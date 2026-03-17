Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Во время раскопок в древнем городе Гиппос на восточном берегу озера Кинерет (Галилейского моря) израильские археологи нашли отлитую из свинца пулю для пращи возрастом около 2000 лет. На пуле присутствует короткая надпись на греческом языке, которая примерно переводится как «Усвой урок!» — саркастическая насмешка, адресованная врагам, приближающимся к городу.

Это первый случай обнаружения подобной надписи на снаряде для пращи, отметили исследователи. Их статья опубликована в журнале Palestine Exploration Quarterly.

Пуля небольшая, миндалевидной формы, приблизительно 3,2 сантиметра в длину и 1,95 сантиметра в ширину, она весит около 38 граммов и изготовлена из литого свинца. На одной стороне снаряда выгравирована греческая надпись из пяти букв: ΜΑΘΟΥ.

Ученые интерпретировали это слово как повелительное наклонение греческого глагола μανθάνω, означающего «учиться». В этом контексте оно, вероятно, служило насмешкой над врагом, призывая его «усвоить урок».

Хотя надписи на древних снарядах для пращей иногда встречаются, обычно они содержат имя командира, воинской части или символ, например скорпион или молнию. Но надпись на пуле из Гиппоса отличается: она напрямую обращается к противнику с насмешливым приказом, что делает этот артефакт уникальным, отметили археологи.

Пулю нашли рядом с древней дорогой, которая когда-то вела к восточным воротам города, примерно в 260 метрах от городских стен. Место находки позволило исследователям предположить, что снаряд был выпущен защитниками, находившимися на стенах города, по нападающим врагам, продвигавшимися по дороге внизу.

На одном из краев снаряда виден заметный след от удара, что подтверждает его использование в реальном сражении — скорее всего, он ударился о твердую поверхность после запуска из пращи.

Праща была распространенным оружием в эллинистический период, особенно между III и I веками до нашей эры. Опытные пращники могли запускать легкие свинцовые снаряды на расстояние до 400 метров, но при этом обычно дистанция боя составляла от 100 до 300 метров.

Антиохия Гиппос (Суссита на арамейском языке) — один из полисов Декаполиса (Десятиградия), группы из 10 античных городов, центров эллинистической и римской культуры, расположенных к востоку от долины реки Иордан. Гиппос находился на горе Суссита, возвышающейся примерно на 350 метров над восточным берегом Галилейского моря.

Город основали в II веке до нашей эры, вероятно, после битвы при Панеоне (около 199 года до нашей эры), когда Селевкидская империя получила контроль над регионом. Благодаря своему возвышенному положению над окружающей местностью Гиппос контролировал стратегические пути в регионе, что часто делало его целью во время военных конфликтов.

Раскопки в Гиппосе ведут уже более двух десятилетий. За это время археологи обнаружили 69 свинцовых пуль для пращи на территории крепости и вокруг нее, включая пулю с надписью. Ученые предположили, что ее, как и другие снаряды, использовали в любом из нескольких сражений эллинистического периода, в которых участвовал Гиппос. Последняя из таких битв состоялась в 83 году до нашей эры, когда город захватили войска иудейского царя Александра Янная.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.