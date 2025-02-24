Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В космос вот-вот отправят первую в истории частную миссию для исследования металлического астероида
В среду, 26 февраля, открывается четырехдневное стартовое окно, во время которого планируется осуществить пуск ракеты-носителя Falcon 9. На борту будет лунный зонд NASA, частный луноход и аппарат Odin размером с микроволновку, который отправится в глубокий космос. Его цель — изучить астероид, возможно, содержащий металлы на триллионы долларов. Если миссия удастся, человечество сделает первый шаг к добыче ресурсов за пределами Земли. Если нет, мечта о космическом богатстве снова отложится на десятилетия.
Идея добывать полезные ископаемые на астероидах давно будоражила умы ученых. В 2010-х годах, когда Илон Маск только начинал осуществлять пуски ракет SpaceX, а частные миссии за пределы Луны казались фантастикой, стартапы вроде Planetary Resources и Deep Space Industries обещали революцию. Они планировали добывать платину, золото и редкие металлы на космических камнях, чтобы обрушить цены на Земле. Но тогда технологии не поспевали за амбициями. Инвесторы разочаровались, проекты закрылись, Deep Space Industries продали в 2019 году, зонд компании так и не достиг астероида.
Калифорнийский стартап AstroForge с привлеченными инвестициями в размере 55 миллионов долларов собирается бросить вызов скептикам. Компания планирует первой в истории организовать добычу ресурсов за пределами Земли. Шаг уже сделан: вот-вот в космос отправится исследовательский аппарат Odin, который весит меньше стиральной машины.
В апреля 2023 года AstroForge запустила в космос первый аппарат Brokkr-1. Он должен был испытать технологию переработки астероидного вещества на орбите Земли. Но миссия провалилась: зонд сгорел в атмосфере. Компания учла ошибки и разработала новый аппарат, Odin, причем «с нуля», используя собственные компоненты.
Задача аппарата — долететь до астероида 2022 OB5 размером с футбольное поле (до 100 метров в диаметре) и определить, есть ли в нем металлы. Этот космический объект выбрали неслучайно. Наблюдения через телескопы Lowell и Large Binocular Telescope в Аризоне показали, что 2022 OB5 относится к М-типу — редкому и плохо изученному классу астероидов, которые, предположительно, на пять процентов состоят из металлов. Такие объекты могут быть потенциальными источниками железа, никеля и, возможно, платины.
«Если там есть металлы платиновой группы, один километровый астероид даст 117 тысяч тонн платины. Человечеству этого хватит на 680 лет. Даже тысячу тонн достаточно на полвека производства смартфонов», — объяснил Митч Хантер-Скаллион (Mitch Hunter-Scullion), глава Asteroid Mining Corporation.
2022 OB5 движется по орбите вокруг Солнца, аналогичной земной. Планируется, что Odin прибудет к нему через 300 дней после запуска. Аппарат не будет садиться на объект. Вместо этого пролетит мимо астероида, на расстоянии около километра, и сфотографирует поверхность с помощью двух черно-белых камер.
Предполагается, что сближение космического аппарата и астероида продлится 5,5 часа. Однако последние 10 минут съемки будут самыми важными: зонд получит качественные снимки, которые укажут, блестит ли поверхность астероида — это признак металла.
Кроме того, специалисты AstroForge будут отслеживать отклонение зонда, чтобы рассчитать плотность астероида. Высокая плотность — наличие металлов.
На протяжении всего полета инженеры AstroForge будут непрерывно измерять скорость и положение Odin с помощью радиосигналов и данных с гироскопов. Чем ближе аппарат к астероиду, тем сильнее гравитационное воздействие. Даже микроскопические отклонения в движении зонда (на уровне миллиметров в секунду) зафиксируют наземные станции в Индии, Южной Африке, Австралии и США.
Используя законы Ньютона, ученые вычислят массу астероида. Формула проста: сила притяжения зависит от массы астероида и расстояния до зонда. Зная, как изменилась скорость Odin, можно определить массу 2022 OB5. Масса — только половина уравнения. Чтобы найти плотность, нужен объем астероида. Его рассчитают на основе снимков камер Odin и предыдущих наблюдений с Земли.
Но не все эксперты верят в успех частной миссии. Они полагают, что фотографии не дадут точных данных о составе. В 2010 году в похожей ситуации оказался зонд Rosetta: он пролетел мимо астероида Лютеция (М-тип), но не нашел явных следов металла.
Платина, палладий, иридий — ключевые элементы для электроники, катализаторов, медицинского оборудования. Их добыча на Земле дорожает, а запасы истощаются. Космос может стать новым источником.
Но даже если астероиды богаты металлами, доставить эти элементы на нашу планету сложно. Существует, конечно, альтернатива — использовать ресурсы в космосе: строить станции, корабли, заправки для миссий на Марс. Однако с технической точки зрения осуществить это очень тяжело.
AstroForge не единственный игрок. Британская Asteroid Mining Corporation планирует исследования на Луне, TransAstra разрабатывает «гигантский мешок» для захвата астероидов. NASA также участвует в гонке, но с государственным финансированием. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США потратило 1,2 миллиарда долларов на миссию «Психея» (Psyche) к одноименному астероиду. Ученые считают, что этот объект — ядро протопланеты, богатое металлами. Но результаты ждут только к 2029 году.
Преимущество AstroForge — скорость. Odin долетит до астероида за 300 дней, зонд NASA «Психея» — за шесть лет. Если миссия частного исследовательского аппарата окажется успешной, это определит будущее частной космической индустрии. В случае наличия на астероиде 2022 OB5 металлов стартапы получат зеленый свет от инвесторов. Если нет — поиски продолжат другие миссии вроде Psyche. Но на исследования астероидов у них будет уходит гораздо больше времени.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
Глава SpaceX предложил свести с орбиты МКС — и чем скорее, тем лучше. На первый взгляд странная идея для фаната космоса. На второй — все иначе: первым публично в полезности орбитальных станций усомнился еще советский космонавт и инженер Гречко. И у него, и у Маска есть на это весьма серьезные основания. А учитывая позицию последнего в основной державе, от которой зависит существование МКС, есть и шансы на реализацию этой идеи. Несмотря на это идея вызвала общее отторжение в рядах фанатов космоса и государственных космических агентств.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Окситоцин: молекула любви
Биология суперспособностей: как нигерийские комары сделали ПЦР-тест на Covid-19 доступнее. «Разговор за жизнь» с биологом Олегом Гусевым
Смерть как наука
Вымирающие растения
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии