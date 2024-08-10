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1 час назад
Татьяна Пичугина
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Геологи достали образцы верхней мантии с рекордной глубины

5.3

Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.

Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
Верхняя мантия
Образец перидотитов под микроскопом в поляризованном свете / © Johan Lissenberg

Как ни странно, но мы порой знаем больше о далеких звездах и галактиках, чем о том, что у нас под ногами. Одна из таких загадочных сфер, пока недоступных прямому изучению, — мантия Земли. Это промежуточный слой между земной корой и ядром. Пробиться к нему еще не удалось — слишком глубоко. 

Больше шансов сделать это в океане, где кора тоньше, мощностью 10-15 километров. Сначала идут осадочные породы, потом излившиеся базальты, ниже расположены базальтовые дайки, вклинившиеся расплавы (интрузии), а под всем этим начинаются породы верхней мантии — перидотиты. По сложности бурение на такие глубины можно сравнить с космическими полетами. 

Проще добраться до мантийных пород, которые вышли на поверхность в зонах раздвига океанских плит. Их называют абиссальными перидотитами. Они занимают большие площади в Атлантическом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Правда, это не исходные мантийные материалы, а переработанные под действием морской воды и гидротермальных рассолов. Такой процесс называют серпентинизацией. 

Исследовательское судно JOIDES Resolution / © IODP 

С апреля по июнь 2023 года ученые работали в районе массива Атлантис в северной части Атлантического океана с борта судна JOIDES Resolution. Это наиболее изученный регион Срединно-Атлантического хребта, сложенный абиссальными перидотитами. Рядом расположено гидротермальное поле Лост-Сити со знаменитыми карбонатными постройками. 

Сначала специалисты заложили пилотную 55-метровую скважину, затем — 1268-метровую U1601C. Извлекли почти целый керн, что позволило детально исследовать минеральный состав по всей колонке. Результаты за авторством большого международного коллектива исследователей опубликованы в журнале Science.

Образцы абиссальных перидотитов, поднятых в экспедиции 399 с судна JOIDES Resolution / © Johan Lissenberg

«Когда в прошлом году мы добыли образцы, это стало значительным событием в истории науки о Земле. Еще большее значение имеет то, что они расскажут нам о составе и эволюции планеты», — отметил ведущий автор исследования профессор Йохан Лиссенберг из Кардиффского университета (Великобритания). 

Результаты оказались несколько неожиданными. Образцы содержали меньше пироксена — силикатного минерала, которым обогащена океаническая кора и мантия. А концентрация магния, наоборот, превышала предсказанные моделями значения. Вероятно, породы, поднимаясь из недр, плавились гораздо сильнее. 

Массив Атлантис в Атлантическом океане, откуда добыли образец верхней мантии / © PLOS One

«Это поможет понять, как мантия плавится и питает вулканы, особенно те, что расположены на дне океанов. Мы сможем установить связь между вулканом и исходным магматическим источником», — пояснил Лиссенберг. 

Особый интерес представляет взаимодействие морской воды с оливином, еще одним распространенным в недрах силикатным минералом. В результате серии химических превращений выделяются водород и другие молекулы, которые могут поддерживать жизнь. Не исключено, что на ранней Земле это был один из ключевых процессов. 

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Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
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Комментарии

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1 Комментарий
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1 2
10 минут назад
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"По сложности бурение на такие глубины можно сравнить с космическими полетами." Да уж наверное и посложнее! Космические полёты в более предсказуемых условиях проводятся. А тут успех по воле случая. И материаловедение требуется в не меньшей мере чем для ракетных двигателей. Уважение таким геологам
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Vlad Ok
20 минут назад
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Иван Колупаев
27 минут назад
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Раиса Сидорук
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Aleksey Vasilyev
40 минут назад
Vlad, и не надо... Ракета с МИГа достанет..

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vlad Ok
1 час назад
Vanya, меня скорее интересует прогнозируемая дальность этого аппарата. Если они хотят за линию кармана а там можно топить на ракетном и 10 мах :) то

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vanya By
2 часа назад
Максим, практический смысл это разнообразие. Его много не бывает. Откуда ты взял что для планеты это численность большая? Это всего лишь вера. А ещё

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Vanya By
2 часа назад
Vlad, дважды в день - это принципиальное сложнее.

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vlad Ok
3 часа назад
Анатолий, миг 41 за линию кармана не улетит. Он не ракетоплан :)

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vlad Ok
3 часа назад
За линию кармана летали ну очень давно на ракетоплане, да и очень далеко тоже - на шатле что по сути тоже ракетоплан. Коммерческие компании?

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Yaroslavs Lihacs
4 часа назад
Не вижу смысла от секретных ангаров, уже всем известно что UFO в невесомость вылететь не способен, так что если кто и строит то мы его увидим, ну и с

Спутники показали, что гигантский секретный ангар в Китае стал еще большеСпутники показали, что гигантский секретный ангар в Китае стал еще больше

Грег Либ
4 часа назад
Николай, это у вас никогда не будет

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Mikhail Lukashev
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