Создано цифровое пространство для людей с тревожностью и депрессией

Специалисты РТУ МИРЭА создали браузерное расширение CalmSurf, которое помогает пользователям с тревожностью, депрессией и другими подобными расстройствами комфортно взаимодействовать с онлайн-контентом. По словам авторов, инструмент учитывает такие аспекты, как безопасность, простота навигации и адаптация к слабым интернет-соединениям.

Как показало исследование РАНХиГС, проведенное среди 1600 человек, только 40% россиян не испытывают тревожности, что подчеркивает острую необходимость адаптации цифровых пространств для пользователей с ментальными особенностями. Менталитет — это уникальный психический склад личности, влияющий на ее мышление и восприятие окружающего мира, что порой осложняет социальную адаптацию, в том числе в цифровом пространстве.

«Психологические особенности влияют на восприятие человеком интерфейсов и информационных потоков, – отмечает кандидат политических наук, доцент кафедры компьютерного дизайна Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Ирина Булгакова. – Наша задача – создать такие условия, при которых каждый пользователь, независимо от своего состояния, мог бы комфортно и безопасно взаимодействовать с цифровыми продуктами».

Используя метод абстрагирования, исследователи РТУ МИРЭА проанализировали принципы инклюзивного дизайна, ориентированные на поддержку ментального здоровья. Эти принципы были систематизированы на платформе Design Patterns for Mental Health, что позволило разработать уникальное браузерное расширение, облегчающее пользователям с ментальными особенностями навигацию в цифровом мире без необходимости полной переработки сайтов.

Основываясь на результатах эмпирического исследования, специалисты РТУ МИРЭА предложили ряд рекомендаций для создания решений, поддерживающих пользователей в цифровом пространстве. Эти рекомендации охватывают такие важные аспекты, как доступность, визуализация прогресса и адаптация к слабым интернет-соединениям. Результаты проекта были опубликованы в Сборнике материалов IV Национальной конференции с международным участием «Инклюзивный дизайн — возможности для всех».

Основные принципы и паттерны инклюзивного дизайна направлены на создание комфортного и доступного цифрового пространства для всех пользователей, включая людей с ментальными особенностями.

Один из ключевых принципов — «Слушание и реагирование». Он подразумевает быструю обратную связь (до 24 часов) и активное взаимодействие с пользователями. Это включает множество каналов для самовыражения, создание безопасных пространств для взаимопомощи и минимизацию повторения травмирующей информации.

Важным аспектом является тезис: «Сделайте сервис человечным». Здесь акцент делается на важности живой помощи от специалистов в сфере психического здоровья. Принцип включает создание позитивного имиджа, прозрачную информацию о каналах связи, указание рабочих часов, управление ожиданиями пользователей и рекомендацию местных служб поддержки.

Принцип «Дать контроль» позволяет пользователям самим определять уровень и вид поддержки. Это включает возможность отслеживать собственный прогресс, ставить индивидуальные цели и поощрять самообслуживание.

«Быть предельно понятными» — еще один важный принцип. Ясное представление услуг позволяет пользователям принимать осознанные решения. Информация должна быть доступной и легко воспринимаемой.

Принцип «Адаптация к меняющимся потребностям» подчеркивает гибкость услуг, которая позволяет предлагать простую помощь даже при слабом интернет-соединении. Это особенно важно для пользователей с ограниченными техническими возможностями.

«Создать безопасное пространство» — ключевой элемент инклюзивного дизайна. Безопасность и доверие играют важную роль при обращении за помощью. Это включает возможность быстрого выхода из системы, разные уровни анонимности и защиту личных данных.

Наконец, принцип «Будьте надежными и последовательными» обеспечивает стабильное и предсказуемое обслуживание с выполнением всех обязательств перед пользователями. Важно предоставлять альтернативные пути доступа к услугам и своевременно информировать пользователей о возможных изменениях.

Эти принципы помогают создавать цифровые сервисы, которые учитывают разнообразие потребностей пользователей и делают онлайн-пространство более инклюзивным и комфортным для всех.

Расширение основано на вышеперечисленных принципах инклюзивного дизайна и предназначено для пользователей в возрасте 12–45 лет с особыми ментальными состояниями. Название «CalmSurf» символизирует создание спокойной и безопасной среды для интернет-серфинга. Расширение сочетает этические подходы к монетизации с активной популяризацией для формирования более инклюзивной онлайн-среды.

«Нашей главной задачей было создание инструмента, который действительно облегчает жизнь людям с ментальными особенностями, – говорит автор проекта, студент РТУ МИРЭА Михаил Шевченко. – Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и спокойно в цифровом мире».

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РТУ МИРЭА 29 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».