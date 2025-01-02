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Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков
После того как Европу несколько тысяч лет назад населили индоевропейские пришельцы, разобраться в последующих миграциях их потомков стало очень сложно. Почти все европейцы (конечно, до XXI века) происходят всего от трех отцов из бронзового века, отчего генетические различия между ними были невелики. Новый генетический метод решает эту проблему. В результате ученые отследили не только массовую миграцию готов в начале нашей эры из Скандинавии, но и несколько неожиданную обратную волну миграции в эпоху викингов — из Центральной Европы в Скандинавию.
Около пяти тысяч лет назад степняки-индоевропейцы начали массовые вторжения в Западную Европу (но не только). Представители их восточной ветви (ямники) стали предками греков и армян, юго-западной — италийских и кельтских племен, северной — германских (потомки племен культуры шнуровой керамики). С этого момента у генетиков начинаются большие сложности с отслеживанием дальнейших миграций: генетически все эти люди по мужской линии всего 5-6 тысяч лет назад имели одних и тех же предков.
Между тем, разобраться в этом периоде было бы неплохо, потому что племена к северу от Рима и Греции не имели своей письменности, и что там происходило — в общем-то загадка. Скажем, около 100 года до нашей эры тевтоны и кимвры едва не уничтожили Рим, но кем они были — спорят до сих пор. Кто-то считает их полукельтами, другие — германцами (хотя это скорее предположение Юлия Цезаря, чем факт), третьи, опираясь на Помпония Мела, утверждают, что они мигрировали из Скандинавии.
Сходная история с готами: предания этого народа сообщают, что они, около начала нашей эры, вышли из Скандзы (Скандинавии), переплыли Балтику, высадились у устья Вислы, откуда постепенно мигрировали через Днепр в Северное Причерноморье, где основали королевство готов. Потом, в результате ряда трагических событий, остготы захватили Италию, а вестготы — Испанию, попутно нанеся катастрофические удары Римской империи. Но многие историки веками оспаривали как скандинавское происхождение готов, так и более поздние элементы их истории.
Теперь исследователи из Европы и Японии разработали метод Twigstats («Ветвестатистика»), основанный на сравнении генетических мутаций у разных людей — как современников из разных регионов, так и тех, кто жил в разные эпохи — и позволяющий установить генетические маркеры миграций даже внутри очень близких популяций, где почти все — дети всего двух-трех отцов, живших лишь несколько тысяч лет назад, то есть как раз для ситуации Европы после индоевропейского завоевания. Этот метод использовали авторы работы, опубликованной в журнале Nature.
Всего они проанализировали геномы 1556 человек, живших в Европе в 1-1000 годах нашей эры. В первые 500 лет нашей эры из Скандинавии на юг шли массовые миграции: потомки скандинавов внезапно появляются на земле современной Южной Германии, Польши, Словакии, Италии и Южной Британии. Эти данные сочетаются с лингвистическими, по которым германские языки тогда имели три основные группы. Носители первой остались в Скандинавии, второй — вымерли полностью, третьи стали основой современного немецкого и английского. В ряде случаев скандинавские мигранты установлены генетиками раньше, чем они видны из исторических источников. Например, в Йорке нашли скелет крепкого мужчины II-IV веков нашей эры, который был скандинавом — хотя в этот момент там не было ни вторжения англосаксов, ни набегов викинготов. Предположительно, это раб-гладиатор.
Еще большей неожиданностью стали генетические данные за 300-800 годы нашей эры. Почему-то внезапно началось обратное движение: выходцы из Центральной Европы, в том числе германского происхождения, начинают массово мигрировать обратно в Скандинавию, откуда не так давно вышли их собственные предки. Причем по изотопам зубов ряда жителей скандинавского региона этой эпохи стало ясно, что как минимум часть из них родилась здесь, хотя (судя по ДНК) еще недавно их предки жили в германских землях на сотни километров к югу.
Необычно то, что таких людей в это время — несколько десятков процентов всех изученных геномов на территории Дании и Швеции к 800 году нашей эры. Скажем, в Дании 25 из 53 проанализированных геномов в этот период показывают происхождение от центральноевропейских предков То есть обратная миграция с юга на север была по-настоящему массовой. Причины ее совершенно неясны, поскольку Скандинавия тогда — довольно глухая, небогатая и прохладная часть Европы.
С другой стороны, Центральная и даже Южная Европа 300-800 годов нашей эры имели свои недостатки. В IV веке на востоке Европы появились гунны, нанесшие удары по государству готов, из-за чего те мигрировали на запад, в свою очередь вторгнувшись в Римскую империю. Трудно исключать, что какие-то племена бежали от гуннов и в других направлениях — не к Риму, а на север. В VI веке, вероятно, из-за миграции степных грызунов, вызванной вулканической зимой 536-541 годов, континент столкнулся с исключительно сильной эпидемией чумы, уничтожившей десятки процентов его населения. В условиях массовых эпидемий народы тоже могут мигрировать «куда глаза глядят», где, как им кажется, эпидемии еще нет.
Наряду с этими мигрантами из Центральной Европы (в основном — в южную половину Скандинавии), отмечаются и неожиданные следы миграции из Британии в северную Норвегию. Причем, похоже, речь не просто о миграции каких-то англосаксов, в языковом и культурном плане близких к скандинавам: налицо гены доанглосаксонсого населения Британии. И вряд ли это были рабы, поскольку серьезная передача генов по мужской линии в этом случае малореальна. Есть и еще большая экзотика: в юго-восточной Швеции, в основном на острове Готланд, археологи нашли 14 скелетов, чьи предки по мужской линии — выходцы с территории современной Польши и Литвы (вероятно, из каких-то балтских племен).
В письменных источниках той эпохи о таком движении ничего нет. Это, с одной стороны, неудивительно (варвары были неграмотными), с другой — делает новые открытия генетиков весьма важной, по сути уникальной информацией.
Для периода после 800 года такой странный и незафиксированный источниками приток людей прекращается. Далее генетики видят то, что в исторических источниках есть: на территории Руси появляются люди шведского происхождения (варяги «Повести временных лет»), а в Англии — выходцы из Дании (викинги области Денло из англосаксонских хроник). Интересно, что в Британии значительная часть таких людей найдена в братских могилах, со следами насильственной смерти. На Руси есть и необычная находка XI века — останки выходца из Британии первого тысячелетия нашей эры (не викинга, возможно, англосакса).
Выходцы из южных германских земель, осевшие в южной Швеции, в генах тех скандинавов, что находят на территории Руси, своих генетических следов почти не оставили. Получается, основная часть варягов Руси пришли из центральной и северной Швеции и Норвегии.
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После того как Европу несколько тысяч лет назад населили индоевропейские пришельцы, разобраться в последующих миграциях их потомков стало очень сложно. Почти все европейцы (конечно, до XXI века) происходят всего от трех отцов из бронзового века, отчего генетические различия между ними были невелики. Новый генетический метод решает эту проблему. В результате ученые отследили не только массовую миграцию готов в начале нашей эры из Скандинавии, но и несколько неожиданную обратную волну миграции в эпоху викингов — из Центральной Европы в Скандинавию.
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