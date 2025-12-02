Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск
Выступая в подкасте предпринимателя Нихила Камата, Маск заявил, что быстрый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники может сделать традиционный труд невостребованным в ближайшие два десятилетия.
Согласно прогнозу Маска, машины в скором времени будут выполнять большинство видов работ, оставляя людям возможность трудиться только по собственному желанию.
В ходе беседы Маск отметил, что растущие возможности систем ИИ и универсальных роботов в конечном итоге охватят все необходимые задачи, превращая человеческий труд из экономической необходимости в личный выбор.
«Меньше чем через 20 лет работа станет необязательной. Вообще работать будет необязательно. Как хобби», — сказал Маск.
На вопрос Камата о том, обусловлено ли такое будущее колоссальным ростом производительности, Маск согласился, отметив, что люди по-прежнему смогут работать, если им нравится рутина. Он сравнил будущую занятость с домашним садоводством — занятием, которым люди могут заниматься для личного удовольствия, даже если покупка еды в магазине намного проще.
Илон Маск признал смелость своего утверждения и пошутил, что через 20 лет люди могут оглянуться назад и заявить, что он ошибался. Тем не менее, миллиардер отметил, что такой сценарий может реализоваться даже раньше его прогноза, по крайней мере, если учитывать скорость развития ИИ и робототехники.
«Очевидно, через 20 лет можно будет включить запись и сказать: «Смотрите, Илон сделал это нелепое предсказание, и оно не сбылось». Но я думаю, оно окажется верным: менее чем через 20 лет, возможно, даже через 10 или 15, прогресс в области ИИ и робототехники приведет нас к тому, что работа станет необязательной», — отметил Маск.
Высказывания Илона Маска перекликаются с его более ранними идеями, озвученными на ежегодном собрании акционеров Tesla в 2025 году, где он отметил, что робот Optimus в конечном итоге сможет искоренить бедность. Он также подчеркнул, что такие роботы, как Optimus, в будущем смогут обеспечить людей по всему миру лучшей медицинской помощью.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Июля, 2017
Хватит ли нам лития?
8 Декабря, 2023
Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика
14 Августа, 2015
Лабораторные люди
21 Января, 2023
Как стать счастливее по-научному
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии