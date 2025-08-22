Уведомления
До самой труднодоступной части атмосферы решили добраться с помощью солнечного света
Инженеры предложили решение давно назревшей проблемы исследования мезосферы — того слоя атмосферы, где для авиации воздух слишком разреженный, а для космических аппаратов слишком плотный. По задумке, запустить туда измерительные приборы и задержать их там надолго можно будет с помощью солнечного света благодаря особой конструкции зондов.
На высотах примерно от 50 до 80-100 километров над Землей гораздо холоднее, чем в Антарктиде: температура опускается до минус 150 градусов Цельсия. Даже в расположенной выше термосфере теплее: там солнечная радиация уже может выбивать из атмосферных частиц электроны и такой бомбардировкой нагревает их. Этот пограничный слой называется мезосферой.
Живописные облака, которые светятся в небе уже после захода солнца, возникают именно там. Кстати, в последние годы на них все больше обращают внимание исследователи изменений климата, в основном из-за одного интересного парадокса: когда на Земле становится теплее от парникового эффекта, в мезосфере, наоборот, происходит охлаждение.
Это потому, что попадающее туда переизлученное тепло не перехватывается другими молекулами и почти беспрепятственно уходит в космос. От потепления на поверхности мезосфера больше заполняется водяным паром, который немедленно замерзает и превращается в такие самые высокие на Земле облака. Поэтому, если их часто замечают на сравнительно низкой высоте, это считается тревожным знаком для климатологов.
Пока мезосфера — самая малоизученная часть атмосферы. Она даже получила прозвище «игноросфера». Трудность в том, что самолету туда не подняться, а для спутников это, наоборот, слишком низко, ведь частицы будут чрезмерно сильно «тормозить» аппарат и быстро сведут его с орбиты. Напомним, даже на высоте 400 с лишним километров атмосферные частицы все время снижают Международную космическую станцию, поэтому приходится регулярно «приподнимать» ее с помощью двигательных импульсов.
Мезосферу, конечно, пытаются изучать с помощью космических аппаратов: к примеру, в 2007-2023 годах ее исследовал зонд NASA AIM, но он наблюдал целевой воздушный слой сверху — с высоты 600 километров. Непосредственно внутри мезосферы удается побывать разве что суборбитальным ракетам, однако их полет длится всего 15-20 минут. За это время датчики успевают собрать довольно скудный объем данных.
Именно эту проблему недавно попытались решить ученые из США, Южной Кореи и Бразилии. В статье для издания Nature они изложили концепцию миниатюрных зондов, которые должны подняться в мезосферу и курсировать в ней, возможно, много дней подряд. Летать они, по замыслу, будут под действием солнечного нагрева.
Предполагается закрепить датчики и средства связи на сверхтонкой и легкой мембране шестисантиметровой ширины. Под действием Солнца она будет нагреваться, и ближайшие к освещенной поверхности мезосферные частицы будут с силой отталкиваться от этой мембраны. Это и приводит ее в движение. Эффект называется фотофорезом. Правда, в обычной ситуации движение идет по направлению от источника света, в описываемом случае — вниз.
Хитрость в том, что мембрану предлагают сделать перфорированной, то есть с многочисленными отверстиями. Благодаря этому нагретые частицы будут поступать под нее и тем самым усиливать «давление» на атмосферу, которая окажет этому равноценное сопротивление снизу и начнет «толкать» конструкцию вверх.
Ученые успешно добились поднятия подобных дисков с помощью лазера в вакуумной камере, в которой воссоздали условия мезосферы. Мембраны имели ширину около сантиметра и были как минимум в тысячу раз тоньше человеческого волоса. В качестве материала использовали оксид алюминия, покрытый с одной стороны слоем хрома.
По расчетам, такие зонды можно будет сбросить в околоземное пространство на высоте примерно 50 километров с помощью аэростата, затем они полетят самостоятельно. Аппараты продолжат подниматься весь световой день, а после заката снова спустятся. Но это не обязательно означает завершение миссии: ученые надеются сделать зонды достаточно легкими для того, чтобы за ночь они не упали на нашу планету, а с рассветом их полет повторится по той же схеме.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.
Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Западные спутники показали, что окислов азота в России стало меньше. Это признак экономического спада или роста?
Неандертальцы: пряли, чтобы убивать?
Как появились птицы?
Хорошо ли вы знаете планету, на которой живете? Может быть, вы – инопланетянин? Тест от Naked Science
Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете
Очень странные болезни
