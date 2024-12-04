Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые нашли способ улучшить конструкционную прочность стали для бурильных труб
Стальные трубы используют в бурении скважин для добычи нефти, газа и воды. Этот важный элемент оборудования также служит для защиты стенок скважины от обрушения. При этом сталь должна быть прочной, пластичной, устойчивой к коррозии, иметь высокую ударную вязкость (то есть обладать большим запасом прочности) — это нужно, чтобы изделия оставались работоспособными как можно дольше. Существующие марки стали либо не обладают необходимыми сочетаниями этих показателей, либо слишком сложны и экономически не выгодны в производстве. Ученые Пермского Политеха предложили способ термической обработки низкоуглеродистой мартенситной стали, который обеспечивает лучшее сочетание ее механических свойств.
Исследование опубликовано в журнале «Черные металлы». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Бурильные трубы должны обладать высокой прочностью, ударной вязкостью и устойчивостью к коррозии, так как они подвергаются значительным механическим нагрузкам и агрессивным химическим средам. Перспективными для их производства считаются особые стали — низкоуглеродистые мартенситные.
Они, с одной стороны, содержат малое количество углерода (до 0,2 процента), за счет чего достигается оптимальное сочетание механических свойств: пластичность позволяет легко формировать и обрабатывать сталь, чтобы получать трубы нужной формы, а ударная вязкость отвечает за способность материала справляться с нагрузками. С другой стороны, особая структура этих сталей обеспечивает их высокую прочность, из-за чего стали не разрушаются под большими внешними нагрузками.
Для улучшения характеристик стали проводят ее термическую обработку — закалку из двухфазной области, когда металл сначала нагревают до высоких температур, а затем быстро охлаждают, благодаря чему он меняет свою кристаллическую структуру. В результате повышается прочность, твердость и износостойкость, но падает ударная вязкость. Преимущество сталей с изучаемой структурой состоит в том, что они упрощают этот процесс, потому что закаливаются при охлаждении на обычном воздухе и не требуют специального ускорения этого процесса, при этом значительного падения ударной вязкости не происходит.
Разные методы закалки могут неодинаково отражаться на характеристиках металла. Существующие марки либо не обладают необходимым сочетанием прочности, вязкости и пластичности, либо их получение требует слишком больших технологических и финансовых затрат.
Ученые Пермского Политеха исследовали изменения структуры низкоуглеродистой мартенситной стали при нагреве и охлаждении и предложили такой способ ее закалки, который обеспечивает лучшее сочетание ее механических свойств.
Для этого политехники изготовили образцы в виде слитков и нагрели их до высоких температур (800 °С и более), при которых происходит изменение структуры стали в твердом состоянии. Этот процесс называется закалкой из межкритического температурного интервала. После этого провели испытания для определения характеристик механических свойств образцов, вырезанных из готового изделия.
«Эксперимент показал, что изменения атомной структуры металла при нагреве 5-40 °C/мин протекают одновременно по двум механизмам – сдвиговому и диффузионному, которые иногда могут накладываться. При первом механизме атомы смещаются «группами», то есть не теряют связей со своими соседями – это быстрый процесс, который позволяет получить требуемую структуру, определяющую свойства материала. Причем для этого не нужны значительные энергетические затраты», – комментирует Сергей Гребеньков, ведущий инженер кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ, кандидат технических наук.
«При более высоких температурах нагрева атомы перемещаются на расстояния больше межатомных – это диффузионный механизм, он более длителен, но с его помощью также можно достичь желаемых механических свойств стали», – поясняет Сергей Лаптев, аспирант кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ.
«В результате мы установили, что закалка стали из межкритического интервала температур обеспечивает для выбранной стали лучшее сочетание необходимых свойств по сравнению с традиционными технологиями. Предел прочности находится на уровне 1300 МПа, относительное сужение – порядка 70 процентов, а ударная вязкость – 2,5 МДж/м2. Сталь такого состава и характеристик может служить альтернативой современным сталям для бурильных труб», – рассказывает Александр Шацов, профессор кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ, доктор технических наук.
Предложенный учеными Пермского Политеха состав стали и метод термообработки заметно улучшает свойства материала. Это имеет важное значение для производства стальных бурильных труб, позволяет повысить их конструкционную прочность. Работа защищена патентом.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
Коронавирус «сбежал» из лаборатории, маски оказались бесполезны, а экономика пострадала зря: конгресс США опубликовал расследование пандемии Covid-19
Пожалуй, главная новость дня, если не недели: «американское правительство официально подтвердило теорию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 не имел природного происхождения». Вдобавок признало, что частично финансировало разработки этого искусственного вируса. Такой вывод сделали многие СМИ более чем из 500-страничного документа, который в понедельник, 2 декабря, опубликовал Избранный подкомитет по коронавирусной пандемии конгресса США. Правда, из самого текста отчета выводы не столь однозначные.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Марсианская реальность: Настоящие технологии в фантастическом фильме
Какие бывают галактики?
Михаил Криницкий: «Технологическая сингулярность — это просто момент, когда мы перестанем успевать за прогрессом самих нейросетей, перестанем их интерпретировать и контролировать!»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии