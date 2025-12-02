  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 декабря, 07:47
Рейтинг: +466
Посты: 1000

ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск 

Выступая в подкасте предпринимателя Нихила Камата, Маск заявил, что быстрый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники может сделать традиционный труд невостребованным в ближайшие два десятилетия.

# ИИ
# Илон Маск
# Роботы
# технологии
Илон Маск / © Getty Images
Илон Маск / © Getty Images

Согласно прогнозу Маска, машины в скором времени будут выполнять большинство видов работ, оставляя людям возможность трудиться только по собственному желанию.

В ходе беседы Маск отметил, что растущие возможности систем ИИ и универсальных роботов в конечном итоге охватят все необходимые задачи, превращая человеческий труд из экономической необходимости в личный выбор.

«Меньше чем через 20 лет работа станет необязательной. Вообще работать будет необязательно. Как хобби», — сказал Маск.

На вопрос Камата о том, обусловлено ли такое будущее колоссальным ростом производительности, Маск согласился, отметив, что люди по-прежнему смогут работать, если им нравится рутина. Он сравнил будущую занятость с домашним садоводством — занятием, которым люди могут заниматься для личного удовольствия, даже если покупка еды в магазине намного проще.

Илон Маск признал смелость своего утверждения и пошутил, что через 20 лет люди могут оглянуться назад и заявить, что он ошибался. Тем не менее, миллиардер отметил, что такой сценарий может реализоваться даже раньше его прогноза, по крайней мере, если учитывать скорость развития ИИ и робототехники.

«Очевидно, через 20 лет можно будет включить запись и сказать: «Смотрите, Илон сделал это нелепое предсказание, и оно не сбылось». Но я думаю, оно окажется верным: менее чем через 20 лет, возможно, даже через 10 или 15, прогресс в области ИИ и робототехники приведет нас к тому, что работа станет необязательной», — отметил Маск.

Высказывания Илона Маска перекликаются с его более ранними идеями, озвученными на ежегодном собрании акционеров Tesla в 2025 году, где он отметил, что робот Optimus в конечном итоге сможет искоренить бедность. Он также подчеркнул, что такие роботы, как Optimus, в будущем смогут обеспечить людей по всему миру лучшей медицинской помощью.

