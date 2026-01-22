  • Добавить в закладки
22 января, 14:52
Александр Березин
12

Blue Origin объявила о создании радиооптического конкурента мегасозвездию Starlink

❋ 4.6

Компания обещает скорость в обе стороны до шести терабит в секунду, что гораздо выше возможностей любой спутниковой системы связи на данный момент. С технической точки зрения пока неясно, как именно она планирует обеспечивать такие возможности.

Несмотря на наличие у компании группировки Amazon Leo, она почему-то задумала создать отдельную спутниковую группировку для корпоративных клиентов / © Blue Origin

После серьезного успеха проекта Starlink в первой половине 2020-х многие игроки заявили о планах создать группировки из четырехзначного — а то и пятизначного — числа спутников. Даже если исключить из них «бумажных» заявителей, желающих останется немало.

Тот же Starlink с 9,5 тысячи спутников в ближайшие годы рассчитывает расшириться до 41,5 тысячи, Amazon — с 0,2 до 3,2 тысячи, китайская «Созвездие тысячи парусов» — с нуля до 15 тысяч. Кроме того в КНР есть и два чисто частных игрока со сходными планами. Для сравнения можно напомнить: общее число контролируемых Россией спутников официально лишь 300, и четырехзначных группировок ни один игрок нашей страны создавать не планирует.

Узкое место всех этих наполеоновских планов (кроме Starlink) в отсутствии собственных многоразовых носителей. Теперь ситуация изменилась: американская компания Blue Origin заявила о плане развертывания собственной группировки TerraWave.

Согласно информации компании, туда войдет 5,5 тысячи спутников. Из их числа ясно, что напрямую конкурировать со Starlink новая сеть не планирует, поскольку «целится» в намного меньшую аудиторию. Официально заявлена цель примерно в сто тысяч клиентов, что в десятки раз ниже уже достигнутых спутниковым интернетом от SpaceX показателей.

Группировка будет состоять из двух компонентов. Низкоорбитальная часть из 5280 спутников должна передавать данные по радиоканалу и иметь скорость как загрузки, так и скачивания до 144 гигабит в секунду. Для сравнения Starlink пока не дает отдельным клиентам реальную скорость выше 0,5 гигабит в секунду. Дополнительные 128 спутников займут средние орбиты — указаны величины от 2000 до 36 тысяч километров. Они будут передавать в оптическом диапазоне и иметь скорость до шести терабит в секунду.

В этом месте планы компании вызывают технические вопросы. Хотя лазерный канал связи может обеспечить такую скорость, обычно оптические сигналы не проходят в облачную погоду. Вероятно, в этом случае связь будет обеспечивать только радиодиапазон, доступный низкоорбитальной компоненте системы. Вторая проблема: такое число спутников очень мало даже для 100 тысяч клиентов. Похоже, что речь идет лишь о некоторых особо важных покупателях услуг, возможно, военных или дата-центрах отдельных крупных компаний.

Развертывание группировки планируют с конца 2027 года, когда Blue Origin рассчитывает довести свою частично многоразовую ракету New Glenn до повторного использования первых ступеней. Это может удешевить запуски до уровня, позволяющего начать массовые пуски спутников.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
