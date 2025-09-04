Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка
С приходом осени родители отдают детей в садик в надежде, что теперь у них появится больше времени на работу. Но после нескольких болезней подряд за пару месяцев может показаться, что проще отказаться от посещений и продолжать сидеть дома до школьного возраста. Ученый Пермского Политеха рассказал, какие проблемы возникают у взрослых людей, не посещавших садик, как подготовить иммунитет и психику ребенка к регулярному пребыванию, почему нельзя специально заражать детей ветрянкой и чем опасны чеснок и оксолиновая мазь.
Обычно проблемы со здоровьем у детей, который впервые пришли в садик, связаны с двумя основными факторами.
– Первый — психоэмоциональное напряжение. Адаптация к новому окружению, режиму и правилам может вызывать стресс, который иногда проявляется через телесные симптомы: насморк, кашель или частые ОРВИ. Это реакция иммунитета на повышенную тревожность и нагрузку. Второй фактор — столкновение с новой микробной средой. В коллективе ребенок встречается с незнакомыми вирусами и бактериями, и его иммунитету нужно время, чтобы научиться на них реагировать. Это естественный процесс адаптации, – комментирует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Как понять, готов ли иммунитет ребенка к садику?
По словам Валерия Литвинова, до полугода иммунная система ребенка связана с материнской за счет грудного вскармливания и сохраняющихся после рождения антител. Благодаря этому младенцы достаточно хорошо защищены от различных заболеваний.
После 6 месяцев у них начинает формироваться собственная иммунная система. Если кормление грудью продолжается, то роль грудного молока трансформируется. Теперь его защита действует более «точечно». Если мама контактирует с вирусом, ее организм производит к нему антитела, которые через 2-3 дня появляются в молоке и передают ребенку специфическую защиту против конкретного возбудителя. Для того, чтобы иммунная система научилась защищать ребенка от инфекций, нужен контакт с бактериями, вирусами, грибками. Обычно дети в таком раннем возрасте не сталкиваются с посторонними людьми, которые их переносят, на регулярной основе. Поэтому и болеют они нечасто.
– А вот с того времени, как ребенок начинает ходить в детский сад, у него активно формируется адаптивный иммунный ответ, то есть способность «запоминать» конкретные инфекции и вырабатывать антитела для эффективной борьбы с ними при повторной встрече. Этот процесс неизбежно связан с частыми простудами, ОРВИ, гриппами, – рассказывает эксперт Пермского Политеха.
Если ребенок в целом здоров и уже сталкивался с вирусами, которые переносил без осложнений, то его иммунная система без проблем справится с новыми инфекциями.
– А вот в если ребенок болеет слишком тяжело – каждая простуда заканчивается бронхитом, отитом, пневмонией и длится больше двух недель. А также есть диагностированные иммунодефициты или тяжелые хронические заболевания, то, возможно для него безопаснее будет подождать, пока иммунная система не стабилизируется. Инфекции, с которыми он неизбежно столкнется в новой среде, перегрузят все системы организма, – продолжает ученый ПНИПУ.
Во сколько лет лучше отдавать ребенка в садик?
– Оптимальным возрастом для начала посещения детского сада считается период около 2,5–3 лет. В это время у ребенка естественным образом формируется не только иммунитет, но и потребность в играх со сверстниками. Происходит постепенная сепарация от родителей, – считает Валерий Литвинов.
Конечно, можно отдать ребенка и раньше, но в таком возрасте разлука с матерью может переноситься тяжело. Иногда это проявляется в временном регрессе развития: потере ранее приобретенных навыков, таких как умение пользоваться горшком, или в появлении невротических реакций, например, тревожности или нарушений сна. Поэтому решение отдавать ребенка в садик до 2,5 лет остается на усмотрение родителей, важно учитывать индивидуальные особенности малыша.
– Если же начать посещение сада слишком поздно, например, в 3,5–5 лет, могут возникнуть сложности с адаптацией. В этом возрасте дети уже формируют устойчивые игровые группы и правила общения, поэтому новичку бывает трудно влиться в коллектив. Идеально, если ребенок посещает сад в течение нескольких лет — например, с 3 до 6 лет, — чтобы полноценно освоиться и развить социальные навыки, – рекомендует эксперт Пермского Политеха.
В целом, детский сад не предъявляет строгих требований к интеллектуальному или психологическому развитию ребенка. Главное — отсутствие серьезных заболеваний, несовместимых с пребыванием в коллективе. При наличии возможности и готовности родителей большинство детей успешно адаптируются и получают положительный опыт нахождения в садике.
Что делать, если ребенок постоянно приносит болезни из сада?
Важно понимать, что увеличение заболеваемости в начале посещения детского сада — это естественный процесс адаптации. Перенося инфекции, ребенок формирует иммунологическую память. В дальнейшем она поможет ему болеть реже. Этот этап, хотя и вызывает беспокойство, является нормальной частью становления организма.
– Если ребенок переносит заболевания в легкой форме — без высокой температуры и осложнений, — после выздоровления разумнее продолжать посещение сада. Длительные перерывы могут навредить еще сильнее, нарушив процесс адаптации как иммунной, так и нервной системы. Однако в каждом случае важно учитывать индивидуальное состояние ребенка. Если ребенок начинает болеть чаще двух раз в месяц, это серьезный повод обратиться к врачу, – сообщает Валерий Литвинов.
