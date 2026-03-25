Виноград из средневековой канализации оказался точной копией современного пино-нуар

Вопрос о том, как зародилась и развивалась французская культура производства вина, до сих пор остается не до конца изученным. Новое исследование показало, что некоторые сорта винограда сохранились более чем на 600 лет.

Французская винодельческая культура — одна из древнейших и известнейших в мире. Многие традиции производства французского вина берут начало еще в древности, формируя мощную индустрию. Однако с исторической точки зрения до конца не ясным остается вопрос о том, как именно виноградная лоза попала на территорию современной Франции, какие сорта выращивали там две тысячи лет назад и как именно специалисты разводили виноград в древности.

Исследование французских ученых, опубликованное в журнале Nature Communications, включает анализ 49 древних виноградных косточек, найденных на территории Франции, а также двух образцов с острова Ибица. Общий хронологический охват составил около четырех тысяч лет — от бронзового века до позднего Средневековья. Ученые применили к образцам полное геномное секвенирование, что позволило проследить процессы скрещивания, миграций и размножения.

Такой подход помог выяснить, что в бронзовом веке на территории Франции росли только местные дикие лозы. Ситуация меняется в железном веке. Самые ранние геномы культурного винограда датируются примерно 625-500 годами до нашей эры. Это совпадает с основанием греческой колонии Массалия (современный Марсель) и укладывается в классическую картину, согласно которой именно греки принесли виноградарство в Южную Галлию. Генетические данные добавили важную деталь: одомашненные лозы попали во Францию сразу из нескольких источников — с Балкан, Пиренейского полуострова, из Леванта и с Кавказа.

В римский период можно обнаружить уже более плотный контакт с указанными выше регионами. Ученые предполагают не просто торговлю вином, а целенаправленный завоз посадочного материала.

Важными также оказались данные о размножении винограда. Его можно размножать семенами или вегетативно — черенками, когда новый куст становится точной копией материнского. Именно второй вариант позволяет сохранять сорта столетиями. Исследователи обнаружили, что практика клонирования существовала уже в железном веке. Более того, некоторые клоны встречались на расстоянии сотен километров друг от друга и разделялись столетиями. Например, одна линия прослеживается от римского Лиможа до средневекового Валансьена — промежуток больше тысячи лет.

Примером сохранения сортов винограда стала находка в Валансьене. Образец, датированный 1400-1500 годами, оказался генетически идентичен современному сорту пино-нуар. Значит, знаменитый сорт, который сегодня считается одним из старейших и наиболее престижных в мире, существовал в генетически современной форме уже в конце Средневековья и сохранялся исключительно вегетативно как минимум 600 лет.

Косточки этого винограда, как и многие другие образцы, происходят из водонасыщенных слоев — в археологии это часто сточные канавы, колодцы или средневековые туалеты. Отсутствие кислорода в таких условиях идеально сохраняет органику, включая древнюю ДНК.

Отметим, что выборка образцов, которые исследовали авторы научной работы, остается достаточно ограниченной: римское время представлено гораздо лучше, чем, например, раннее Средневековье, а бронзовый век — всего несколькими образцами из одного региона. Это не позволяет сделать окончательные выводы о том, насколько массовыми были те или иные практики. Кроме того, идентификация клонов и близких родственников опирается на методы, калиброванные по современным данным, но древние популяции могли иметь иную генетическую структуру, что создает риск ложноположительных или ложноотрицательных результатов.

