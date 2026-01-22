Древнейшее орудие из слоновой кости в Европе нашли в Великобритании

Британские археологи обнаружили неожиданную датировку костяного обломка, пролежавшего три десятилетия в коллекции: он оказался древнейшим в Европе специализированным инструментом из слоновой кости для тонкой обработки каменных рубил. Ученые установили, что этот «мягкий молоток» возрастом 480 тысяч лет свидетельствует о неожиданно высоком уровне технологического планирования у древних людей.

Фрагмент кортикальной (компактной) кости слона обнаружили на знаменитой палеолитической стоянке Боксгроув. Физически кость была извлечена из грунта во время масштабных систематических раскопок в начале 1990-х годов. Артефакт находился в слое приливных илистых отложений, что свидетельствует о его попадании в спокойную водную среду, способствовавшую хорошей сохранности. Однако на протяжении более трех десятилетий он оставался одним из многих костных фрагментов в обширной коллекции фауны Боксгроува.

Ученые лондонского Музея естественной истории смогли определить его как «мягкий молоток» (отбойник) возрастом 480 тысяч лет. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances. Ученые провели визуальный осмотр и трехмерное сканирование артефакта, что позволило детально изучить его морфологию. Он имеет грубо треугольную форму и представляет собой скол толстой кортикальной части из конечности крупного степного мамонта (Mammuthus trogontherii) или прямобивневого лесного слона (Palaeoloxodon antiquus).

Авторы исследования проанализировали образец на оптическом микроскопе и сканирующем электронном микроскопе, что позволило выявить на рабочей поверхности кости три основных скопления следов ударных воздействий. Были зафиксированы многочисленные мелкие угловатые вмятины и параллельные линейные борозды, что доказывает целенаправленную обработку предмета.

Доказательством функционального назначения стал анализ с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии вместе со сканирующей электронной микроскопией микроскопических вкраплений кремня в этих бороздах. Он показал, что кость использовали для ударов по кремневому орудию, и частицы откалывавшегося кремня вдавливались в более мягкую костную ткань.

Также ученые нашли следы предварительной обработки заготовки: на поверхности сохранились несколько тонких диагональных насечек, оставленных острым каменным орудием. Предполагается, что они сделаны для удаления остатков мягких тканей. По краям предмета также обнаружили негативы сколов, сделанных ударным способом, что указывает на этап придания заготовке удобной для удержания в руке формы. Анализ деформации кости по краям рабочих повреждений показал, что она использовалась в «свежем» состоянии, когда коллаген еще сохранял эластичность, а не в высохшем и ломком.

Таким образом было однозначно установлено, что кость использовали именно как отбойник для тонкой подправки и заточки режущих кромок ашельских рубил. Характер повреждений орудия указывает, что это был инструмент для «легкой» точной работы, возможно, финальной доводки или подправки затупившегося при разделке туш рубила, а не для первичной обивки массивных заготовок.

Авторы также заметили, что находка демонстрирует сложное, стратегическое поведение и курирование инструментов. Слоновьи кости были крайне редким ресурсом в ландшафте Боксгроува. То, что гоминины не просто использовали случайный обломок, а специально отобрали, привезли с собой, предварительно обработали и многократно использовали этот прочный и эффективный материал, говорит о дальновидном планировании и экономии ресурсов.

Кроме того, находка подчеркивает высокий уровень технологического развития позднеашельской индустрии этой территории. Применение специальных костяных и роговых отбойников было необходимым условием для изготовления боксгроувских рубил — изящных, симметричных овальных бифасов с идеально прямыми режущими краями.

Андрей Серегин 30 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.