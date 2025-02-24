Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Создано цифровое пространство для людей с тревожностью и депрессией
Специалисты РТУ МИРЭА создали браузерное расширение CalmSurf, которое помогает пользователям с тревожностью, депрессией и другими подобными расстройствами комфортно взаимодействовать с онлайн-контентом. По словам авторов, инструмент учитывает такие аспекты, как безопасность, простота навигации и адаптация к слабым интернет-соединениям.
Как показало исследование РАНХиГС, проведенное среди 1600 человек, только 40% россиян не испытывают тревожности, что подчеркивает острую необходимость адаптации цифровых пространств для пользователей с ментальными особенностями. Менталитет — это уникальный психический склад личности, влияющий на ее мышление и восприятие окружающего мира, что порой осложняет социальную адаптацию, в том числе в цифровом пространстве.
«Психологические особенности влияют на восприятие человеком интерфейсов и информационных потоков, – отмечает кандидат политических наук, доцент кафедры компьютерного дизайна Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Ирина Булгакова. – Наша задача – создать такие условия, при которых каждый пользователь, независимо от своего состояния, мог бы комфортно и безопасно взаимодействовать с цифровыми продуктами».
Используя метод абстрагирования, исследователи РТУ МИРЭА проанализировали принципы инклюзивного дизайна, ориентированные на поддержку ментального здоровья. Эти принципы были систематизированы на платформе Design Patterns for Mental Health, что позволило разработать уникальное браузерное расширение, облегчающее пользователям с ментальными особенностями навигацию в цифровом мире без необходимости полной переработки сайтов.
Основываясь на результатах эмпирического исследования, специалисты РТУ МИРЭА предложили ряд рекомендаций для создания решений, поддерживающих пользователей в цифровом пространстве. Эти рекомендации охватывают такие важные аспекты, как доступность, визуализация прогресса и адаптация к слабым интернет-соединениям. Результаты проекта были опубликованы в Сборнике материалов IV Национальной конференции с международным участием «Инклюзивный дизайн — возможности для всех».
Основные принципы и паттерны инклюзивного дизайна направлены на создание комфортного и доступного цифрового пространства для всех пользователей, включая людей с ментальными особенностями.
Один из ключевых принципов — «Слушание и реагирование». Он подразумевает быструю обратную связь (до 24 часов) и активное взаимодействие с пользователями. Это включает множество каналов для самовыражения, создание безопасных пространств для взаимопомощи и минимизацию повторения травмирующей информации.
Важным аспектом является тезис: «Сделайте сервис человечным». Здесь акцент делается на важности живой помощи от специалистов в сфере психического здоровья. Принцип включает создание позитивного имиджа, прозрачную информацию о каналах связи, указание рабочих часов, управление ожиданиями пользователей и рекомендацию местных служб поддержки.
Принцип «Дать контроль» позволяет пользователям самим определять уровень и вид поддержки. Это включает возможность отслеживать собственный прогресс, ставить индивидуальные цели и поощрять самообслуживание.
«Быть предельно понятными» — еще один важный принцип. Ясное представление услуг позволяет пользователям принимать осознанные решения. Информация должна быть доступной и легко воспринимаемой.
Принцип «Адаптация к меняющимся потребностям» подчеркивает гибкость услуг, которая позволяет предлагать простую помощь даже при слабом интернет-соединении. Это особенно важно для пользователей с ограниченными техническими возможностями.
«Создать безопасное пространство» — ключевой элемент инклюзивного дизайна. Безопасность и доверие играют важную роль при обращении за помощью. Это включает возможность быстрого выхода из системы, разные уровни анонимности и защиту личных данных.
Наконец, принцип «Будьте надежными и последовательными» обеспечивает стабильное и предсказуемое обслуживание с выполнением всех обязательств перед пользователями. Важно предоставлять альтернативные пути доступа к услугам и своевременно информировать пользователей о возможных изменениях.
Эти принципы помогают создавать цифровые сервисы, которые учитывают разнообразие потребностей пользователей и делают онлайн-пространство более инклюзивным и комфортным для всех.
Расширение основано на вышеперечисленных принципах инклюзивного дизайна и предназначено для пользователей в возрасте 12–45 лет с особыми ментальными состояниями. Название «CalmSurf» символизирует создание спокойной и безопасной среды для интернет-серфинга. Расширение сочетает этические подходы к монетизации с активной популяризацией для формирования более инклюзивной онлайн-среды.
«Нашей главной задачей было создание инструмента, который действительно облегчает жизнь людям с ментальными особенностями, – говорит автор проекта, студент РТУ МИРЭА Михаил Шевченко. – Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и спокойно в цифровом мире».
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
Глава SpaceX предложил свести с орбиты МКС — и чем скорее, тем лучше. На первый взгляд странная идея для фаната космоса. На второй — все иначе: первым публично в полезности орбитальных станций усомнился еще советский космонавт и инженер Гречко. И у него, и у Маска есть на это весьма серьезные основания. А учитывая позицию последнего в основной державе, от которой зависит существование МКС, есть и шансы на реализацию этой идеи. Несмотря на это идея вызвала общее отторжение в рядах фанатов космоса и государственных космических агентств.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Смерть как наука
Секреты астрономической жизни в горах Кавказа. Интервью с Алексеем Моисеевым
Работа на производстве: чем искусственный интеллект занимается в промышленной сфере
«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии