17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева
3

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Во время раскопок в древнем городе Гиппос на восточном берегу озера Кинерет (Галилейского моря) израильские археологи нашли отлитую из свинца пулю для пращи возрастом около 2000 лет. На пуле присутствует короткая надпись на греческом языке, которая примерно переводится как «Усвой урок!» — саркастическая насмешка, адресованная врагам, приближающимся к городу.

Это первый случай обнаружения подобной надписи на снаряде для пращи, отметили исследователи. Их статья опубликована в журнале Palestine Exploration Quarterly.

Пуля небольшая, миндалевидной формы, приблизительно 3,2 сантиметра в длину и 1,95 сантиметра в ширину, она весит около 38 граммов и изготовлена из литого свинца. На одной стороне снаряда выгравирована греческая надпись из пяти букв: ΜΑΘΟΥ.

Ученые интерпретировали это слово как повелительное наклонение греческого глагола μανθάνω, означающего «учиться». В этом контексте оно, вероятно, служило насмешкой над врагом, призывая его «усвоить урок».

Хотя надписи на древних снарядах для пращей иногда встречаются, обычно они содержат имя командира, воинской части или символ, например скорпион или молнию. Но надпись на пуле из Гиппоса отличается: она напрямую обращается к противнику с насмешливым приказом, что делает этот артефакт уникальным, отметили археологи.

Пулю нашли рядом с древней дорогой, которая когда-то вела к восточным воротам города, примерно в 260 метрах от городских стен. Место находки позволило исследователям предположить, что снаряд был выпущен защитниками, находившимися на стенах города, по нападающим врагам, продвигавшимися по дороге внизу.

На одном из краев снаряда виден заметный след от удара, что подтверждает его использование в реальном сражении — скорее всего, он ударился о твердую поверхность после запуска из пращи.

Праща была распространенным оружием в эллинистический период, особенно между III и I веками до нашей эры. Опытные пращники могли запускать легкие свинцовые снаряды на расстояние до 400 метров, но при этом обычно дистанция боя составляла от 100 до 300 метров.

Антиохия Гиппос (Суссита на арамейском языке) — один из полисов Декаполиса (Десятиградия), группы из 10 античных городов, центров эллинистической и римской культуры, расположенных к востоку от долины реки Иордан. Гиппос находился на горе Суссита, возвышающейся примерно на 350 метров над восточным берегом Галилейского моря.

Город основали в II веке до нашей эры, вероятно, после битвы при Панеоне (около 199 года до нашей эры), когда Селевкидская империя получила контроль над регионом. Благодаря своему возвышенному положению над окружающей местностью Гиппос контролировал стратегические пути в регионе, что часто делало его целью во время военных конфликтов.

Раскопки в Гиппосе ведут уже более двух десятилетий. За это время археологи обнаружили 69 свинцовых пуль для пращи на территории крепости и вокруг нее, включая пулю с надписью. Ученые предположили, что ее, как и другие снаряды, использовали в любом из нескольких сражений эллинистического периода, в которых участвовал Гиппос. Последняя из таких битв состоялась в 83 году до нашей эры, когда город захватили войска иудейского царя Александра Янная.

16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Биология
# агрессия
# бонобо
# животные
# обезьяны
# шимпанзе
17 марта, 10:40
Любовь С.

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Идея «перезапуска» стареющих клеток перестала быть научной фантастикой: американская биотехнологическая компания Life Biosciences получила разрешение регулятора на клинические испытания препарата ER-100, основанного на частичном эпигенетическом перепрограммировании для омоложения клеток. Это первый в истории случай, когда метод, способный возвращать клетки в более юное состояние, проверят на человеке.

Медицина
# зрение
# клетки
# лекарства
# омоложение
# старение
# факторы Яманаки
# эпигенетика
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

Биология
# выживание
# планктон
# размножение
# рыбы
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
Последние комментарии

Семён Вдовыкин
1 минута назад
Анвар, это скорее всего лудик, который всё проиграл

NASA заявило о готовности ракеты для «Артемида II»: первый за полвека пилотируемый запуск к Луне возможен уже 1 апреля

Mig Z
3 минуты назад
Все произошло гораздо быстрее чем все предполагали , все разговоры про безопасность развития ии и антропоморфных роботов полная чепухня, когда он

США впервые отправили человекоподобных роботов-солдат на Украину

Олег Медников
18 минут назад
Парадоксально, но благодаря такому несчастному случаю плезиозавр попал таки в геологическую летопись и, в некотором смысле, обессмертил себя, а

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Любовь С.
27 минут назад
Sam, спасибо за дополнение. Да, в современных схемах используют только OSK без c-Myc, а экспрессию факторов контролируют через доксицилин, что должно

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Роман Алексеевский
29 минут назад
Aleksandr, у хуторянина из 404 бомбанул пукан🤣

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Sam Dowson
44 минуты назад
"на основе активных веществ, проникающих в поры эмали, где распадаются на кислород. Эти молекулы кислорода" - на основе всё той же перекиси водорода,

Стоматолог предупредила о вреде отбеливающих средств с маркетплейсов

Sam Dowson
1 час назад
"сам по себе метод чреват риском развития онкологических заболеваний" - конкретно в этих клинических испытаниях его вроде бы совсем

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Александр Березин
2 часа назад
Никита, а теперь расскажите мне, на каком расстоянии "по Садовскому" должна гибнуть овца в окопе при взрыве атомной бомбы. А потом

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Сергей Шапко
2 часа назад
Бейте кукловодов

США впервые отправили человекоподобных роботов-солдат на Украину

m sarfaraz
2 часа назад
Александр Березин
3 часа назад
Уважаемый офицер инженерных войск, информирую: вы чрезвычайно невнимательны, да еще и умеренно разбираетесь в теме: 1. В тексте выше речь шла о БЧ

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Vladimir Nikolaev
3 часа назад
Роман, здесь же не только производство электроэнергии, но и отопление, транспорт, самолеты и т.д.

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Станислав Поплавский
3 часа назад
Если представить США размером в одну огромную кучу говна, то как подсчитать в таких кучах вонь которая распространяется по всему миру? Хватит ли на

Инфографика: реальные размеры Ирана 

wook ji
3 часа назад
pechurihin
3 часа назад
Ни одного слова про Израиль, откуда берутся такие мамкины аналитики 😂

Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире

Omar Cooley
3 часа назад
Федор Черный
4 часа назад
Larisa, кто вам сказал что Турция входит в ЕС?откуда вы это взяли?сами придумали?🤭🤣

Инфографика: реальные размеры Ирана 

