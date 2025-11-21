Уведомления
Инженеры превратили хоботок комара в сопло для 3D-некропечати
Исследователи приспособили хоботок мертвой самки комара для нанесения сверхтонких линий биочернилами. Природный инструмент для 3D-некропечати, как его назвали авторы, превзошел искусственные аналоги по качеству и позволил сэкономить на производстве дорогих микроигл.
Высокоточная трехмерная печать требует оборудования, способного создавать детали размером меньше человеческого волоса. Технология нужна, к примеру, в медицине для выращивания живых тканей из клеточного раствора и в микроэлектронике. Главная проблема — стоимость и сложность изготовления печатающих головок. Металлические или пластиковые сопла с отверстием уже 50 микрометров стоят дорого, а при малейшем засорении их приходится выбрасывать.
В живой природе существует множество организмов с инструментами для впрыскивания или выкачивания жидкостей. К ним относятся жала скорпионов, клыки змей и сосущие органы насекомых. Биомимикрия предлагает использовать эти готовые решения в технике. Такой подход решает сразу две задачи: снижает стоимость производства расходных материалов и устраняет проблему утилизации неразлагаемого мусора.
Биоинженеры проанализировали строение различных организмов и остановили выбор на самке комара Aedes aegypti. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Авторы научной работы аккуратно извлекли хоботок у выращенных в лаборатории насекомых. Его закрепили на стандартной пластиковой насадке шприца с помощью клея. Полученное гибридное устройство установили на специально разработанную платформу, которую назвали «некропринтером».
Комариный хоботок — прочный инструмент для перекачки жидкостей, внутренний диаметр его канала составляет всего 20 микрометров. Это почти в два раза меньше самых тонких коммерческих аналогов и вдвое тоньше человеческого волоса. Природная игла при этом оказалась достаточно жесткой, чтобы сохранять прямую форму при печати и не деформироваться при контакте с подложкой.
Инженеры заполнили шприц биочернилами и запустили процесс экструзии. Основной задачей сначала было определить пределы прочности биологической насадки. Оказалось, что игла выдерживает внутреннее давление около 60 килопаскалей. Эксперименты помогли найти баланс между скоростью движения головки принтера и подачей материала, чтобы линия не прерывалась и не создавала избыточную нагрузку на стенки канала.
С помощью новой системы авторы создали несколько микроскопических объектов для демонстрации возможностей технологии. Они напечатали решетчатую структуру в форме пчелиных сот с тонкими перегородками и воспроизвели контур кленового листа с высокой детализацией.
Линии на готовых изделиях имели ширину от 18 до 28 микрометров. Помимо полимеров, хоботок успешно пропускал через себя раствор с живыми раковыми клетками и эритроцитами, не повреждая их мембраны.
Работа показала, что простой хоботок комара может служить эффективной и дешевой заменой сложным инженерным деталям. Технология позволила создавать микроструктуры с минимальными затратами, поскольку разведение лабораторных насекомых стоит доли цента. В будущем такие возобновляемые биоиглы найдут применение в клинических анализах, микроинженерии и создании клеточных каркасов.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
