Римляне и викинги «генетически наследили» в Британии гораздо слабее, чем англосаксы

Римская империя господствовала в Британии на протяжении приблизительно четырех веков. За это время римляне сильно повлияли на местное население: строили города, внедряли новые законы, развивали торговлю и меняли образ жизни. Однако авторы нового исследования выяснили, что вопреки распространенному мнению, генетический вклад как римлян, так и викингов в население Британских островов был на удивление слабым. Гораздо большее влияние на происхождение современных британцев оказали более поздние миграции англосаксов.

За последние четыре тысячи лет Британия пережила несколько волн миграций и вторжений. К началу бронзового века, около 2500 года до нашей эры, эти территории уже населяли различные общины — потомки более ранних мигрантов. В железном веке, между 1000 и 700 годами до нашей эры, на островах распространились кельтские культуры и кельтские языки. Основную часть населения Британии составляли кельтские племена, пришедшие из континентальной Европы, а именно — бритты.

В 43 году римские легионы императора Клавдия вторглись на острова и покорили бриттов, населявших в то время центральную и южную части. Римлянам удалось установить контроль над большей частью территории, которая стала римской провинцией Британия.

Завоеватели принесли с собой латинский язык, систему управления, а также инфраструктуру. На территории современной Англии выросли города с каменными форумами и базиликами, связанные сетью мощеных дорог. Появились общественные бани, системы водоснабжения и канализации.

Римское господство продлилось до 410 года, после чего римляне стали покидать эти территории. Легионы отозвал император Гонорий для защиты Италии.

Казалось бы, четыре века римского присутствия просто обязаны оставить заметный генетический след у местных жителей. Логично предположить, что за столь долгое правление население островов и приезжие римляне неоднократно смешивались, что гипотетически должно отразиться в ДНК первых.

Однако историки давно предполагали, что значительного переселения римлян в Британию не происходило. Туда чаще переезжали военные, чиновники и торговцы, причем в основном мужчины. Они управляли территорией, строили города и контролировали торговлю, но, вероятно, не вступали в массовые браки с местными женщинами, поэтому генетическое смешивание было ограниченным.

Правда, масштабных генетических данных, которые подтвердили бы или опровергли эту гипотезу до недавнего времени не хватало.

После ухода римлян в Британию стали переселяться германские племена — англы, саксы и юты. В V–VI веках они закрепились на значительной части территории будущей Англии. Позже, с IX по XI век, восточная Англия оказалась под сильным влиянием викингов, которые создали здесь «область датского права» — Данелаг.

Исследователи давно спорят: кто из этих народов (римляне, англосаксы, британцы) сильнее всего повлиял на генофонд современных британцев? Авторы предыдущих исследований проводили анализ либо на небольшой выборке, либо в отдельных регионах, что не давало полного ответа на вопрос.

Теперь разобраться в проблеме попыталась международная команда генетиков под руководством Марины Соареш Да Силва (Marina Soares Da Silva) из Лондонского института Фрэнсиса Крика. Ученые проанализировали геномы 1039 людей, похороненных на территории Британии между 2550 годом до нашей эры и 1150 годом нашей эры. Такой временной охват позволил проследить, как менялся генетический состав населения Британии на протяжении тысячелетий.

Да Силва и ее коллеги обнаружили, что почти 80 процентов жителей Британии римского периода вели свое происхождение исключительно от местных популяций железного века и лишь у 20 процентов исследователи увидели заметный внешний генетический вклад, то есть их родословная была связана с регионами, находящимися за пределами Британии. Причем речь не только об «этнических римлянах»: это могли быть люди из разных уголков империи — Галлии, Германии, Средиземноморья, с Ближнего Востока.

Эти результаты подтвердили гипотезу, что римское завоевание Британии было прежде всего культурным и экономическим, а не генетическим.

Британские острова во второй половине V века. Красный: преимущественно бриттские территории. Зеленый: преимущественно территории скоттов.

Синий: преимущественно территории пиктов / © Wikimedia

Когда римляне ушли, и на острова начали переселяться англосаксы, генетическая картина резко изменилась. Более чем у 70 процентов жителей южной части Британии VI века ученые обнаружили генетические линии, связанные с носителями германских языков.

После массовой миграции англосаксов на островах возникла новая крупная смешанная популяция. У многих людей выявляли сходные генетические комбинации происхождения, то есть их ДНК указывала на близкое происхождение от одних и тех же древних групп. Ученые условно назвали этот генетический профиль «раннесредневековая Британия I».

Со временем эта «англосаксонская» генетическая картина начала размываться, поскольку в Британию продолжали пребывать люди извне. Авторы исследования обнаружили, что с VIII по X век у многих людей появляется генетическое сходство уже не только с англосаксами, но и жителями Южной Европы.

После первоначальной англосаксонской волны миграции население Британии снова стало разнообразнее. Это важно, потому что раньше раннесредневековую Англию часто представляли слишком однородной, будто там жили почти исключительно потомки англосаксов.

Что касается викингов, вопреки распространенным стереотипам, в Британии они почти не наследили. Среди изученных людей лишь четыре процента имели прямую генетическую линию, которую можно отследить до древней Скандинавии. Речь о людях, населявших острова в VIII-XI веках.

Да Силва объяснила, почему генетический вклад викингов оказался не таким значимым. Сперва они преимущественно совершали набеги, в том числе угоняли людей из Ирландии и Британии в рабство в Скандинавию. Позже началась фаза вторжений и переселений, однако к этому моменту состав самих скандинавских групп уже сильно перемешался.

Исследователи считают, что викинги приплывали в регионы, где уже жили люди с похожим генетическим происхождением, поэтому их вклад в ДНК жителей Британии оказался менее заметным.

Результаты исследования представлены на сайте препринтов по биологии bioRxiv.

Игорь Байдов 555 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.