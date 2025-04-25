  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ТГУ
2

Томские археологи и биологи выявили многовековое влияние человека на сибирские почвы

4.5

Исследования ученых показывают, что традиционная деятельность человека приводила к накоплению углерода в почвах на протяжении многих веков. Археологические объекты с такими почвами известны и хорошо изучены в Амазонии, Европе, Африке, но для Сибири о них почти нет данных. Биологи и археологи ТГУ изучили темные почвы на территории археологических памятников Шайтан III и Кетский острог. Концентрация углерода в почвах, которые когда-то использовали люди, оказалась в разы выше, чем в рядом расположенных природных аналогах.

ТГУ
# археологические раскопки
# почва
# Сибирь
# Углерод
# углеродный след
Раскопки памятников Шайтан III и Кетский острог / © Фото предоставлено ученым БИ ТГУ Сергеем Лойко, пресс-служба ТГУ

Результаты исследований опубликованы в журнале Geoderma (Q1).

– Первый археологический памятник – Кетский острог, или село Кетское, представляет собой поселение, существовавшее с XVII по XX века. Одним из занятий его жителей было сельское хозяйство, в том числе и огородничество, – рассказывает один из авторов статьи, заведующий лабораторией «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. – Второй памятник – Шайтан III – историческое поселение металлургов и коневодов, функционирующее с Х по ХVII век. Мы стремились понять, насколько человеческая деятельность увеличила запасы углерода и химическое плодородие в почвах этих поселений, насколько устойчивы во времени эти изменения.

Ученые ТГУ исследовали четыре почвенных профиля с этих двух археологических памятников и два соответствующих контрольных профиля, расположенных поблизости в тайге. Сравнительный анализ показал контрастное влияние человеческой деятельности на почвы в Кетском остроге и Шайтане.

– В Кетском остроге ведение сельского хозяйства русским населением увеличило плодородие почвы, и этот эффект сохраняется по сей день, хотя поселение исчезло более 60 лет назад, – объясняет Сергей Лойко. – Деятельность человека улучшила содержание доступных для растений кальция и магния, снизила кислотность, выросло содержание фосфора, калия и азота.

Вид на исследованную учеными территорию / © Фото предоставлено ученым БИ ТГУ Сергеем Лойко, пресс-служба ТГУ

Наиболее близкими аналогами почв Кетского острога являются плагенные почвы Западной и Центральной Европы, обязательным элементом формирования которых является удобрение почв подстилками из мест содержания животных. В России такие почвы встречаются заметно реже – в силу иных географических условий. Особенностью же изученных почв является большая примесь древесных углей, что связано с удобрением огородных почв золой из печей.

В памятнике Шайтан III, существовавшем почти семь столетий, химическое плодородие тоже было улучшено, но заметно менялось с глубиной. Так как на этом поселении жили металлурги, почвы памятника богаты обугленным органическим веществом и сильнее всего напоминают амазонские темные земли по свойствам слагающего органического вещества. Но принципиальным отличием является то, что эти почвы являются результатом непреднамеренного воздействия человека.

Антропизация в разы увеличила запасы стабильных форм углерода в почвах на обоих участках. Почвы Шайтана III оказались более эффективным поглотителем углерода, чем почвы Кетского острога. Запас углерода там почти в 10 раз превышает его количество в почвах из контрольных таежных профилей, не обработанных человеком. И несмотря на то, что на Шайтане III люди не обитают уже четыре столетия, сформированный запас углерода по-прежнему высок и стабилен.

– Сейчас в контексте необходимости  снижения уровня углерода в атмосфере много говорится о необходимости создания углеродных ферм – территорий, где за счет определенных видов растительности будет идти активное сокращение углерода, который является главной составляющей парниковых газов, – поясняет Сергей Лойко. – Так вот, такие места, как Шайтан III и Кетский острог, по сути своей и являются углеродными фермами древности.

Люди не создавали их преднамеренно. Они просто жили, засевали огороды и прилегающие к поселениям запашки, выращивали лошадей и других животных. Такие типы хозяйствования приводят к повышению способности почв к накоплению углерода. И что важно, он многие столетия находится в них в стабильном состоянии. Изученные почвы подсказывают иной взгляд на органические отходы.

Сочетание поступления в почву органических отходов животного и растительного происхождения, костей (источник кальция) в совокупности с древесным углем способствуют не только стабилизации углерода, но и увеличению плодородия почв. В дальнейшем ученые ТГУ нацелены на поиск и картографирование подобных почв в тайге Томской области, определение их дальнейшего потенциального времени существования. Эти почвы являются объектами культурного наследия, и часть из них достойна придания им охранного статуса.

Данные для исследования получены в рамках стратегического проекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», поддержанного федеральной программой «Приоритет 2030».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГУ
75 статей
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.
Показать больше
ТГУ
# археологические раскопки
# почва
# Сибирь
# Углерод
# углеродный след
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Рождение мозга
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Чудеса клеточной инженерии: как из кожи сделать нервные клетки
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
500
Щитовидная железа — эффект бабочки
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
26 Апр
2000
Галактики и их черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Штурмуя Марс: альтернативная история
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Генетический компьютер, или ИИ в биоинформатике
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Первая в мире женская сухая иммерсия
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:05
Игорь Байдов

Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.

Биология
# бонобо
# социальное взаимодействие
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
Вчера, 18:37
Редакция Naked Science

Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

Квентин Стипп (Quentin Stipp) — американский концепт-художник и цифровой иллюстратор, чьи работы поражают воображение поклонников научной фантастики и фэнтези.

Sci-Fi
# будущее
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастика
Позавчера, 19:20
Березин Александр

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

История
# история
# Карфаген
# финикийцы
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
18 апреля
Березин Александр

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Ведущая космическая компания планеты предложила Пентагону «подписку» на услуги крупной спутниковой группировки. Она станет крупнейшим созвездием космических аппаратов, построенным в военных целях. Однако данные об этом исходят от информационного агентства Reuters, которое неоднократно публиковало фейки о компаниях Илона Маска.

Космонавтика
# SpaceX
# космос
# США
Позавчера, 19:20
Березин Александр

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

История
# история
# Карфаген
# финикийцы
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно