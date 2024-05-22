  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
2

В Пермском Политехе разработали устройство для автоматического измерения расстояния прыжков в длину с места

4.4

При выполнении нормативов ГТО и на занятиях по физкультуре прыжки в длину с места фиксирует человек. Это может приводить к ошибкам в измерениях, кроме того, из-за необходимости контроля такие упражнения трудно выполнять в одиночку. Чтобы автоматизировать процесс, ученые ПНИПУ создали электронное устройство. Оно отличается от аналогов простой и безопасной конструкцией, высокой точностью измерений, звуковым и световым оповещением, которое позволяет людям с ограниченными возможностями по слуху и зрению самостоятельно контролировать итоги выполнения норматива.

ПНИПУ
# ГТО
# измерение
# прыжки
# прыжки в длину
# расстояние
В Перми разработали устройство для автоматического измерения расстояния прыжков в длину с места / © Matt Heaton, unsplash.com

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Изобретение ученых Пермского Политеха относится к спортивному инвентарю и может быть использовано при подготовке к сдаче норм ГТО, в спортивных, учебных, оздоровительных учреждениях и проектах. Устройство представляет собой жесткую платформу с мягким не скользящим покрытием. На ней последовательно размещены параллельные планки на расстоянии одного сантиметра друг от друга с установленными под ними микропереключателями и световыми диодами. Результат выводится на электронное табло. Для расчетов длины прыжка используют показания самой ближней из сработавших активных зон.

В платформе смонтирован датчик давления, контролирующий заступ. Спортсмен встает в исходное положение и выполняет прыжок. Если он заступает на планку, то датчик срабатывает, и на табло отображается ноль, означающий, что попытка не засчитана. Это сразу видно и судьям, и самому прыгуну. При этом дополнительно загораются диоды с двух сторон от платформы, и появляется звуковое оповещение, которое позволяет слабовидящим людям понимать правильность выполнения упражнения с помощью слуха.

Схема применения полезной модели / © Ренат Батыркаев, пресс-служба ПНИПУ

Существующие аналоги разработанного устройства имеют ряд недостатков – низкую надежность из-за большого количества контактов, отсутствие звукового оповещения, сложность установки, недостаточную точность измерения. При этом известные конструкции содержат песок в зоне приземления спортсмена. Это значит, что их невозможно использовать в малых спортзалах. А мягкий материал в виде мата растягивается и рвется, что приводит к неточным определениям длины прыжка и травматизму.

Разработка ученых ПНИПУ проста в использовании, легко перемещается и не содержит травмирующих спортсмена элементов. Устройство обеспечивает точный результат замера, уменьшает время сдачи нормативов, исключает спорные моменты и человеческое вмешательство в подведение итогов, повышает удобство и безопасность.

«Правильная попытка засчитывается и оценивается автоматически. В момент приземления на дисплее высвечивается длина прыжка. Электронное табло автоматически классифицирует ее по нормативам ГТО. Есть переключение между режимами в соответствии с категорией по возрасту и состоянию здоровья. Для оперативной регистрации результатов в схему встроен микроконтроллер, с помощью которого можно подключиться к ПО через проводные или беспроводные сети. Так измерения отображаются даже на дальних расстояниях, а подсчет ведется намного быстрее», – говорит старший преподаватель кафедры физической культуры ПНИПУ Ренат Батыркаев.

Внедрение изобретения пермских политехников в образовательные учреждения и спортивные залы даст возможность людям с ограниченными возможностями по слуху и зрению самостоятельно контролировать результат выполнения норматива. Устройство позволит точно фиксировать значение прыжка в длину с места, исключая спорные моменты и человеческий фактор. Сейчас ученые регистрируют патент на разработку.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
646 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# ГТО
# измерение
# прыжки
# прыжки в длину
# расстояние
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Май
Бесплатно
Семиотика как наука будущего и органон гуманитарных дисциплин
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Первые наборы покорителей космоса в США и СССР
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Май
600
Монголоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Хрупкая история: коллекция «теневых картин» Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Май
600
Антивирусный иммунный ответ и вакцины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Май
500
Раннее искусство культур «плодородного полумесяца»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
24 Май
Бесплатно
Когнитивные искажения – ловушки разума
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Май
500
Ядерная война или как я научилась не волноваться, но не полюбила атомную бомбу?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Май
Бесплатно
Современные любительские телескопы
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:56
Андрей

Биологи выяснили, как тараканы расселились по всему миру

Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.

Биология
# насекомые
# расселение
# секвенирование ДНК
# тараканы
Позавчера, 08:35
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
Позавчера, 16:47
Ольга Иванова

Палеонтологи описали необычное ископаемое паукообразное с колючками на лапах

Американские ученые описали новый вид уникального паукообразного с крепкими ногами, усыпанными шипами. Членистоногое жило в каменноугольном периоде и совершенно не похоже ни на один современный вид.

Палеонтология
# каменноугольный период
# пауки
# паукообразные
# шипы
Позавчера, 08:35
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
18 мая
Полина Меньшова

Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.

Медицина
# артериальная гипертензия
# артериальное давление
# аэробные тренировки
# гипертония
19 мая
Александр Березин

Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет

Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.

Космонавтика
# Blue Origin
# New Shepard
# космонавтика
# частная космонавтика
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 53

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить