Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

С приходом осени родители отдают детей в садик в надежде, что теперь у них появится больше времени на работу. Но после нескольких болезней подряд за пару месяцев может показаться, что проще отказаться от посещений и продолжать сидеть дома до школьного возраста. Ученый Пермского Политеха рассказал, какие проблемы возникают у взрослых людей, не посещавших садик, как подготовить иммунитет и психику ребенка к регулярному пребыванию, почему нельзя специально заражать детей ветрянкой и чем опасны чеснок и оксолиновая мазь.

Обычно проблемы со здоровьем у детей, который впервые пришли в садик, связаны с двумя основными факторами.

– Первый — психоэмоциональное напряжение. Адаптация к новому окружению, режиму и правилам может вызывать стресс, который иногда проявляется через телесные симптомы: насморк, кашель или частые ОРВИ. Это реакция иммунитета на повышенную тревожность и нагрузку. Второй фактор — столкновение с новой микробной средой. В коллективе ребенок встречается с незнакомыми вирусами и бактериями, и его иммунитету нужно время, чтобы научиться на них реагировать. Это естественный процесс адаптации, – комментирует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Как понять, готов ли иммунитет ребенка к садику?

По словам Валерия Литвинова, до полугода иммунная система ребенка связана с материнской за счет грудного вскармливания и сохраняющихся после рождения антител. Благодаря этому младенцы достаточно хорошо защищены от различных заболеваний.

После 6 месяцев у них начинает формироваться собственная иммунная система. Если кормление грудью продолжается, то роль грудного молока трансформируется. Теперь его защита действует более «точечно». Если мама контактирует с вирусом, ее организм производит к нему антитела, которые через 2-3 дня появляются в молоке и передают ребенку специфическую защиту против конкретного возбудителя. Для того, чтобы иммунная система научилась защищать ребенка от инфекций, нужен контакт с бактериями, вирусами, грибками. Обычно дети в таком раннем возрасте не сталкиваются с посторонними людьми, которые их переносят, на регулярной основе. Поэтому и болеют они нечасто.

– А вот с того времени, как ребенок начинает ходить в детский сад, у него активно формируется адаптивный иммунный ответ, то есть способность «запоминать» конкретные инфекции и вырабатывать антитела для эффективной борьбы с ними при повторной встрече. Этот процесс неизбежно связан с частыми простудами, ОРВИ, гриппами, – рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Если ребенок в целом здоров и уже сталкивался с вирусами, которые переносил без осложнений, то его иммунная система без проблем справится с новыми инфекциями.

– А вот в если ребенок болеет слишком тяжело – каждая простуда заканчивается бронхитом, отитом, пневмонией и длится больше двух недель. А также есть диагностированные иммунодефициты или тяжелые хронические заболевания, то, возможно для него безопаснее будет подождать, пока иммунная система не стабилизируется. Инфекции, с которыми он неизбежно столкнется в новой среде, перегрузят все системы организма, – продолжает ученый ПНИПУ.

Во сколько лет лучше отдавать ребенка в садик?

– Оптимальным возрастом для начала посещения детского сада считается период около 2,5–3 лет. В это время у ребенка естественным образом формируется не только иммунитет, но и потребность в играх со сверстниками. Происходит постепенная сепарация от родителей, – считает Валерий Литвинов.

Конечно, можно отдать ребенка и раньше, но в таком возрасте разлука с матерью может переноситься тяжело. Иногда это проявляется в временном регрессе развития: потере ранее приобретенных навыков, таких как умение пользоваться горшком, или в появлении невротических реакций, например, тревожности или нарушений сна. Поэтому решение отдавать ребенка в садик до 2,5 лет остается на усмотрение родителей, важно учитывать индивидуальные особенности малыша.

– Если же начать посещение сада слишком поздно, например, в 3,5–5 лет, могут возникнуть сложности с адаптацией. В этом возрасте дети уже формируют устойчивые игровые группы и правила общения, поэтому новичку бывает трудно влиться в коллектив. Идеально, если ребенок посещает сад в течение нескольких лет — например, с 3 до 6 лет, — чтобы полноценно освоиться и развить социальные навыки, – рекомендует эксперт Пермского Политеха.

В целом, детский сад не предъявляет строгих требований к интеллектуальному или психологическому развитию ребенка. Главное — отсутствие серьезных заболеваний, несовместимых с пребыванием в коллективе. При наличии возможности и готовности родителей большинство детей успешно адаптируются и получают положительный опыт нахождения в садике.

Что делать, если ребенок постоянно приносит болезни из сада?

Важно понимать, что увеличение заболеваемости в начале посещения детского сада — это естественный процесс адаптации. Перенося инфекции, ребенок формирует иммунологическую память. В дальнейшем она поможет ему болеть реже. Этот этап, хотя и вызывает беспокойство, является нормальной частью становления организма.

