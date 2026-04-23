На Марсе обнаружили активно расширяющуюся темную область
Новые снимки, опубликованные сотрудниками Европейского космического агентства (ESA), полученные орбитальным аппаратом Mars Express, показывают стремительные изменения на Равнине Утопия — регионе, который, по мнению ученых, когда-то мог быть древним океаном.
Сегодня эта территория напоминает настоящую линию фронта между светом и тьмой. И это лишь небольшое преувеличение. На одной половине составного изображения, сделанного камерой высокого разрешения миссии, видна привычная для Красной планеты светлая, песочно-бежевая поверхность. На другой — пейзаж окрашен в темно-красно-коричневые тона, будто поражен некой загадочной «болезнью».
Планетологи пока не пришли к единому мнению о причинах этого явления. По одной из версий, темные участки — это вулканический пепел, разнесенный марсианскими ветрами. По другой — те же ветры, напротив, сдувают светлую охристую пыль, обнажая лежащий под ней слой пепла.
По данным ESA, речь идет о так называемых мафических минералах — веществах, сформировавшихся при высоких температурах, таких как оливин и пироксен.
Как и Земля, Марс — планета с богатым вулканическим прошлым. Здесь находится крупнейший вулкан Солнечной системы — Гора Олимп, возвышающийся почти на 22 километра над окружающей местностью. Вопрос о том, продолжается ли на Марсе вулканическая активность сегодня — остается предметом научных споров: долгое время планету считали геологически «мертвой», но эта точка зрения уже не столь однозначна. Однако следы бурного вулканического прошлого очевидны — и, возможно, именно они до сих пор «перекрашивают» поверхность планеты.
Если потемнение действительно связано с распространением пепла, то происходит это с поразительной скоростью. Сравнение снимков, сделанных орбитальными аппаратами программы Viking в 1976 году, с новыми изображениями Mars Express показывает, что за последние 50 лет темная область заметно расширилась. По оценкам ESA, это на порядки быстрее, чем большинство других видимых изменений на поверхности Марса, которые обычно происходят в течение миллионов лет.
