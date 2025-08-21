Уведомления
Распространенный вирус впервые вызвал одну из форм рака кожи
Основным фактором развития плоскоклеточного рака кожи считается ультрафиолетовое излучение, которое может провоцировать в клетках генетические мутации. Американские онкологи впервые описали клинический случай, когда развитию этой формы рака способствовал вирус папилломы человека.
Исследование Национальных институтов здравоохранения США показало: один из типов вируса папилломы человека — β-вирус — может стать причиной развития плоскоклеточного рака кожи, если иммунные клетки пациента не работают должным образом.
В статье для издания The New England Journal of Medicine онкологи рассказали о 34-летней женщине, которая обратилась в клинику для обследования и лечения рецидивирующего плоскоклеточного рака кожи. Она перенесла несколько операций и курс иммунотерапии, чтобы уничтожить опухоль, но та снова и снова появлялась. Сначала врачи считали, что это связано с наследственным нарушением работы иммунных Т-клеток пациентки, это сделало женщину уязвимой к ультрафиолетовому излучению.
Потребовался сложный генетический анализ, прежде чем стало понятно: речь идет о редкой мутации белка ZAP70, необходимого для нормального функционирования T-клеток. Из-за этого иммунная система не могла уничтожить β-вирус папилломы, который проник в ДНК, где начал размножаться. Это и стимулировало рост опухоли.
Больной потребовалась трансплантация стволовых клеток, чтобы заменить ее поврежденные Т-клетки здоровыми. Операция прошла успешно, после чего рецидивирующий агрессивный плоскоклеточный рак кожи не беспокоит пациентку уже больше трех лет. Это подтверждает, что наследственное нарушение не позволяло ее Т-клеткам уничтожить β-вирус, а он напрямую вызывал рак кожи.
По мнению авторов исследования, этот клинический случай позволяет предположить, что другие люди с дефектными Т-клетками тоже могут быть подвержены раку, вызванному непосредственно β-вирусом. Прежде считалось, что β-вирус папилломы человека, в отличие от других его форм, не может интегрироваться в ДНК, тем самым способствуя развитию онкологических заболеваний кожи.
Группа вирусов папилломы человека включает 27 видов из пяти родов и более 170 штаммов. Большинство сексуально активных женщин и мужчин инфицируются различными видами ВПЧ в течение всей жизни. Возможно заражение бытовым путем, например через рукопожатие: так вирус попадает в организм человека через ссадины и царапины на коже.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