– Если ребенок переносит заболевания в легкой форме — без высокой температуры и осложнений, — после выздоровления разумнее продолжать посещение сада. Длительные перерывы могут навредить еще сильнее, нарушив процесс адаптации как иммунной, так и нервной системы. Однако в каждом случае важно учитывать индивидуальное состояние ребенка. Если ребенок начинает болеть чаще двух раз в месяц, это серьезный повод обратиться к врачу, – сообщает Валерий Литвинов.

В редких случаях детский сад может быть противопоказан из-за особенностей иммунной системы, когда ей требуется больше времени для формирования. Такое решение должен принимать педиатр или детский инфекционист.

Работает ли чеснок в баночке?

Распространенное средство защиты от вирусов – баночка с чесноком на шее – на самом деле не только бесполезно, но иногда и вредно для чувствительного детского организма.

Активное вещество чеснока, аллицин, действительно имеет антибактериальные свойства, но его концентрация в парах слишком низка, чтобы убить вирусы и бактерии в воздухе или дыхательных путях. Он не способен создать «барьер», препятствующий проникновению инфекций.

Чеснок может быть вреден для чувствительного детского организма / © Donovan Govan, ru.wikipedia.org

– Что касается народных средств профилактики, таких как чеснок или оксолиновая мазь, их использование не рекомендуется. Причина проста: у детей часто проявляются аллергические реакции на подобные средства. Например, при вдыхании паров чеснока или мази может возникнуть заложенность носа, кашель и даже спазм бронх. А в местах контакта с ними кожи ребенка остаются сыпь и раздражение. Основой профилактики респираторных заболеваний остаются простые и проверенные методы: регулярное мытье рук, привычка не трогать лицо руками, а также закаливание. Эти меры эффективны и безопасны, – рекомендует ученый ПНИПУ.

Как подготовить иммунитет и психику ребенка к первому походу в сад?

Эксперт Пермского Политеха считает, что ключевую роль в подготовке иммунной системы ребенка к встрече с опасными возбудителями играют прививки. Например, вакцина БЦЖ знакомит организм с палочкой Коха, вызывающей туберкулез, и учит его локализовать инфекцию. Это позволяет избежать тяжелых форм заболевания, которые раньше часто приводили к осложнениям и даже летальным исходам. Без прививки встреча с возбудителем может произойти случайно, и организм окажется неподготовленным. Вакцинация формирует приобретенный иммунный ответ, который защищает от непредсказуемого развития инфекций.

Психологическая подготовка ребенка не менее важна.

– Можно вместе посмотреть на садик со стороны, понаблюдать за детьми на прогулке, обыграть ситуацию дома, обсудить, какие игрушки он возьмет с собой. Чего точно не стоит делать – это называть поход в сад работой, обязанностью. Так появляется риск демотивировать ребенка. Вместо этого лучше акцентировать внимание на положительных сторонах: возможности играть с другими детьми, новых игрушках и интересных занятиях, – добавляет Валерий Литвинов.

Идеальный вариант — начать с кратковременного пребывания: несколько часов в день, чтобы он постепенно привык к новой обстановке, окружению, режиму и питанию. Так адаптация пройдет мягче.

Нужно ли специально заражать ребенка ветрянкой?

Хотя у многих детей это заболевание протекает в легкой форме — с температурой до 37–38 градусов и характерной сыпью, которая проходит за несколько дней, — всегда есть риски.

– Ни в коем случае не стоит специально заражать ребенка ветрянкой. Предсказать, как организм конкретного человека отреагирует на вирус, невозможно. У некоторых болезнь принимает тяжелую форму, требующую госпитализации и специального лечения. Кроме того, ветряная оспа может привести к серьезным осложнениям, таким как энцефалит или пневмония, которые опасны для жизни, – предупреждает ученый ПНИПУ.

Сегодня существует безопасная альтернатива — вакцинация. Она не входит в календарь прививок и делается платно, однако эффективно защищает от болезни. Если даже привитый ребенок заразится, ветрянка пройдет в легкой или бессимптомной форме.

Чем люди, не ходившие в садик, отличаются от остальных?

Основная функция садика – в процессе игровой деятельности и общения со сверстниками научить детей строить отношения, дружить и взаимодействовать в коллективе. Взрослые не могут полноценно заменить ровесников, не выполняют их функции, поэтому для формирования социальных навыков и психического развития ребенку необходимо общение с другими детьми.

– Если ребенок не посещает детский сад, например, по состоянию здоровья, родителям важно это компенсировать: водить его на секции, праздники и другие мероприятия, где он сможет строить взаимоотношения со сверстниками. Такие дети обычно не отстают от других, успешно адаптируются в школе и во взрослом возрасте ничем не отличаются от остальных. Однако если не уделять должное внимание развитию социальных навыков, то ребенок, вырастая, хуже справляется со стрессом и дольше привыкает к новым коллективам. Кроме того, раз его иммунная система не «тренировалась» в детстве, он будет тяжелее переносить инфекции и в целом чаще болеть, – объясняет Валерий Литвинов.

Так что в случаях, когда состояние здоровья и психика ребенка позволяют пойти в садик, лучше дать ему эту возможность и тем самым обеспечить устойчивость к стрессам и стабильное будущее.

