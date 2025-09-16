  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 сентября, 11:56
Александр Березин
13

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

❋ 4.9

Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.

Технологии
# OpenAI
# большие языковые модели
# нейросети
Руководство OpenAI делает ставку на массовое использование нейросетей для замены человеческого труда, в частности. в программировании. Работа исследователей из той же компании показывает, что у таких подходов есть очень существенные и неустранимые проблемы / © Open AI

От способности нейросетей работать надежно зависит не просто чат обычных пользователей с ними, но и выживание ряда людей. Кто-то погибает из-за некорректных советов больших языковых моделей типа ChatGPT, кто-то может умереть из-за галлюцинации нейросети, управляющей автопилотом — тот, например, может принять обочину за дорогу и в итоге увести машину прямо в дерево (речь идет о гипотетическом случае). Учитывая, что такой автопилот стоит как подержанное авто, ясно, что подобные записи существенно снижают привлекательность автопилота для разумных потребителей.

Авторы новой работы, которую они выложили на сервер препринтов Корнеллского университета, решили выяснить, возможно ли в принципе решить проблему подобных галлюцинаций и сколько это будет стоить. Оказалось, что причины возникновения галлюцинаций разнообразны и полное их подавление поэтому нереалистично.

Во-первых, ошибки неизбежно содержатся в обучающей выборке текстов (или, в случае нейросетей для вождения, видеозаписей того, как водят реальные люди). Выборка может быть свободной от ошибок, только если она очень мала, а на такой нельзя построить работоспособную нейросеть в принципе.

Во-вторых, даже существуй некая большая выборка с нулевым количеством ошибок, это не решило бы проблему. В случае языковых моделей сам метод генерации их выдачи провоцирует галлюцинации. Они «предсказывают» каждое следующее слово в предложении, основываясь на вероятностях. В предложениях много слов, а вероятность ошибок нарастает с каждым последующим.

Вдобавок добавление каждого слова дает определенные оттенки смысла, а с ними растет и вероятность ошибки. Если бы нейросети задавали вопросы, требуя лишь ответа «да»/»нет«, вероятность неверного ответа была, как показали исследователи, как минимум вдвое ниже. Именно бинарная классификация удается им лучше всего.

Только у одной нейросети среди пользователей уже почти каждый десятый землянин. Нет сомнений, что в конечном счете ими станет большинство. Это порождает серьезную угрозу использования галлюцинаторной информации больших языковых моделей миллионами людей / © Open AI

В-третьих, крайне трудно устранимым источником галлюцинаций оказались системы тестирования нейросетей. Любая из них может достигнуть нулевой частоты галлюцинаций, если ее жестко «наказывать» за неправильные ответы, снижая баллы. Чтобы повысить их, нейросеть быстро начнет писать «Я не знаю» в ответ на любой вопрос, который не содержался в ее обучающей выборке. Но в таком случае она будет отвечать «Я не знаю» в очень большом числе случаев (десятки процентов). С точки зрения стандартного потребителя переход от нейросети, уверенно рассуждающей на нужную ему тему, к той, что в каждом четвертом случае станет генерировать «Я не знаю», будет снижением качества продукта.

Естественно, создатели языковых моделей стараются избежать такого, и их системы оценки выдачи нейросети «штрафуют» ее низкими баллами за частые ответы «Я не знаю». Это и становится третьим источником галлюцинаций: нейросети выгоднее сказать что угодно, потому что она может или угадать случайно, или оценивающие ее люди либо программы не смогут понять ее ошибку. Такое поведение часто демонстрируют студенты, пытающиеся прорваться через экзамен по сложному предмету «на шару».

Исследователи предположили, что можно частично обойти эту проблему — скажем, побуждая языковую модель задавать уточняющие вопросы в тех случаях, когда она не уверена в ответе. Метод рабочий, но чрезвычайно быстро повышающий вычислительные усилия, нужные на один ответ. Такое может быть оправдано в сложных отраслях с высокой ценой ошибки, но в условно-бесплатном чат-боте окупить его будет непросто.

Все это означает, что на практике нейросети без галлюцинаций предельно маловероятны и в будущем. Соответственно, нужно строить их использование с учетом практической неустранимости галлюцинаций, не полагаться на их ответы в тех случаях, когда цена ошибки может быть слишком высока. Это ставит под вопрос эффективность нейросетей и в области автопилота. Но окончательно разрешить сомнения по этому поводу может только практика ближайших лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# OpenAI
# большие языковые модели
# нейросети
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Сен
600
Лишайник — убогая нищета растительности или невероятная загадка природы?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Сен
700
Неожиданная биология: прорывы августа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
15 сентября, 15:23
Адель Романова

Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид

Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.

