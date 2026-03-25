25 марта, 12:40
Александр Березин
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу

Вчера Агентство объявило о намерении резко изменить свои лунные и марсианские космические планы. Кроме уже заявленной ранее высадки на Луне до конца срока Трампа, новый глава NASA озвучил создание там базы и отправку космического реактора Freedom к Марсу.

Лунные планы NASA стали намного разумнее, чем раньше. Но вот реалистичность целей по Марсу в намеченные сроки вызывает вопросы / © NASA

Джаред Айзекман, миллиардер и новый глава Агентства, прокомментировал новые цели своей организации так: «NASA вновь нацелена на реализацию почти невозможного… Часики в состязании великих держав тикают и успех или провал будут измеряться не в годах, а в месяцах. Если мы сконцентрируем выдающиеся возможности NASA, то возврат на Луну и создание там базы поблекнут в сравнении с тем, что мы сделаем в последующие годы».

Говоря о состязании великих держав, он имел в виду лунную гонку между США и Китаем, начало которой Naked Science констатировал шесть лет назад. В смысле лунных планов представители NASA вчера объявили об отказе от станции на окололунной орбите (Gateway), о бесполезности и даже вредности которой не раз писало наше издание. Вместо нее усилия сконцентрируют на базе непосредственно на поверхности Луны.

В целом лунные планы организации разбиты на три фазы. В первой туда пошлют луноходы, инструменты и технологические демонстраторы, которые позволят испытать элементы, нужные людям в освоении земного спутника. Речь идет, среди прочего, о радиоизотопных подогревающих устройствах и радиоизотопных же термоэлектрических генераторах. Также отработают системы радиосвязи на лунной поверхности, навигации и ряд других.

Во второй фазе будет построена периодически обитаемая инфраструктура, где смогут размещаться прилетевшие на Луну астронавты, герметизированный луноход для людей японского производства и прочее. В третьей фазе, с использованием лунных версий Starship, Агентство планирует доставить на Селену уже тяжелое оборудование, с которым можно организовать и постоянно обитаемую лунную базу. Модули для нее планирует сделать итальянское космическое агентство. Ездящие строительные машины для Луны разработает канадское космическое агентство.

Американские любители космонавтики уже обратили внимание на сходство планов NASA по ядерным реакторам в космосе с ядерными буксирами, о планах создать построить которые когда-то часто говорила российская сторона / © Reddit, Cold-Regret-2931

В этой части Айзекман показал себя не только компетентным в космических вопросах, но и неплохим политиком. Включение в планы по Селене партнеров США, если его утвердит Конгресс, сделает очень сложным отмену этих лунных планов. Единожды достигнутые международные договоренности в космической сфере свернуть заметно труднее, чем чисто национальные планы: такая отмена наносит ущерб политическому престижу, который парламенты и президенты традиционно, хотя и необоснованно, ценят выше любых исследований космоса.

Пожалуй, самое амбициозное из вчерашних заявлений касается не Луны, а Марса. К концу 2028 года NASA якобы планирует отправить к четвертой планете Космический реактор-1 «Свобода» (Space Reactor‑1 Freedom). По сути это вовсе не реактор: заявлен беспилотный космический корабль с ядерной двигательной установкой. После достижения околомарсианской орбиты корабль должен будет отправить к поверхности планеты несколько вертолетов с соосными винтами типа Ingenuity.

С технической точки зрения реализовать все в указанные сроки невозможно, и вряд ли Айзекман это не понимает. Однако постановка такой задачи, даже при переносе сроков, вполне разумна. Трамп не одобрил бы недешевый проект ядерного межпланетного корабля, если срок его реализации не придется на его правление. А преемник Трампа может захотеть финансировать проект, поскольку в его правление тот уже вполне может быть реализован.

Naked Science не раз писал о том, что существующие проекты так называемых ядерных буксиров довольно ограничены по своим возможностям в сравнении с ракетами на химическом топливе. Это ключевая причина, по которой их реализация до сих пор не состоялась. Но в случае достижения достаточно больших размеров кораблей (намного больше, чем у проектов ранее заявленных российских ядерных буксиров) атомная двигательная установка действительно будет иметь смысл при полетах к другим планетам. NASA вполне может сделать это технически, но вот пробьет ли оно нужное финансирование — пока не вполне ясно.

В 2010-х годах Агентство уже испытало на Земле демонстратор космического реактора для Kilopower. Это достаточно продвинутый реактор с активной зоной из уран-молибденового сплава, где обогащение по урану-235 выше 90%. Тепло отводится от активной зоны тепловыми трубками с жидким натрием внутри, тепло от этих трубок должно приводить в движение двигатель Стирлинга.

Подобная конструкция в принципе вполне работоспособна в космосе, но для ядерной двигательной установки корабля до Марса NASA придется еще создать набор ионных двигателей достаточной мощности и корабль с системой отведения избыточного тепла от реактора за счет излучающих радиаторов. Сложность такой задачи означает, что ее нереально решить за 2,5 года, обозначенных в заявлениях Айзекмана. При условии стабильного финансирования она потребует нескольких лет.

