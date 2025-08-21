  • Добавить в закладки
21 августа, 16:50
Денис Яковлев
8

Распространенный вирус впервые вызвал одну из форм рака кожи

Основным фактором развития плоскоклеточного рака кожи считается ультрафиолетовое излучение, которое может провоцировать в клетках генетические мутации. Американские онкологи впервые описали клинический случай, когда развитию этой формы рака способствовал вирус папилломы человека.

Медицина
# вирусы
# папиллома
# папилломавирусы
# рак кожи
Группа вирусов папилломы человека включает 27 видов из пяти родов и более 170 штаммов. Большинство сексуально активных женщин и мужчин инфицируется различными видами ВПЧ в течение всей жизни / © ivf.uz

Исследование Национальных институтов здравоохранения США показало: один из типов вируса папилломы человека — β-вирус — может стать причиной развития плоскоклеточного рака кожи, если иммунные клетки пациента не работают должным образом.

В статье для издания The New England Journal of Medicine онкологи рассказали о 34-летней женщине, которая обратилась в клинику для обследования и лечения рецидивирующего плоскоклеточного рака кожи. Она перенесла несколько операций и курс иммунотерапии, чтобы уничтожить опухоль, но та снова и снова появлялась. Сначала врачи считали, что это связано с наследственным нарушением работы иммунных Т-клеток пациентки, это сделало женщину уязвимой к ультрафиолетовому излучению.

Потребовался сложный генетический анализ, прежде чем стало понятно: речь идет о редкой мутации белка ZAP70, необходимого для нормального функционирования T-клеток. Из-за этого иммунная система не могла уничтожить β-вирус папилломы, который проник в ДНК, где начал размножаться. Это и стимулировало рост опухоли.

Больной потребовалась трансплантация стволовых клеток, чтобы заменить ее поврежденные Т-клетки здоровыми. Операция прошла успешно, после чего рецидивирующий агрессивный плоскоклеточный рак кожи не беспокоит пациентку уже больше трех лет. Это подтверждает, что наследственное нарушение не позволяло ее Т-клеткам уничтожить β-вирус, а он напрямую вызывал рак кожи.

По мнению авторов исследования, этот клинический случай позволяет предположить, что другие люди с дефектными Т-клетками тоже могут быть подвержены раку, вызванному непосредственно β-вирусом. Прежде считалось, что β-вирус папилломы человека, в отличие от других его форм, не может интегрироваться в ДНК, тем самым способствуя развитию онкологических заболеваний кожи.

Группа вирусов папилломы человека включает 27 видов из пяти родов и более 170 штаммов. Большинство сексуально активных женщин и мужчин инфицируются различными видами ВПЧ в течение всей жизни. Возможно заражение бытовым путем, например через рукопожатие: так вирус попадает в организм человека через ссадины и царапины на коже.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
80 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Показать больше
Комментарии

