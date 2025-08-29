  • Добавить в закладки
29 августа, 10:33
Александр Березин
24

Конгресс США попытался запретить Пентагону покупать услуги ПРО у частных космических компаний

❋ 4.9

Автор поправки к соответствующему закону также предложил зафиксировать юридически приверженность Штатов концепции гарантированного взаимного ядерного уничтожения и ряд других нетривиальных вещей. Причем, чтобы обосновать это уничтожение, он сослался на российское атомное оружие в космосе, хотя такового не существует. Кроме того, конгрессмен выразил уверенность, что иметь эффективную противоракетную оборону чрезвычайно опасно.

Космонавтика
# «Золотой купол»
# военная техника
# космос
# США
Решение о создании системы ПРО «Золотой купол» было принято Трампом почти сразу после вступления в должность. Теперь конгрессмены от Демократической партии делают все, чтобы торпедировать новую инициативу, что, бесспорно, их большая заслуга перед всем неамериканским населением планеты / © Wikimedia Commons

Американский конгрессмен Сет Моултон провел через нижнюю палату конгресса необычную поправку к законопроекту, запрещающую военным покупать услуги противоракетной обороны у частных космических компаний (в основном речь шла о SpaceX). Это достаточно необычный шаг, поскольку сам Пентагон, как известно из его финансовой и технической истории, не может создать сложные системы за разумные деньги.

Напротив, компания SpaceX, уже показавшая способность летать в космос чаще любой страны и в сжатые сроки разворачивать больше спутников, чем весь остальной мир за всю его историю, имеет существенно более высокие шансы в этой области. Поэтому новая поправка фактически блокирует Штатам возможность создать эффективную противоракетную оборону. После своего необычного шага конгрессмен дал интервью изданию ArsTechnica, в котором попытался объяснить свои мотивы.

Моултон заявил, что слухи о намерении администрации Трампа закупить услуги системы ПРО у частных компаний циркулируют с весны 2025 года и именно для блокировки такой возможности он предложил свою поправку к закону. По мнению конгрессмена, государство не может доверять такую технологию частникам, поскольку в этом случае они сыграют ключевую роль в цепочке решений, способных привести к ядерной войне.

Хотя конгрессмен не признал прямо, что дело не столько в частниках, сколько в том, что его поправка нацелена на блокировку самой возможности создания эффективной ПРО в Америке, он обрушился с критикой на саму идею эффективной противоракетной обороны. Моултон защищал одну из своих поправок в закон, что не прошли, утверждая, будто проект ПРО «Золотой купол» снизит стратегическую стабильность.

«Наши враги больше не будут уверены во взаимном гарантированном уничтожении, и это сделает их более склонными нанести первый удар или быстро эскалировать конфликт, который может стать ядерным. В случае русских это значит, что они могут активировать свое ядерное оружие в космосе и просто уничтожить наши перехватчики системы „Золотой купол“, которые будут базироваться в космосе», — заявил Моултон.

Концепция взаимного гарантированного уничтожения — модная в США идея о том, что в случае ядерной войны обе стороны будут якобы гарантированно уничтожены. По мнению ряда американских военных и политиков, угроза этого события помешает другим странам применить ядерное оружие. Идея противоречит «Основам государственной политики России в области ядерного сдерживания», которые придают атомному оружию принципиально иную роль, но, по всей видимости, это не беспокоит ее сторонников в США.

Конгрессмен от демократов Сет Моултон / © Anna Moneymaker

Так называемое «ядерное оружие русских в космосе»— другая концепция, распространенная в массовом сознании в США. Согласно ей, Россия разрабатывает некое ядерное оружие для размещения в космосе. На практике о таких разработках ничего не известно, а описание их в американских СМИ выглядит глубоко алогично. Несмотря на это (или, возможно, как раз благодаря этому, учитывая особенности восприятия России в американском массовом сознании), уверенность в существовании таких планов в конгрессе США практически полная.

Моултон посчитал, что любая противоракетная оборона порождает у врагов Вашингтона неуверенность в своей военной силе. Поэтому выразил желание бороться с любой попыткой Белого дома запустить «Золотой купол» в обход конгресса. Он заявил, что «действующая американская администрация — кучка трусов», которые не смогут ответить на острые вопросы в конгрессе о «Золотом куполе» Дональда Трампа.

Конгрессмен предположил, что мотивы для запуска новых систем ПРО сводятся к новым возможностям космических лазерных платформ, способных упростить перехват баллистических ракет противника.

Однако, даже если это технически и эффективнее противоракет перехватчиков, для него это решение неприемлемо, поскольку оно нарушает концепцию взаимного гарантированного уничтожения, отказ от которой он считает недопустимым.

В то же время Моултон посчитал оправданным создание США противоспутникового оружия космического базирования. Он обосновал его допустимость тем, что Россия и Китай якобы уже нарушают Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещать там оружие. С точки зрения конгрессмена, в силу этого Штаты должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя в космическом пространстве подобными мерами.

Космонавтика
# «Золотой купол»
# военная техника
# космос
# США
