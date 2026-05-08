Норвежец нашел под поваленным деревом золотую накладку на ножны возрастом полторы тысячи лет
Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, случайно сделал крайне редкую и ценную находку — золотое украшение для ножен меча в виде переплетенных между собой змееподобных существ. По мнению ученых, в VI веке нашей эры этот артефакт специально поместили в трещину в скале в качестве подношения богам во времена голода и социальных потрясений.
Житель коммуны Саннес (провинция Ругаланн, юго-запад Норвегии) как-то утром гулял по окрестностям холма Риарен, популярного места для хайкинга. Мужчина обратил внимание на небольшой холмик земли под корнями старого дерева, поваленного бурей много лет назад. Мужчина ткнул в холмик палкой, и в земле что-то блеснуло.
По словам мужчины, он не понял, что за предмет нашел, но догадался, что это что-то старинное и ценное, поэтому передал находку в Археологический музей Ставангерского университета. Археологи пришли к выводу, что этот золотой артефакт VI века нашей эры когда-то украшал ножны меча представителя военной аристократии.
«Тот, кто носил этот меч, вероятно, был вождем в этом регионе в первой половине VI века и имел свиту верных воинов. Золотые накладки на ножны для мечей обычно не имеют следов интенсивного использования, но эта сильно изношена. Значит, вождь действительно много ею пользовался, что подчеркивало его положение и власть», — пояснил археолог Хокон Рейерсен, комментарий которого приводится в университетском пресс-релизе.
На сегодня в Северной Европе обнаружено всего 17 подобных артефактов, большинство из них нашли в кладах вместе с другими предметами. «Когда происходят такие открытия, это просто ошеломляет. Шансы случайно найти что-то подобное минимальны», — отметил Рейерсен.
Размеры накладки составляют два на шесть сантиметров, толщина артефакта — всего пара миллиметров, а вес — 33 грамма. На первый взгляд этот предмет выглядит как хаотичное переплетение изогнутых линий. Но на самом деле он представляет собой анималистический орнамент из змееподобных существ, широко распространенный в Норвегии в первой половине VI века.
По мнению исследователей, в центре композиции — две фигуры неких животных, обращенные друг к другу в профиль. Их узкие тела тянутся вдоль всей длины фурнитуры, в узор вплетены рельефные бедра, передние и задние ноги. Ученые не исключили, что узор можно интерпретировать и как человеческую голову с телом животного — смешанный мотив, часто встречающийся в этом стиле дизайна.
На накладке сохранились следы филигранной отделки — тонкая тройная нить золотых бусин повторяет линии узора, создавая мерцающий эффект на поверхности.
Артефакт относится к турбулентному периоду в истории этих мест. В VI веке Южная Норвегия пережила значительное сокращение населения из-за извержений вулканов, длительных холодов, голода и эпидемий бубонной чумы. Эти бедствия сопровождались борьбой кланов за власть и социальными потрясениями.
Ученые предположили, что золотая накладка на ножны не была случайно потеряна: ее намеренно поместили в расщелину в скале в качестве жертвы богам в тяжелые времена, а также для подтверждения статуса и власти вождя, которому она принадлежала. Подобная практика была широко распространена в Скандинавии той эпохи.
Ранее в районе холма Риарен нашли в земле другие древние предметы, которые могли служить ритуальными подношениями: серебряное ожерелье, украшенное золотом, и огромный римский бронзовый котел, произведенный на Рейне в 300 году нашей эры.
