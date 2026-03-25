25 марта, 11:26
Андрей Серегин
Виноград из средневековой канализации оказался точной копией современного пино-нуар

Вопрос о том, как зародилась и развивалась французская культура производства вина, до сих пор остается не до конца изученным. Новое исследование показало, что некоторые сорта винограда сохранились более чем на 600 лет.

Созревающая гроздь винограда пино-нуар / © Jim Fischer

Французская винодельческая культура — одна из древнейших и известнейших в мире. Многие традиции производства французского вина берут начало еще в древности, формируя мощную индустрию. Однако с исторической точки зрения до конца не ясным остается вопрос о том, как именно виноградная лоза попала на территорию современной Франции, какие сорта выращивали там две тысячи лет назад и как именно специалисты разводили виноград в древности.

Исследование французских ученых, опубликованное в журнале Nature Communications, включает анализ 49 древних виноградных косточек, найденных на территории Франции, а также двух образцов с острова Ибица. Общий хронологический охват составил около четырех тысяч лет — от бронзового века до позднего Средневековья. Ученые применили к образцам полное геномное секвенирование, что позволило проследить процессы скрещивания, миграций и размножения.

Такой подход помог выяснить, что в бронзовом веке на территории Франции росли только местные дикие лозы. Ситуация меняется в железном веке. Самые ранние геномы культурного винограда датируются примерно 625-500 годами до нашей эры. Это совпадает с основанием греческой колонии Массалия (современный Марсель) и укладывается в классическую картину, согласно которой именно греки принесли виноградарство в Южную Галлию. Генетические данные добавили важную деталь: одомашненные лозы попали во Францию сразу из нескольких источников — с Балкан, Пиренейского полуострова, из Леванта и с Кавказа.

В римский период можно обнаружить уже более плотный контакт с указанными выше регионами. Ученые предполагают не просто торговлю вином, а целенаправленный завоз посадочного материала.

Важными также оказались данные о размножении винограда. Его можно размножать семенами или вегетативно — черенками, когда новый куст становится точной копией материнского. Именно второй вариант позволяет сохранять сорта столетиями. Исследователи обнаружили, что практика клонирования существовала уже в железном веке. Более того, некоторые клоны встречались на расстоянии сотен километров друг от друга и разделялись столетиями. Например, одна линия прослеживается от римского Лиможа до средневекового Валансьена — промежуток больше тысячи лет.

Примером сохранения сортов винограда стала находка в Валансьене. Образец, датированный 1400-1500 годами, оказался генетически идентичен современному сорту пино-нуар. Значит, знаменитый сорт, который сегодня считается одним из старейших и наиболее престижных в мире, существовал в генетически современной форме уже в конце Средневековья и сохранялся исключительно вегетативно как минимум 600 лет.

Косточки этого винограда, как и многие другие образцы, происходят из водонасыщенных слоев — в археологии это часто сточные канавы, колодцы или средневековые туалеты. Отсутствие кислорода в таких условиях идеально сохраняет органику, включая древнюю ДНК.

Отметим, что выборка образцов, которые исследовали авторы научной работы, остается достаточно ограниченной: римское время представлено гораздо лучше, чем, например, раннее Средневековье, а бронзовый век — всего несколькими образцами из одного региона. Это не позволяет сделать окончательные выводы о том, насколько массовыми были те или иные практики. Кроме того, идентификация клонов и близких родственников опирается на методы, калиброванные по современным данным, но древние популяции могли иметь иную генетическую структуру, что создает риск ложноположительных или ложноотрицательных результатов.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

25 марта, 08:49
Александр Березин

Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.

24 марта, 11:44
Татьяна Зайцева

Полуостров Юкатан оказался покрыт рыночными комплексами древних майя

Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Виноград из средневековой канализации оказался точной копией современного пино-нуар

    25 марта, 11:26

  2. Летучих лисиц признали главными хранителями лесов Австралии

    25 марта, 10:12

  3. Археологи обнаружили древнейшие случаи врожденного сифилиса во Вьетнаме

    25 марта, 09:27

  4. Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

    25 марта, 08:49
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

