  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 сентября, 10:39
ПНИПУ
35

Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

❋ 4.7

С приходом осени родители отдают детей в садик в надежде, что теперь у них появится больше времени на работу. Но после нескольких болезней подряд за пару месяцев может показаться, что проще отказаться от посещений и продолжать сидеть дома до школьного возраста. Ученый Пермского Политеха рассказал, какие проблемы возникают у взрослых людей, не посещавших садик, как подготовить иммунитет и психику ребенка к регулярному пребыванию, почему нельзя специально заражать детей ветрянкой и чем опасны чеснок и оксолиновая мазь.

ПНИПУ
# болезни
# дети
# инфекции
# Ребенок
# сад
# чеснок
Ученый ПНИПУ рассказал, почему ребенок часто болеет в садике и насколько это опасно / © prostooleh, freepik

Обычно проблемы со здоровьем у детей, который впервые пришли в садик, связаны с двумя основными факторами.

– Первый — психоэмоциональное напряжение. Адаптация к новому окружению, режиму и правилам может вызывать стресс, который иногда проявляется через телесные симптомы: насморк, кашель или частые ОРВИ. Это реакция иммунитета на повышенную тревожность и нагрузку. Второй фактор — столкновение с новой микробной средой. В коллективе ребенок встречается с незнакомыми вирусами и бактериями, и его иммунитету нужно время, чтобы научиться на них реагировать. Это естественный процесс адаптации, – комментирует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Как понять, готов ли иммунитет ребенка к садику?

По словам Валерия Литвинова, до полугода иммунная система ребенка связана с материнской за счет грудного вскармливания и сохраняющихся после рождения антител. Благодаря этому младенцы достаточно хорошо защищены от различных заболеваний.

После 6 месяцев у них начинает формироваться собственная иммунная система. Если кормление грудью продолжается, то роль грудного молока трансформируется. Теперь его защита действует более «точечно». Если мама контактирует с вирусом, ее организм производит к нему антитела, которые через 2-3 дня появляются в молоке и передают ребенку специфическую защиту против конкретного возбудителя. Для того, чтобы иммунная система научилась защищать ребенка от инфекций, нужен контакт с бактериями, вирусами, грибками. Обычно дети в таком раннем возрасте не сталкиваются с посторонними людьми, которые их переносят, на регулярной основе. Поэтому и болеют они нечасто.

– А вот с того времени, как ребенок начинает ходить в детский сад, у него активно формируется адаптивный иммунный ответ, то есть способность «запоминать» конкретные инфекции и вырабатывать антитела для эффективной борьбы с ними при повторной встрече. Этот процесс неизбежно связан с частыми простудами, ОРВИ, гриппами, – рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Если ребенок в целом здоров и уже сталкивался с вирусами, которые переносил без осложнений, то его иммунная система без проблем справится с новыми инфекциями.

– А вот в если ребенок болеет слишком тяжело – каждая простуда заканчивается бронхитом, отитом, пневмонией и длится больше двух недель. А также есть диагностированные иммунодефициты или тяжелые хронические заболевания, то, возможно для него безопаснее будет подождать, пока иммунная система не стабилизируется. Инфекции, с которыми он неизбежно столкнется в новой среде, перегрузят все системы организма, – продолжает ученый ПНИПУ.

Во сколько лет лучше отдавать ребенка в садик?

– Оптимальным возрастом для начала посещения детского сада считается период около 2,5–3 лет. В это время у ребенка естественным образом формируется не только иммунитет, но и потребность в играх со сверстниками. Происходит постепенная сепарация от родителей, – считает Валерий Литвинов. 

Конечно, можно отдать ребенка и раньше, но в таком возрасте разлука с матерью может переноситься тяжело. Иногда это проявляется в временном регрессе развития: потере ранее приобретенных навыков, таких как умение пользоваться горшком, или в появлении невротических реакций, например, тревожности или нарушений сна. Поэтому решение отдавать ребенка в садик до 2,5 лет остается на усмотрение родителей, важно учитывать индивидуальные особенности малыша.

– Если же начать посещение сада слишком поздно, например, в 3,5–5 лет, могут возникнуть сложности с адаптацией. В этом возрасте дети уже формируют устойчивые игровые группы и правила общения, поэтому новичку бывает трудно влиться в коллектив. Идеально, если ребенок посещает сад в течение нескольких лет — например, с 3 до 6 лет, — чтобы полноценно освоиться и развить социальные навыки, – рекомендует эксперт Пермского Политеха.

В целом, детский сад не предъявляет строгих требований к интеллектуальному или психологическому развитию ребенка. Главное — отсутствие серьезных заболеваний, несовместимых с пребыванием в коллективе. При наличии возможности и готовности родителей большинство детей успешно адаптируются и получают положительный опыт нахождения в садике.

Что делать, если ребенок постоянно приносит болезни из сада?

Важно понимать, что увеличение заболеваемости в начале посещения детского сада — это естественный процесс адаптации. Перенося инфекции, ребенок формирует иммунологическую память. В дальнейшем она поможет ему болеть реже. Этот этап, хотя и вызывает беспокойство, является нормальной частью становления организма.

