развития онкологических заболеваний" - конкретно в этих клинических испытаниях его вроде бы совсем

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Александр Березин
2 часа назад
Никита, а теперь расскажите мне, на каком расстоянии "по Садовскому" должна гибнуть овца в окопе при взрыве атомной бомбы. А потом

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Сергей Шапко
2 часа назад
Бейте кукловодов

США впервые отправили человекоподобных роботов-солдат на Украину

m sarfaraz
2 часа назад
The platform focuses on explaining how residents of Uttar Pradesh can use the online FCS portal effectively. It offers guidance on checking ration card status and beneficiary lists. Detailed steps are provided to reduce confusion during the process. The goal is to make

Virgin Hyperloop выпустила новый видеоролик демонстрирующий планы компании  относительно транспортной системы

Александр Березин
3 часа назад
Уважаемый офицер инженерных войск, информирую: вы чрезвычайно невнимательны, да еще и умеренно разбираетесь в теме: 1. В тексте выше речь шла о БЧ

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Vladimir Nikolaev
3 часа назад
Роман, здесь же не только производство электроэнергии, но и отопление, транспорт, самолеты и т.д.

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Станислав Поплавский
3 часа назад
Если представить США размером в одну огромную кучу говна, то как подсчитать в таких кучах вонь которая распространяется по всему миру? Хватит ли на

Инфографика: реальные размеры Ирана 

wook ji
3 часа назад
With its emphasis on timing and skill, this game offers quick, action-packed basketball gameplay. Play now at Basketball Stars Unblocked and challenge your best score. https://basketballstarsgame.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

lucy nancy
3 часа назад
I really value the ideas presented here. Manufacturers hoping to maintain a competitive advantage should review feedback from users and apply those insights to make reliable products like nitrile gloves even better https://escaperoad2.io

Опытный образец российского самолета «Байкал» поднялся воздух 

pechurihin
3 часа назад
Ни одного слова про Израиль, откуда берутся такие мамкины аналитики 😂

Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире

Omar Cooley
3 часа назад
Losing contact with the Japanese lander really struck me—reminds me of my own struggles in pursuing ambitious goals. Space exploration is such a reflection of human will, isn't it? https://geometry-dashmeltdown.github.io

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

wook ji
4 часа назад
Ragdoll Hit Unblocked stays engaging thanks to its fast-paced action and simple controls, while the ragdoll reactions keep things hilarious and unexpected. https://ragdollhitunblocked.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
4 часа назад
Ragdoll Hit Unblocked stays engaging thanks to its fast-paced action and simple controls, while the ragdoll reactions keep things hilarious and unexpected. https://ragdollhitunblocked.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Федор Черный
4 часа назад
Larisa, кто вам сказал что Турция входит в ЕС?откуда вы это взяли?сами придумали?🤭🤣

Инфографика: реальные размеры Ирана 

wook ji
4 часа назад
What I like about Retro Bowl Unblocked is how it combines straightforward mechanics with solid strategy. Each game is satisfying and keeps me working on my skills. https://retrobowlunblockedgames.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

kuer polin
4 часа назад
This compact Starlink Mini sounds like a dream for staying connected while traveling since it easily fits in a backpack. I can't wait to see if the connection is smooth enough to play a quick game of https://1v1lol-online.io from the middle of the woods!

SpaceX представила портативную спутниковую антенну Starlink Mini 

