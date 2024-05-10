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Как изменится уровень Мирового океана, если полностью растает плавающий в нем огромный айсберг?
Простой школьный, ответ — нет, практически не изменится, по аналогии со стаканом воды и кубиком льда. Если в айсберге миллиард тонн воды, то его объем составит примерно 1,09 кубического километра. Меньшая часть (в 0,09 кубических километров) будет возвышаться над поверхностью, а ровно кубический километр окажется под водой. Этот кубокилометр будет соответствовать объему вытесненной воды — но когда лед растает, то в воду превратится ровно столько же, миллиард тонн воды (бывшего льда), как раз ровно кубический километр.
А вот если айсберг реально ОГРОМНЫЙ — скажем, это шельфовый ледник площадью в десяток тысяч квадратных километров — то тогда его таяние уже может оказать менее очевидные эффекты. Например, у нас уменьшится закрытая блестящим льдом поверхность Земли. В следствие этого возрастет процент поглощаемой солнечной энергии и это (сугубо гипотетически) может запустить повышение уровня температуры. Когда Земля в криогении была покрыта льдом, то подобные гигаледники на ней в какой-то момент таяли и такая положительная обратная связь могла сыграть свою роль в окончании этого великого оледенения.
Уточню, впрочем, что это речь про реально огромные, куда больше Гренландии, ледники. И их уже даже не очень корректно называть «айсбергами» — они не плавают в океане, а скорее являются частью закрывающего материки ледяного щита. Собственно, проблема с глобальным потеплением (одна из многих) заключается в таянии льдов и снегов на континентах — когда этот лед растает, уровень воды вырастет, ведь лед на суше изначально находится ВНЕ мирового океана.
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