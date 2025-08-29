Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Конгресс США попытался запретить Пентагону покупать услуги ПРО у частных космических компаний
Автор поправки к соответствующему закону также предложил зафиксировать юридически приверженность Штатов концепции гарантированного взаимного ядерного уничтожения и ряд других нетривиальных вещей. Причем, чтобы обосновать это уничтожение, он сослался на российское атомное оружие в космосе, хотя такового не существует. Кроме того, конгрессмен выразил уверенность, что иметь эффективную противоракетную оборону чрезвычайно опасно.
Американский конгрессмен Сет Моултон провел через нижнюю палату конгресса необычную поправку к законопроекту, запрещающую военным покупать услуги противоракетной обороны у частных космических компаний (в основном речь шла о SpaceX). Это достаточно необычный шаг, поскольку сам Пентагон, как известно из его финансовой и технической истории, не может создать сложные системы за разумные деньги.
Напротив, компания SpaceX, уже показавшая способность летать в космос чаще любой страны и в сжатые сроки разворачивать больше спутников, чем весь остальной мир за всю его историю, имеет существенно более высокие шансы в этой области. Поэтому новая поправка фактически блокирует Штатам возможность создать эффективную противоракетную оборону. После своего необычного шага конгрессмен дал интервью изданию ArsTechnica, в котором попытался объяснить свои мотивы.
Моултон заявил, что слухи о намерении администрации Трампа закупить услуги системы ПРО у частных компаний циркулируют с весны 2025 года и именно для блокировки такой возможности он предложил свою поправку к закону. По мнению конгрессмена, государство не может доверять такую технологию частникам, поскольку в этом случае они сыграют ключевую роль в цепочке решений, способных привести к ядерной войне.
Хотя конгрессмен не признал прямо, что дело не столько в частниках, сколько в том, что его поправка нацелена на блокировку самой возможности создания эффективной ПРО в Америке, он обрушился с критикой на саму идею эффективной противоракетной обороны. Моултон защищал одну из своих поправок в закон, что не прошли, утверждая, будто проект ПРО «Золотой купол» снизит стратегическую стабильность.
«Наши враги больше не будут уверены во взаимном гарантированном уничтожении, и это сделает их более склонными нанести первый удар или быстро эскалировать конфликт, который может стать ядерным. В случае русских это значит, что они могут активировать свое ядерное оружие в космосе и просто уничтожить наши перехватчики системы „Золотой купол“, которые будут базироваться в космосе», — заявил Моултон.
Концепция взаимного гарантированного уничтожения — модная в США идея о том, что в случае ядерной войны обе стороны будут якобы гарантированно уничтожены. По мнению ряда американских военных и политиков, угроза этого события помешает другим странам применить ядерное оружие. Идея противоречит «Основам государственной политики России в области ядерного сдерживания», которые придают атомному оружию принципиально иную роль, но, по всей видимости, это не беспокоит ее сторонников в США.
Так называемое «ядерное оружие русских в космосе»— другая концепция, распространенная в массовом сознании в США. Согласно ей, Россия разрабатывает некое ядерное оружие для размещения в космосе. На практике о таких разработках ничего не известно, а описание их в американских СМИ выглядит глубоко алогично. Несмотря на это (или, возможно, как раз благодаря этому, учитывая особенности восприятия России в американском массовом сознании), уверенность в существовании таких планов в конгрессе США практически полная.
Моултон посчитал, что любая противоракетная оборона порождает у врагов Вашингтона неуверенность в своей военной силе. Поэтому выразил желание бороться с любой попыткой Белого дома запустить «Золотой купол» в обход конгресса. Он заявил, что «действующая американская администрация — кучка трусов», которые не смогут ответить на острые вопросы в конгрессе о «Золотом куполе» Дональда Трампа.
Конгрессмен предположил, что мотивы для запуска новых систем ПРО сводятся к новым возможностям космических лазерных платформ, способных упростить перехват баллистических ракет противника.
Однако, даже если это технически и эффективнее противоракет перехватчиков, для него это решение неприемлемо, поскольку оно нарушает концепцию взаимного гарантированного уничтожения, отказ от которой он считает недопустимым.
В то же время Моултон посчитал оправданным создание США противоспутникового оружия космического базирования. Он обосновал его допустимость тем, что Россия и Китай якобы уже нарушают Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещать там оружие. С точки зрения конгрессмена, в силу этого Штаты должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя в космическом пространстве подобными мерами.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лицо государства: что означают символы на гербах?
Зика: новая угроза
Ученые волнами атакуют открытие Содома. С ним что-то не так — или что-то не так с атакующими?
Композитные материалы: как человек улучшил природу
Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science
Нобелевка-2019: такая странная премия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии