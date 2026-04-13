Биолог-палеонтолог Валентина Пуляк познакомит слушателей с самыми необычными гигантами прошлого — от «скоростного самолета» среди животных до подводной четырехметровой «циркулярной пилы» и травоядной «фуры», способной съедать более центнера растений в день.

Лектор разберет, как по окаменелостям восстанавливают размеры вымерших существ, что стоит за впечатляющими цифрами длины и массы, и как работают современные реконструкции. Расскажет о том, как масштаб влияет на движение, питание и образ жизни, и где проходит граница между точным научным расчетом и гипотезой.

Участники узнают, какими методами наука изучает гигантов прошлого, почему гигантизм — это результат сложных биологических и физических ограничений, и как такие понятия, как биомеханика, центр тяжести и метаболизм, помогают реконструировать древние экосистемы.

