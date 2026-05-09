Рядом с алтарем из неандертальской пещеры нашли отпечаток колена человека

В конце прошлого века в одной из французских пещер ученые обнаружили кольцевые конструкции, сложенные из сотен сталагмитов. Рядом — следы огня. Теперь в этом же месте исследователи нашли углубление в глине, которое могло остаться от колена строителя-неандертальца. Если эта гипотеза подтвердится, находка станет первым известным отпечатком колена неандертальца и, возможно, поможет получить прямые биологические следы древних строителей этих загадочных сооружений.

В 1990 году спелеологи обнаружили в пещере Брюникель на юго-западе Франции, недалеко от Тулузы, необычные рукотворные сооружения, возведенные в 336 метрах от входа. Эти сооружения — круги из более чем 400 сталагмитов.

Международная команда археологов, палеоантропологов и геологов под руководством Софи Верхейден (Sophie Verheyden) из Королевского бельгийского института естественных наук подробно изучила конструкции и в 2016 году опубликовала результаты исследования в Nature. Тогда предположили, что круги сложили древние люди приблизительно 176 тысяч лет назад. В тот период сапиенсы еще не встречались в Европе. Поэтому ученые посчитали, что их создатели — неандертальцы.

Эти люди проникли далеко за пределы зоны естественного освещения, отламывали растущие от пола сталагмиты и складывали из них кольцевые конструкции. Диаметр самой крупной составлял порядка семи метров.

Позже пещеру заняли пещерные медведи (Ursus spelaeus), оставившие многочисленные следы своего пребывания. Исследователи предположили, что животные уничтожили большую часть древних отпечатков, включая отпечатки ног, и другие следы деятельности неандертальцев, затоптав и стерев их с глинистой почвы.

Как минимум 140 тысяч лет назад вход в пещеру обрушился, и Брюникель оказалась изолирована от внешнего мира до повторного открытия в 1990 году.

Верхейден и ее коллеги исследовали пещеру снова и на этот раз им улыбнулась удача. Под тонким слоем кальцита рядом с конструкцией из сталагмитов они нашли углубление, которое не было похоже ни на след лапы животного, ни на след ноги человека. Появилось предположение, что это углубление — отпечаток колена неандертальца.

Пока ученые осторожны в выводах. По словам Верхейден, гипотезу необходимо подтвердить или опровергнуть, для этого нужно сравнить отпечаток с другими подобными. Исследователи проведут несколько экспериментов: попросят добровольцев опускаться на колени в разные виды глины, а затем сравнят полученные формы со следом из Брюникеля. До сих пор специалисты подробно изучали древние следы ног, но отпечатками колен почти никто не занимался. Команда Верхейден собирается устранить этот пробел.

Но откуда такая уверенность, что отпечаток древний и оставлен именно неандертальцем, а не зверем? Верхейден пояснила, что углубление покрыл и законсервировал тончайший слой карбоната кальция (CaCO3) — тот же материал, из которого состоят сами сталагмиты. Это надежная «крышка», изолировавшая след на тысячелетия. Эксперт по медведям внимательно изучил находку и вынес вердикт, что след не принадлежит зверю.

Трехмерная реконструкция сооружений в пещере Брюникель / © Xavier MUTH, Pascal Mora

Верхейден с коллегами рассматривают еще более амбициозную задачу — поиск ДНК неандертальца. Авторы предыдущих работ доказали, что ДНК способна проникать в кальцит и сохраняться внутри минерала длительное время. Судебно-медицинские эксперты выяснили, что отпечатки колен могут содержать клетки кожи, волосы или следы крови. Обычно такой генетический материал быстро разрушается. Однако в Брюникеле он довольно быстро покрылся минералами, что повысило шанс на сохранение.

Чтобы окончательно убедиться в антропогенном происхождении конструкций, Верхейден и ее коллеги провели комплексное исследование. Они отыскали основания нескольких сломанных сталагмитов и датировали момент их разрушения. Возраст совпал со временем постройки сооружения — 176 тысяч лет назад. Для датировки исследователи использовали уран-ториевый анализ радиоактивных изотопов в кальците, покрывающем сталагмиты.

Ученые обратили внимание еще на одну важную деталь: основания некоторых сломанных сталагмитов превышают 20 сантиметров в толщину. Такую прочную колонну случайно не сломает даже крупный пещерный медведь. Значит, неандертальцы прилагали серьезные усилия, добывая строительный материал. Зачем?

При этом расположение сооружений вызывает еще больше вопросов. Круги находятся более чем в 300 метрах от входа. Внутри царит абсолютная темнота. Чтобы добраться туда, неандертальцам требовались надежные источники света.

Следы огня в пещере подтверждают, что древние люди использовали освещение. Но исследователи сомневаются, что неандертальцы жили в этой части пещеры постоянно. Слишком неудобным выглядит место для повседневной жизни.

Из-за этих факторов у некоторых ученых появились предположения о ритуальном или культурном назначении кольцевых конструкций. Однако Верхейден отметила, что это слишком поспешные выводы.

Сейчас ее команда разрабатывает метод своеобразной «минеральной дактилоскопии» сталагмитов, который позволит понять, из каких частей пещеры брали материал для строительства кругов.

Археологам известны подобные примеры. Некоторые майя добывали сталагмиты в глубине пещер (использовали их как амулеты плодородия), а не брали те, которые находились рядом со входом, хотя сделать это было куда проще. Если исследователи смогут доказать, что материал для кругов неандертальцы целенаправленно отбирали и переносили внутри пещеры, это усилит гипотезу о религиозном характере сооружений. На сегодняшний день в научном сообществе нет единого мнения о существования религии у неандертальцев.

Результаты работы Верхейден представила на конференции Европейского геонаучного союза, которая проходила в Вене.

Игорь Байдов