– Если ребенок переносит заболевания в легкой форме — без высокой температуры и осложнений, — после выздоровления разумнее продолжать посещение сада. Длительные перерывы могут навредить еще сильнее, нарушив процесс адаптации как иммунной, так и нервной системы. Однако в каждом случае важно учитывать индивидуальное состояние ребенка. Если ребенок начинает болеть чаще двух раз в месяц, это серьезный повод обратиться к врачу, – сообщает Валерий Литвинов.

В редких случаях детский сад может быть противопоказан из-за особенностей иммунной системы, когда ей требуется больше времени для формирования. Такое решение должен принимать педиатр или детский инфекционист.

Работает ли чеснок в баночке?

Распространенное средство защиты от вирусов – баночка с чесноком на шее – на самом деле не только бесполезно, но иногда и вредно для чувствительного детского организма.

Активное вещество чеснока, аллицин, действительно имеет антибактериальные свойства, но его концентрация в парах слишком низка, чтобы убить вирусы и бактерии в воздухе или дыхательных путях. Он не способен создать «барьер», препятствующий проникновению инфекций.

Чеснок может быть вреден для чувствительного детского организма / © Donovan Govan, ru.wikipedia.org

– Что касается народных средств профилактики, таких как чеснок или оксолиновая мазь, их использование не рекомендуется. Причина проста: у детей часто проявляются аллергические реакции на подобные средства. Например, при вдыхании паров чеснока или мази может возникнуть заложенность носа, кашель и даже спазм бронх. А в местах контакта с ними кожи ребенка остаются сыпь и раздражение. Основой профилактики респираторных заболеваний остаются простые и проверенные методы: регулярное мытье рук, привычка не трогать лицо руками, а также закаливание. Эти меры эффективны и безопасны, – рекомендует ученый ПНИПУ.

Как подготовить иммунитет и психику ребенка к первому походу в сад?

Эксперт Пермского Политеха считает, что ключевую роль в подготовке иммунной системы ребенка к встрече с опасными возбудителями играют прививки. Например, вакцина БЦЖ знакомит организм с палочкой Коха, вызывающей туберкулез, и учит его локализовать инфекцию. Это позволяет избежать тяжелых форм заболевания, которые раньше часто приводили к осложнениям и даже летальным исходам. Без прививки встреча с возбудителем может произойти случайно, и организм окажется неподготовленным. Вакцинация формирует приобретенный иммунный ответ, который защищает от непредсказуемого развития инфекций.

Психологическая подготовка ребенка не менее важна.

– Можно вместе посмотреть на садик со стороны, понаблюдать за детьми на прогулке, обыграть ситуацию дома, обсудить, какие игрушки он возьмет с собой. Чего точно не стоит делать – это называть поход в сад работой, обязанностью. Так появляется риск демотивировать ребенка. Вместо этого лучше акцентировать внимание на положительных сторонах: возможности играть с другими детьми, новых игрушках и интересных занятиях, – добавляет Валерий Литвинов.

Идеальный вариант — начать с кратковременного пребывания: несколько часов в день, чтобы он постепенно привык к новой обстановке, окружению, режиму и питанию. Так адаптация пройдет мягче.

Нужно ли специально заражать ребенка ветрянкой?

Хотя у многих детей это заболевание протекает в легкой форме — с температурой до 37–38 градусов и характерной сыпью, которая проходит за несколько дней, — всегда есть риски.

– Ни в коем случае не стоит специально заражать ребенка ветрянкой. Предсказать, как организм конкретного человека отреагирует на вирус, невозможно. У некоторых болезнь принимает тяжелую форму, требующую госпитализации и специального лечения. Кроме того, ветряная оспа может привести к серьезным осложнениям, таким как энцефалит или пневмония, которые опасны для жизни, – предупреждает ученый ПНИПУ.

Сегодня существует безопасная альтернатива — вакцинация. Она не входит в календарь прививок и делается платно, однако эффективно защищает от болезни. Если даже привитый ребенок заразится, ветрянка пройдет в легкой или бессимптомной форме.

Чем люди, не ходившие в садик, отличаются от остальных?

Основная функция садика – в процессе игровой деятельности и общения со сверстниками научить детей строить отношения, дружить и взаимодействовать в коллективе. Взрослые не могут полноценно заменить ровесников, не выполняют их функции, поэтому для формирования социальных навыков и психического развития ребенку необходимо общение с другими детьми.

– Если ребенок не посещает детский сад, например, по состоянию здоровья, родителям важно это компенсировать: водить его на секции, праздники и другие мероприятия, где он сможет строить взаимоотношения со сверстниками. Такие дети обычно не отстают от других, успешно адаптируются в школе и во взрослом возрасте ничем не отличаются от остальных. Однако если не уделять должное внимание развитию социальных навыков, то ребенок, вырастая, хуже справляется со стрессом и дольше привыкает к новым коллективам. Кроме того, раз его иммунная система не «тренировалась» в детстве, он будет тяжелее переносить инфекции и в целом чаще болеть, – объясняет Валерий Литвинов.

Так что в случаях, когда состояние здоровья и психика ребенка позволяют пойти в садик, лучше дать ему эту возможность и тем самым обеспечить устойчивость к стрессам и стабильное будущее.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1246 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# болезни
# дети
# инфекции
# Ребенок
# сад
# чеснок
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно