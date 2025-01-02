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Запах Нового года: пермские ученые рассказали о пользе цитрусов для здоровья и настроения
Мандарины, апельсины, грейпфруты... Их аромат прочно связан с теплыми воспоминаниями и праздничным настроением. Но что мы знаем об их истории и пользе для нашего организма? Эксперты Пермского Политеха рассказали о появлении этих фруктов в России, почему в Китае мандарины называют «золотыми», а молодежь в нашей стране больше не считает их символом Нового года, как цитрусовые противостоят свободным радикалам, помогают выздороветь и похудеть, зачем их добавляют в антицеллюлитные кремы и лосьоны и из-за чего нельзя есть грейпфрут натощак.
Цитрусовые выделяются среди других фруктов своей уникальной комбинацией признаков. Их кожура, богатая эфирными маслами, не только защищает сочную мякоть, но и дарит характерный аромат. Внутри плода вместо единой массы мы находим разделенные дольки, наполненные освежающим, кисло-сладким соком.
– Цитрусовые содержат большое количество аскорбиновой кислоты, а еще они богаты витаминами группы B, A и E. Кроме того, в их составе много клетчатки, например, апельсины могут содержать до трех граммов только в одном фрукте. В среднем в цитрусовых около 1-2 граммов клетчатки на 100 граммов продукта – это значит, что употребление их в пищу не только восполнит необходимый запас витаминов в организме, но и улучшит пищеварение, – рассказывает Евгения Гладких, ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.
Кожура цитруса не менее полезна
Известно, что кожура цитрусовых богата как водорастворимыми витаминами (аскорбиновой кислотой, витаминами группы B), так и жирорастворимыми (A и E). Кроме того, в ней содержится множество полезных минеральных веществ – макро- и микроэлементов, включая кальций, железо, магний, фосфор и калий.
– Еще кожура содержит много клетчатки, и в умеренных количествах действительно может быть полезна. Она улучшает пищеварение, но организм самостоятельно ее не переваривает и не усваивает, поэтому употребление слишком большого количества может стать большой нагрузкой на желудочно-кишечный тракт. Также нужно помнить, что фрукты при выращивании могут обрабатывать различными химическими веществами, поэтому кожура должна быть тщательно вымыта для их удаления, – объясняет Евгения Гладких.
Грейпфрут поможет похудеть, но натощак его есть нельзя
Существует множество споров о «волшебных» свойствах грейпфрута для похудения. Например, есть гипотеза, что он, как и другие цитрусовые, способствует снижению веса, потому что содержит флавоноиды, влияющие на процессы в жировых тканях. Однако данные из известных исследований достаточно противоречивы.
– Что можно сказать точно: грейпфрут однозначно богат клетчаткой и витаминами, что способствует улучшению пищеварения и нормальному метаболизму. В продукте много воды, во время приема пищи его употребление поспособствует более скорому приходу чувства сытости. В целом грейпфрут будет однозначно полезен для здоровой диеты. При этом его калорийность невысока – порядка 35-50 ккал на 100 граммов фрукта, по сравнению с другими цитрусовыми энергетическая ценность меньше, – отметила эксперт Пермского Политеха Евгения Гладких.
Не рекомендуется употреблять грейпфрут и другие цитрусовые натощак – повышенное содержание кислот может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Также не стоит совмещать их с приемом некоторых лекарственных препаратов.
Есть цитрусовые с осторожностью стоит людям с заболеваниями ЖКТ ввиду повышенной кислотности фруктов. С особым вниманием к тому, как употреблять эти фрукты и продукты, полученные из них (например, соки), стоит отнестись при наличии у человека диабета или аллергических реакций.
Поддержка в период вирусов и гриппа
– Наша потребность в витамине C – важнейшем антиоксиданте – очень высока, 75-90 мг в сутки. Суточную дозу может обеспечить один крупный апельсин, грейпфрут или одна четверть помело. Кроме того, в цитрусовых содержатся другие полезные антиоксиданты и витамины, восполнение потребности в которых поможет организму нормализовать состояние и выстоять в борьбе с вирусами, – сообщила Евгения Гладких, ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.
Антиоксиданты из цитрусовых добавляют в косметику
– В реакциях окисления возможно образование свободных радикалов, которые вызывают окислительный стресс и повреждают клетки кожи, вызывая преждевременное старение. Они способны инициировать появление морщин, фотостарение, вызывают чрезмерную сухость и пигментацию кожи. Местные антиоксиданты могут прерывать цепные реакции с участием свободных радикалов, ингибировать реакции окисления. Это помогает защитить кожу от стресса, поэтому различные растительные экстракты, богатые антиоксидантами, применяют в косметике для улучшения состояния кожи, – отметила Евгения Гладких, ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.
Однако средства, полученные из цитрусовых, как и многие другие препараты, не стоит наносить на поврежденную кожу, когда она становится уязвима и чувствительна. Это может вызвать раздражение.
По словам эксперта, пищевая аллергия на такие фрукты связана с непереносимостью некоторых компонентов, полученных из цитрусовых. На них же стоит обращать внимание в составе косметического средства.
Первый цитрус в Европе
Цитрусовые начали свое движение по миру с южных склонов Гималаев, затем распространились по регионам Юго-Восточной Азии. Есть упоминания, что в 325 году до нашей эры из своего индийского похода Александр Македонский привез с собой семена цитрусовых деревьев. Скорее всего, первым в Европу попал лимон.
— Второй родиной цитрусовых стала территория Китая, откуда апельсины и мандарины добрались в Европу с португальскими купцами. Позже, уже в конце 18 века, цитрусовые стали использовать на флоте европейских стран для профилактики цинги. Английский путешественник Джеймс Кук приказал использовать сок лимона на кораблях во время своего кругосветного путешествия, — рассказывает Константин Антипьев, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.
В начале XIX века первое мандариновое дерево было высажено во Франции в ботаническом саду Лиона, его привезли из Марокко. При дворах европейских монархов стало модно заводить оранжереи, где произрастали различные цитрусовые деревья, привезенные из колоний.
В России мандарины стали массово доступны только сегодня
В нашей стране цитрусовые появились позже. Мандарины начали завозить в Российскую империю из Германии в 1870-х годах. Разумеется, они поставлялись ко двору монарха, их могли позволить себе только столичные статусные группы – дворяне и купцы.
— Ни о какой связи между цитрусовыми и Новым годом или Рождеством речи не было. В 1890-х годах в Российской империи на территории Абхазии и Кахетии появились собственные мандариновые плантации. Созревшие фрукты можно было быстрее доставлять в центральные города империи. Именно с конца 19 века стала появляться традиция украшать елку мандаринами. Разумеется, для широких слоев российского общества это было невозможно. Массовая доступность мандаринов у нас сложилась только в 21 веке, — отмечает Константин Антипьев.
Китайская традиция дарить «золотые» фрукты
В Китае, где и произрастают мандарины, сложилась традиция дарить близким или друзьям два мандарина. По одной из версий на китайском языке фраза «пара мандаринов» близко по звучанию со словом «золото». И даря эти плоды, человек желает финансового благополучия. А в культуре этой страны финансовое благополучие очень важно.
— Интересно, что по другой версии для китайцев мандарины не имели элитного статуса, потому что были доступны для многих. А чтобы не приходить с пустыми руками в гости, брали популярные цитрусы, которые сами по себе выглядят ярко и эстетично, привлекают к себе внимание, — рассказывает эксперт Пермского Политеха.
Мандарины — символ Нового года только для старшего поколения
Тесная связь мандаринов и Нового года у широких слоев населения сложилась в СССР с 1960-х годов. Несмотря на наличие в составе Грузинской СССР, где росли мандарины, обеспечить потребности советской торговли в этом фрукте было невозможно. С Китаем отношения складывались прохладные. Но СССР активно налаживал отношения со странами Африки, обретавшими свою независимость.
— С середины 1960-х годов в СССР появились мандарины из Марокко. Кто постарше, помнит черную ромбовидную наклейку с желтой надписью «Maroc». Но дефицит не только мандаринов, а всех цитрусовых в СССР был высок. В первую очередь закрывались потребности столичных городов: Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, — сообщил Константин Антипьев, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.
До периферии мандарины, лимоны и апельсины доходили редко. И тем ценнее и желаннее были. Их везли из столиц, доставали через статусных знакомых или получали под Новый год в продовольственных наборах от предприятий. Также мандарины были в Новогодних подарках. Поэтому их вид и запах у людей, родившихся и живших в СССР, ассоциируется с атмосферой этого праздника.
Константин Антипьев отмечает, что у современных детей и молодежи такой четкой ассоциативной связи мандаринов и Нового года нет. Фрукт превратился во всесезонный продукт, который можно купить в любом массмаркете или обычном фруктовом киоске. Их уже нет в подарках и на елку их тоже не вешают.
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