Астрономия
# DART
# астероиды
# космос
# планетарная защита
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

    16 сентября, 11:56

  2. На Кавказе открыли новое подсемейство пещерных улиток

    16 сентября, 11:32

  3. Нейробиологи «постреляли» лазером по клеткам мозга, чтобы понять, как возникают иллюзии

    16 сентября, 11:17

  4. Уходящий сезон: что посадить осенью и как подготовить дачу к зиме

    16 сентября, 11:03
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Давид Барсегян
7 минут назад
А., какой классный манямирочек у тебя в твоей придуманной реальности. Подключаемые электрические авто)))) Это выглядит как ирония))) Переработка

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Alisher Appazov
20 минут назад
Так а планеты крутятся,разве можно расчитать прям грамотно траекторию,чтобы потом не играть в догонялки с планетой? И как быть с заправкой??

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Jack Davidson
1 час назад
С точки зрения рентабельности, обслуживания и удобства - это абсурд. Просто, меряются членами.

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

bivol
1 час назад
Вот так, мы можем не только лучшие боевые ракеты, но с ИИ не отстаём.

Исследователи Яндекса разработали новую нейросетевую архитектуру для работы с табличными данными

bivol
1 час назад
Это же научный сайт, нафига нем тупые иудейские сказки, для дебилов?). Как радикальный тёмный атеист, ставлю диз.

Отпечаток на Туринской плащанице принадлежал плоской статуе, а не человеку

bivol
1 час назад
Автор, говорит что мы сейчас действуем вне ВПК как интеллектуальная колония Запада). А ничего что ВПК для нас сейчас важнее. И здесь мы опережаем

Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?

Алексей Остолецкий
2 часа назад
Александр, что же, проблемы со встречными астероидами вроде решили... Осталось самая малость! Кое какие несущественные технические детали и в

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Алексей Остолецкий
2 часа назад
Сергей, вот бы изобрести двигатель, чтобы аннигилировать весь мусор и отходы на планете Земля. Не говоря уже о всей Вселенной...

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

bivol
2 часа назад
Семен, тогда лучше на все тело, защищать так защищать.

Island – трамвай для будущего

Алексей Остолецкий
2 часа назад
Долететь бы до ближайшей звезды Альфа или Проксима Центавра. Если там будет скучно, то хоть домой успеешь вернуться. А дома тебя будут ждать сын и

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Nothing Special
2 часа назад
Алексей, берем и кликаем по ссылке "гомановская траектория". Которая упоминается в посте несколько раз

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Алексей Остолецкий
2 часа назад
По моему, Меркурий дальше от Земли, чем Венера. Разве не так? Странные расчёты. Насколько я помню, от Земли до солнца 150 млн километров. Откуда

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Илья Жужжин
2 часа назад
Сергей, у тебя своя история которую ты и сам написал

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Илья Жужжин
2 часа назад
Ни чего не понятно и даже не интересно, кто-то решил мозгами пукнуть

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Александр Картов
2 часа назад
Виктор, На свете пока ещё есть инженеры. Есть радары, двигатели, радиационно устойчивые компьютеры. Столкновений с крупными объектами можно не

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Александр Картов
2 часа назад
Юрий, При современных технологиях путь займёт приличное время. Порядка двадцати лет. Но так как Вояджеры работают, то отправка автоматической

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Александр Картов
3 часа назад
В реальности мы ничего не знаем о поведении фотонов в глубоком космосе, к тому же гипотеза Эйнштейна о конечности скорости фотона опровергнута в

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Roach Bishop
3 часа назад
Viacheslav, Потому что он очень близко к Солнцу, и Меркурий движется по Элипсной тректории просчитать путь сложно, и опасно

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

МЕМНБЭБР КОТОМАНИЯ
3 часа назад
Правда взорвалось в конце, а так все успешно! Поразительное лицемерие!! Тогда уже признайте успешный полет советской межпланетной системы Луна Н1,

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Роман Родыгин
3 часа назад
"быстрое вращение «выталкивает» вещество к экватору, и поскольку у Юпитера нет твердой поверхности, его оболочки деформируются сильнее, чем

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно