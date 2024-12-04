В Китае нашли ударный кратер необычной формы

Отпечаток более чем километровой ширины миллионы лет скрывался под осадочными отложениями на склоне горы. Первое, на что обратили внимание после его обнаружения, — эллиптическая форма. По словам ученых, это пока единственный известный пример падения астероида на горный хребет.

На Земле известно без малого две сотни ударных кратеров. Скорее всего, их намного больше, просто не всегда легко заметить.

К примеру, один из самых крупных и известных кратеров — Чиксулуб в Мексике — с воздуха не видно, а открыли его во время исследований на дне Мексиканского залива: там прослеживается огромная дуга. Выяснилось, что она продолжается на суше и образует окружность диаметром около 180 километров.

Напомним, это, по мнению ученых, след от того самого астероида, который «убил динозавров», то есть стал причиной массового вымирания 66 миллионов лет назад. Рухнувшее в те времена небесное тело в диаметре должно было достигать 8-10 километров.

Практически все земные астероидные «отпечатки» имеют округлую форму. Как объяснили в своей статье для журнала Matter and Radiation at Extreme исследователи из Китая, для образования эллиптического кратера нужно, чтобы небесное тело падало под углом меньше 10 градусов.

Такие примеры есть: в Аргентине наблюдают целую коллекцию чрезвычайно вытянутых структур возрастом приблизительно 10 тысяч лет — кратеры Рио-Куарте. Правда, некоторые ученые считают, что это не ударные образования.

Во всяком случае, обнаруженный недавно кратер Хайлинь в районе одноименного города на северо-западе Китая исследователи считают явным следом от падения небесного тела, и след этот овальный. Это не говорит о низком угле падения: просто астероид ударился о сильно наклоненную поверхность, упав на горный склон. Как подчеркнули ученые, это первый известный случай ударного кратера на горном хребте.

Местоположение обнаруженного кратера Хайлинь в Китае / © Feng Yin et al, 2024

Если измерять вдоль склона, диаметр кратера составляет 1360 метров. В глубину он достигает 183 метров. Несмотря на такие размеры, нашли кратер лишь после тщательного рассмотрения спутниковых снимков и анализа геологических данных: он долгие миллионы лет покрывается отложениями.

Поскольку хребет Чанбай, как установили геологи, образовался не более 20 миллионов лет назад, то кратер никак не может быть старше. Когда именно упал этот астероид, установить трудно. Один из авторов нового исследования Мин Чен отметил, что открытие кратера Хайлинь повышает вероятность падения подобного тела в будущем. Кстати, это оказался лишь четвертый обнаруженный астероидный след на территории всего континентального Китая.

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