В редких случаях детский сад может быть противопоказан из-за особенностей иммунной системы, когда ей требуется больше времени для формирования. Такое решение должен принимать педиатр или детский инфекционист.
Работает ли чеснок в баночке?
Распространенное средство защиты от вирусов – баночка с чесноком на шее – на самом деле не только бесполезно, но иногда и вредно для чувствительного детского организма.
Активное вещество чеснока, аллицин, действительно имеет антибактериальные свойства, но его концентрация в парах слишком низка, чтобы убить вирусы и бактерии в воздухе или дыхательных путях. Он не способен создать «барьер», препятствующий проникновению инфекций.
– Что касается народных средств профилактики, таких как чеснок или оксолиновая мазь, их использование не рекомендуется. Причина проста: у детей часто проявляются аллергические реакции на подобные средства. Например, при вдыхании паров чеснока или мази может возникнуть заложенность носа, кашель и даже спазм бронх. А в местах контакта с ними кожи ребенка остаются сыпь и раздражение. Основой профилактики респираторных заболеваний остаются простые и проверенные методы: регулярное мытье рук, привычка не трогать лицо руками, а также закаливание. Эти меры эффективны и безопасны, – рекомендует ученый ПНИПУ.
Как подготовить иммунитет и психику ребенка к первому походу в сад?
Эксперт Пермского Политеха считает, что ключевую роль в подготовке иммунной системы ребенка к встрече с опасными возбудителями играют прививки. Например, вакцина БЦЖ знакомит организм с палочкой Коха, вызывающей туберкулез, и учит его локализовать инфекцию. Это позволяет избежать тяжелых форм заболевания, которые раньше часто приводили к осложнениям и даже летальным исходам. Без прививки встреча с возбудителем может произойти случайно, и организм окажется неподготовленным. Вакцинация формирует приобретенный иммунный ответ, который защищает от непредсказуемого развития инфекций.
Психологическая подготовка ребенка не менее важна.
– Можно вместе посмотреть на садик со стороны, понаблюдать за детьми на прогулке, обыграть ситуацию дома, обсудить, какие игрушки он возьмет с собой. Чего точно не стоит делать – это называть поход в сад работой, обязанностью. Так появляется риск демотивировать ребенка. Вместо этого лучше акцентировать внимание на положительных сторонах: возможности играть с другими детьми, новых игрушках и интересных занятиях, – добавляет Валерий Литвинов.
Идеальный вариант — начать с кратковременного пребывания: несколько часов в день, чтобы он постепенно привык к новой обстановке, окружению, режиму и питанию. Так адаптация пройдет мягче.
Нужно ли специально заражать ребенка ветрянкой?
Хотя у многих детей это заболевание протекает в легкой форме — с температурой до 37–38 градусов и характерной сыпью, которая проходит за несколько дней, — всегда есть риски.
– Ни в коем случае не стоит специально заражать ребенка ветрянкой. Предсказать, как организм конкретного человека отреагирует на вирус, невозможно. У некоторых болезнь принимает тяжелую форму, требующую госпитализации и специального лечения. Кроме того, ветряная оспа может привести к серьезным осложнениям, таким как энцефалит или пневмония, которые опасны для жизни, – предупреждает ученый ПНИПУ.
Сегодня существует безопасная альтернатива — вакцинация. Она не входит в календарь прививок и делается платно, однако эффективно защищает от болезни. Если даже привитый ребенок заразится, ветрянка пройдет в легкой или бессимптомной форме.
Чем люди, не ходившие в садик, отличаются от остальных?
Основная функция садика – в процессе игровой деятельности и общения со сверстниками научить детей строить отношения, дружить и взаимодействовать в коллективе. Взрослые не могут полноценно заменить ровесников, не выполняют их функции, поэтому для формирования социальных навыков и психического развития ребенку необходимо общение с другими детьми.
– Если ребенок не посещает детский сад, например, по состоянию здоровья, родителям важно это компенсировать: водить его на секции, праздники и другие мероприятия, где он сможет строить взаимоотношения со сверстниками. Такие дети обычно не отстают от других, успешно адаптируются в школе и во взрослом возрасте ничем не отличаются от остальных. Однако если не уделять должное внимание развитию социальных навыков, то ребенок, вырастая, хуже справляется со стрессом и дольше привыкает к новым коллективам. Кроме того, раз его иммунная система не «тренировалась» в детстве, он будет тяжелее переносить инфекции и в целом чаще болеть, – объясняет Валерий Литвинов.
Так что в случаях, когда состояние здоровья и психика ребенка позволяют пойти в садик, лучше дать ему эту возможность и тем самым обеспечить устойчивость к стрессам и стабильное будущее.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нереализованные проекты истребителей пятого поколения
Восточная Римская империя против чумы — счет 1:1
В прекрасное далеко на поезде
«А вот мы в ваши годы»: бумер, зумер и миллениал
Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным
Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой
Фейерверк открытия: что скрывает одна из самых странных звезд Галактики
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии