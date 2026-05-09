Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
9 мая, 09:40
Рейтинг: +870
Посты: 1969

Как в Испании построили самое технологически сложное здание в мире

В начале 1990-х годов испанский Бильбао переживал тяжелые времена. Город, выросший на производстве стали, судостроении и тяжелой промышленности, оказался в кризисе: доки опустели, заводы закрывались. Безработица росла, настроение падало. И именно в этот момент местные власти предложили нечто неожиданное — попытаться возродить город, построив художественный музей.

Строительство музея Гуггенхайма в Бильбао / © Gehry Partners, LLP
Но не просто музей — радикально новое сооружение, больше похожее на скульптуру, чем на здание. С его изогнутыми титановыми стенами и почти невозможной геометрией многие считали, что его невозможно построить. Другие — что не стоит даже пытаться. Но его построили. И это изменило все.

Сегодня музей Гуггенхайма в Бильбао — одно из самых узнаваемых зданий в мире. Однако за его поразительным обликом скрывается история дерзких амбиций, невероятной инженерии, программного обеспечения для истребителей и рискованной ставки на титан, которая изменила не только город, но и целую отрасль.

Страна Басков на севере Испании некогда была индустриальным центром страны. На протяжении десятилетий Бильбао процветал как центр металлургии, судоходства и производства. Но к 1970-м годам глобальная конкуренция и экономические перемены положили этому конец. Только за период с 1979 по 1985 год исчезла четверть рабочих мест в промышленности. Река Нервьон, когда-то окруженная верфями и доменными печами, стала символом постиндустриального упадка. К 1991 году, на фоне окончания холодной войны и интеграции Испании в новую Европу, будущее города выглядело неопределенным.

Именно в этот момент — кризиса и перемен — правительство Страны Басков предложило новый путь. Будущее, по их мнению, заключалось не в угле и стали, а в культуре. Их замысел оказался масштабным: превратить Бильбао в культурный и туристический центр, запустив комплексную программу инфраструктурных и знаковых проектов. Архитектору Норману Фостеру поручили спроектировать метро, Сантьяго Калатраве — пешеходный мост и терминал аэропорта. И, что вызвало наибольшие споры, было заключено соглашение с нью-йоркским фондом Гуггенхайма о создании музея современного искусства мирового уровня.

Региональные власти согласились профинансировать строительство стоимостью 100 миллионов долларов, а также выплатить единовременный лицензионный взнос за использование имени и доступ к коллекции. В условиях, когда безработица достигала 20%, это решение вызвало бурную критику.

Тем не менее был объявлен архитектурный конкурс. И среди всех предложений одно выделялось особенно.

Проект Фрэнка Гери не был похож ни на один музей в мире. Он отвергал привычную геометрию, заменяя прямые линии и углы плавными, органическими формами, словно текучими и мерцающими в пространстве. Гери уже был известен своими нестандартными решениями, но сталкивался с серьезными трудностями — в частности, с концертным залом Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, проект которого застопорился из-за финансовых и инженерных проблем.

Наброски Фрэнка Гери / © Gehry Partners, LLP
Выбор его проекта для Бильбао был рискованным. Но комиссия решила, что именно его идея лучше всего соответствует масштабу преобразований города. И на этот раз у него было секретное оружие. Чтобы превратить сложнейшие формы в реальную конструкцию, команда Гери обратилась к неожиданному инструменту — CATIA, программе трехмерного моделирования, изначально разработанной для проектирования военных самолетов.

В то время большинство архитекторов пользовались примитивными CAD-системами, способными работать лишь с простыми формами. CATIA же позволяла точно моделировать сложнейшие кривые с помощью математических методов — так называемой неевклидовой геометрии.

Программа использовалась при разработке истребителя Mirage и играла ключевую роль в проектировании Boeing 777 — первого полностью цифрового самолета. Теперь она применялась для создания здания.

От ручных эскизов и бумажных моделей команда перешла к цифровым симуляциям, реализовав проект так, как раньше не делали в архитектуре. CATIA не просто описывала форму — она разбивала ее на тысячи элементов, каждый из которых можно было изготовить с точностью до миллиметра.

Она помогла решить и еще одну задачу: как создавать криволинейные поверхности из плоских материалов. Программа «разворачивала» оболочку здания, создавая шаблоны для каждой титановой панели — вручную на это ушли бы недели.

Титан изначально не рассматривался как основной материал. Гери использовал сплавы свинца и меди в предыдущих проектах, но их отвергли из-за экологических соображений. Нержавеющая сталь тоже не давала нужного визуального эффекта. Решение пришло случайно: Гери заметил кусок титана возле своей студии в Лос-Анджелесе в пасмурный день. Отражение серого неба напомнило ему Бильбао.

Проблема была в цене: титан — дорогой материал, чаще применяемый в авиации. Но геополитика изменила ситуацию. После распада СССР началась утилизация подводных лодок проекта 705/705К «Лира», и их титановая обшивка заполнила рынок, резко снизив стоимость.

В итоге музей облицевали 33 тысячами тончайших титановых панелей размером 80 на 115 сантиметров, каждая из которых была точно подогнана под сложные формы здания.

Строительство началось в 1993 году. Пока команда Гери в Калифорнии совершенствовала цифровые модели, инженеры в Чикаго и строители в Бильбао превращали их в реальность. Хотя CATIA задавала точные параметры, она не подсказывала, как именно строить. Это стало задачей инженеров, таких как Хуан Рамон Перес Гонсалес. Решение заключалось в многослойной конструкции: жесткий стальной каркас, затем система изогнутых балок, а сверху — сетчатая оболочка для формирования двойной кривизны. Ни одна балка не повторяла другую. Некоторые элементы приходилось удерживать кранами до завершения конструкции.

Монтаж облицовки тоже оказался непростым: краны не могли добраться до всех участков, поэтому привлекли профессиональных альпинистов, которые устанавливали панели вручную.

По мере строительства скепсис жителей сменялся интересом. Когда музей открылся в октябре 1997 года, общественное мнение изменилось, а музей оправдал себя. В первый год его посетили 1,3 миллиона человек — втрое больше ожидаемого. Поток туристов резко вырос, экономика ожила.

Следом реализовали другие проекты: метро, мосты, аэропорт. К 2000 году трансформация Бильбао была в полном разгаре.

Музей Гуггенхайма / © Gehry Partners, LLP
Музей Гуггенхайма стал мировым эталоном городской регенерации. Его успех вдохновил аналогичные проекты по всему миру — от Tate Modern в Лондоне до Центра Помпиду в Меце. Но повторить этот успех оказалось непросто.

Действительно, музей был лишь элементом более широкой программы, включавшей транспорт, жилье, экологию и долгосрочные инвестиции. Уникальность проекта заключалась в совпадении всех факторов: момента, потребности, видения и реализации.

Его влияние вышло далеко за пределы Бильбао. Проект способствовал распространению BIM-технологий, изменил взаимодействие архитекторов и инженеров и трансформировал подход к проектированию сложных сооружений.

Сегодня музей Гуггенхайма в Бильбао остается символом трансформации — не только города, но и всей профессии.

Прогуливаясь вдоль его сияющих изгибов у реки, немногие задумываются, что это здание положило начало новой эпохе в архитектуре. Еще меньше знают, что все стало возможным благодаря программе для истребителей, случайно замеченному куску титана в пасмурный день и разборке советских подлодок.

Но, возможно, это символично. Ведь история Гуггенхайма — это прежде всего история о том, как увидеть возможность там, где другие видят лишь проблему, и создать нечто прекрасное в самом неожиданном месте.

Комментарии

Survoris Channel
Survoris Channel
5 часов назад
Я сюда на картинки пришел смотреть, а не на глупый текст.
Григорий
Григорий
9 часов назад
-
1
+
Отличный пост но хотелось бы больше инженерных деталей, проекты разрезы, фото здания с разных ракурсов
