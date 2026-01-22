Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Blue Origin объявила о создании радиооптического конкурента мегасозвездию Starlink
Компания обещает скорость в обе стороны до шести терабит в секунду, что гораздо выше возможностей любой спутниковой системы связи на данный момент. С технической точки зрения пока неясно, как именно она планирует обеспечивать такие возможности.
После серьезного успеха проекта Starlink в первой половине 2020-х многие игроки заявили о планах создать группировки из четырехзначного — а то и пятизначного — числа спутников. Даже если исключить из них «бумажных» заявителей, желающих останется немало.
Тот же Starlink с 9,5 тысячи спутников в ближайшие годы рассчитывает расшириться до 41,5 тысячи, Amazon — с 0,2 до 3,2 тысячи, китайская «Созвездие тысячи парусов» — с нуля до 15 тысяч. Кроме того в КНР есть и два чисто частных игрока со сходными планами. Для сравнения можно напомнить: общее число контролируемых Россией спутников официально лишь 300, и четырехзначных группировок ни один игрок нашей страны создавать не планирует.
Узкое место всех этих наполеоновских планов (кроме Starlink) в отсутствии собственных многоразовых носителей. Теперь ситуация изменилась: американская компания Blue Origin заявила о плане развертывания собственной группировки TerraWave.
Согласно информации компании, туда войдет 5,5 тысячи спутников. Из их числа ясно, что напрямую конкурировать со Starlink новая сеть не планирует, поскольку «целится» в намного меньшую аудиторию. Официально заявлена цель примерно в сто тысяч клиентов, что в десятки раз ниже уже достигнутых спутниковым интернетом от SpaceX показателей.
Группировка будет состоять из двух компонентов. Низкоорбитальная часть из 5280 спутников должна передавать данные по радиоканалу и иметь скорость как загрузки, так и скачивания до 144 гигабит в секунду. Для сравнения Starlink пока не дает отдельным клиентам реальную скорость выше 0,5 гигабит в секунду. Дополнительные 128 спутников займут средние орбиты — указаны величины от 2000 до 36 тысяч километров. Они будут передавать в оптическом диапазоне и иметь скорость до шести терабит в секунду.
В этом месте планы компании вызывают технические вопросы. Хотя лазерный канал связи может обеспечить такую скорость, обычно оптические сигналы не проходят в облачную погоду. Вероятно, в этом случае связь будет обеспечивать только радиодиапазон, доступный низкоорбитальной компоненте системы. Вторая проблема: такое число спутников очень мало даже для 100 тысяч клиентов. Похоже, что речь идет лишь о некоторых особо важных покупателях услуг, возможно, военных или дата-центрах отдельных крупных компаний.
Развертывание группировки планируют с конца 2027 года, когда Blue Origin рассчитывает довести свою частично многоразовую ракету New Glenn до повторного использования первых ступеней. Это может удешевить запуски до уровня, позволяющего начать массовые пуски спутников.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
28 Августа, 2014
Московский автосалон. Топ 15 новинок
5 Февраля, 2017
Как устроена атомная подлодка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии