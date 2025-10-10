  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 октября, 12:42
Александр Березин
105

Бактерии, «притворяющиеся мертвыми», могут достичь Марса, несмотря на стерилизацию космических кораблей

❋ 4.3

В следующем десятилетии ключевой космический игрок Земли планирует достигнуть Марса. Ученые, в свою очередь, рассчитывают найти там жизнь, что порождает очень сложную проблему. Марсианскую жизнь предстоит надежно отличить от земной, занесенной туда космическими аппаратами человечества. Новая работа показала, что загрязнение четвертой планеты бактериями с третьей очень сложно предотвратить — если вообще возможно.

Космонавтика
# NASA
# бактерии
# космос
# марс
# США
Среда с бактериями, полученными из чистых комнат для работы с космическими аппаратами / © University of Houston

Традиционно космические агентства стерилизуют отправляемые ими в космос аппараты, особенно если они должны достичь других небесных тел. При этом их нагревают до +120-200 по Цельсию. Даже помещения, где идет их сборка, регулярно стерилизуют. Для этого используют и перекись водорода, и спирт, и УФ-лампы, и HEPA-фильтры для поступающего воздуха (настолько мелкие, что задерживают бактерии и отдельные вирусы).

Все эти шаги имеют серьезные основания. Земная история полна примерами инвазивных организмов, попадающих в чужую экосистему и серьезно меняющих ее. На Марсе многие предполагают простейшую жизнь: об этом говорят колебания уровня метана и кислорода в приземных слоях. Было бы очень неплохо исследовать ее, будучи уверенными в том, что она местная и что ее эволюция шла без воздействия земных конкурентов.

Теперь исследователи из США обнаружили, что бактерии вида Tersicoccus phoenicis на практике малоустранимы из чистых комнат, где идет сборка космических аппаратов, а также, вероятно, из самих аппаратов. Результаты их работы опубликовали в Microbiology Spectrum.

Tersicoccus phoenicis в переводе с латыни означает «Кокк из чистой комнаты фениксовский». Свое имя эти бактерии (из группы актиномицеты) получили как раз потому, что их открыли в чистых комнатах NASA, а еще — на корпусе космического аппарата для посадки на Марс «Феникс», который там собирали. При этом позднее его нашли и в чистой комнате в Южной Америке, то есть в этом классе помещений космической индустрии он встречается по всему миру. По всей видимости, что-то в их условиях ему подходит — несмотря на меры по стерилизации и низкую влажность.

Авторы новой работы установили, что вид этот адаптирован не только к подобной враждебной среде, но и к попыткам выследить его в ней. До сих пор стерилизацию в чистых комнатах проверяли забором образцов с поверхностей и их высеванием на лабораторных чашах с питательным раствором.

Однако Tersicoccus phoenicis оказалась почти неуязвимой к этому методу: через неделю после впадания в спячку из-за неблагоприятных условий лишь 1-4 из миллиона таких бактерий «оживали» и начинали питаться в лабораторных чашах. Но это не означало, что остальной миллион был мертв в итоге стерилизации. Даже после 83 часов в ней, рост происходил исключительно слабо.

Более ранние проверки стерильности просто не шли так долго, поэтому не могли обнаружить выживание этого упорного вида. Исследователи попробовали сократить время реакции, вводя на лабораторные чаши специальный белок от бактерии Micrococcus luteus, родственной Tersicoccus phoenicis. Он ускоряет перезапуск активности бактерий: через 31 час в чаше «притворяющиеся мертвыми» представители этого вида начал расти заново.

Аппарат «Феникс» в 2008 году сел на Марс. Легко видеть, что газы от его посадочных двигателей сдули реголит, под которым что-то белое, вероятнее всего, водный лед. То есть Tersicoccus phoenicis с высокой вероятностью уже столкнулась с марсианской водой, как минимум в твердом виде. Была ли где-то поблизости жидкая, в которой бактерия могла бы попробовать выжить? / © Wikimedia Commons

Ученые подчеркнули, что у всей группы актинобактерий сходные механизмы выживания в неблагоприятных условиях. Это значит, что и другие виды могут иметь ту же особенность. То есть корректно установить, удалось ли очистить от них то или иное помещение или космический аппарат, при сегодняшних подходах невозможно. Ситуацию может улучшить «реанимационный» белок от Micrococcus luteus, но пока неясно, действует ли он на всех потенциальных «нарушителей».

Отметим, что в 2030-х SpaceX планирует настолько масштабные высадки на четвертой планете, что сохранить ее свободной от земных организмов будет очень сложно. Тем важнее заранее учесть, какие виды бактерий могли бы попасть на Марс с автоматическими аппаратами NASA до этого.

В противном случае биологи рискуют открыть на Марсе еще один вид бактерий вроде Tersicoccus phoenicis, неизвестный науки до самого последнего времени, но эффективно выживающий при стерилизации или в сухой и холодной среде марсианского типа.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# NASA
# бактерии
# космос
# марс
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Кругосветное путешествие за водяными блохами
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
ИИ: язык, который понимают нейросети
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Как устроен лес?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Лингвистическая символика года
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Глобальное исчезновение насекомых
НАУКА 0+
Москва
Экскурсия
10 Окт
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Окт
650
Открытие Солнечной системы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Биологическая криминалистика: что скрывают мухи и не только
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Окт
2000
Как исследуют невидимое: темная энергия, темное вещество и черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 октября, 08:22
Александр Березин

Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.

Антропология
# антропология
# история
# остров Пасхи
# Полинезия
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
10 октября, 12:03
Мария Азарова

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этом году получает Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия мира
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Самая крупная летучая мышь Европы закусила зарянкой прямо в полете

    10 октября, 13:13

  2. Бактерии, «притворяющиеся мертвыми», могут достичь Марса, несмотря на стерилизацию космических кораблей

    10 октября, 12:42

  3. Нейросеть научили читать и расшифровывать древнерусские грамоты

    10 октября, 12:19

  4. Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

    10 октября, 12:03
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Сергей Куранов
1 минута назад
Мачадо это венесуэльская навальный...так,что понятно,кого выбрали !!!

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Sam Dowson
11 минут назад
Все, теперь Трамп наложит 100% пошлину на торговлю с Норвегией.

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Имя Фамилия
23 минуты назад
А пар ИЗ ЧЕГО образуется??? И кто и как моет зеркала от пыли?

Китай запустил первую солнечно-термальную электростанцию с двумя башнями в пустыне Гоби

Александр Березин
28 минут назад
Артур, Белоруссия, Молдавия, на Украине. В русском языке другие страны пишутся строго так, как в русских словарях -- а совсем не так, как хотели бы

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Александр Березин
29 минут назад
Александр, то есть конкретных возражений против тезисов статьи у вас ноль, поэтому вы предпочли просто назвать имена. Что характерно -- даже у вас

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Имя Фамилия
29 минут назад
Как всегда не без ошибок. :-( "Стрессовая ситуация, будь то спортивное состязание или что-то иное, значительно повышает болевой порог. Это

Ученый объяснил причину различия болевого порога у мужчин и женщин

Сергей Механик
34 минуты назад
Самые "великие" мошенники в истории: Нострадамус, Ванга, Мессинг.🧐🥴

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Arkady Zilberman
42 минуты назад
Sebastjan, силу Лоренца используют для коррекции расположения в пространстве, угла относительно поверхности Земли. Другими словами корректировка

Предприниматель из США предложил дать МКС «вторую жизнь» — переработать станцию прямо на орбите

Сергей Механик
42 минуты назад
И что? Никого из России???😳🤨🥺

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Александр Французов
1 час назад
Андрей, кастрюля?

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Артур Самохвалов
1 час назад
Николай, не Белоруссия,а Беларусь

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Марат Шакиров
2 часа назад
Марат, Продолжение...следы на склонах явно свидетельствуют о воздействии на материал грунта сильной вихревой (ЭМ-ной) структуры...

Планетологи не смогли объяснить недавнее появление оврагов на Марсе

Марат Шакиров
2 часа назад
Привет всем! Про овраги и "псевдократеры (ударные)" на Марсе: 1. Я, как автор тн , о чём свидетельствует отсутствие вывала на "горизонт" крупных

Планетологи не смогли объяснить недавнее появление оврагов на Марсе

Я Всё
3 часа назад
Спасибо за статью! Познавательно и интересно.

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Александр Нафф
3 часа назад
Александр, просто нужно читать специалистов по теме, а таковыми являются в России Баир Иринчеев, автор нескольких книг про финскую войну, в

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Александр Французов
3 часа назад
спасибо, интересная статья.

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Ланиакея
3 часа назад
Сила, да вы съездите туда и посмотрите на "улучшения" . Там уныние, все полуразрушено и брошено на произвол судьбы. И не смотрите телевизор, это

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Сергей Тимофеев
4 часа назад
STEFAN, у хохлов своë только мясо, остальное вооружение всё от хозяев с запада, а навертелись они здорово, уже второй миллион тушек разменяли,

Американский эксперт сравнил Су-57 и F-35: преимущество России — вопрос темпов производства

Арсений Шамин
4 часа назад
Двуногие всё больше изобретают для самоуничтожения. Властьимущие крутят лоховойны руками большинства, продолжая паразитровать миллиардными

Sikorsky представила новое семейство масштабируемых военных беспилотников Nomad

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно