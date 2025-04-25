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Ученые составили рейтинг черт идеального спутника жизни
Международная команда ученых, куда вошли исследователи НИУ ВШЭ, опросила более десяти тысяч человек из 43 стран, чтобы выяснить, насколько идеальный образ возлюбленного совпадает с тем, кого люди выбирают в реальности, и как это связано с удовлетворенностью отношениями. Исследователи составили на основе опроса два рейтинга — качеств идеального спутника жизни и черт, которые люди больше всего ценят в своем реальном партнере.
Результаты опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology. Долгие годы считалось, что удовлетворенность романтическими отношениями зависит от того, насколько партнер соответствует нашим идеальным представлениям о нем, связанным, например, с уровнем интеллекта, чувством юмора, внешностью и другими качествами. Это предполагает гипотеза соответствия. Ученые неоднократно тестировали ее, однако получали противоречивые результаты. Возможно, это было следствием различий в семейном положении участников. Как правило, гипотеза находила поддержку, когда ее проверяли на выборке людей, состоящих в серьезных отношениях, но терпела неудачу в экспериментах с участием тех, кто еще не успел найти себе пару.
Международная команда ученых более чем из 40 стран, включая исследователей из НИУ ВШЭ, провела крупнейшую проверку гипотезы соответствия. В глобальном опросе приняли участие 10 358 респондентов из 43 стран, включая Россию.
Исследователи попросили участников оценить, какие черты они считают наиболее желательными в идеальном партнере, а затем применить те же критерии к реальным людям, которых они знают лично. Люди в отношениях описывали своего текущего партнера, а одинокие — того, с кем больше всего хотели бы быть в романтических отношениях.
На основе результатов был составлен рейтинг черт идеального партнера (заявленные предпочтения) и рейтинг черт, которые влияют на оценку реального романтического партнера (выявленные предпочтения).
Оказалось, что заявленные и выявленные предпочтения по большей части совпадают, хотя есть некоторые интересные различия. Например, такие качества, как «уверенный в себе», «хороший слушатель», «терпеливый» и «спокойный», имеют значительно более высокий рейтинг в списке заявленных предпочтений, чем в списке выявленных. А вот атрибуты «привлекательный», «хороший любовник», «красивое тело», «сексуальный» и «приятный запах» имеют гораздо более высокий рейтинг среди выявленных предпочтений. Более того, «хороший любовник» имел самые высокие показатели по выявленным предпочтениям, но при этом занимал 12-е место из 35 с точки зрения идеальных предпочтений.
Также ученые рассмотрели различия между мужчинами и женщинами в наиболее значимых для людей категориях: привлекательность (среднее значение пунктов «привлекательный», «красивое тело» и «сексуальный») и потенциальный заработок (среднее значение пунктов «амбициозный», «финансово обеспеченный» и «хорошая работа»). Мужчины, как правило, занижали значение, которое они в реальной жизни придают понятиям «привлекательность», «красивое тело» и «сексуальность», примерно на 6 рангов. Женщины тоже недооценивали значение этих трех черт на 13 рангов. Что касается «амбициозности», «финансовой обеспеченности» и «хорошей работы», мужчины в своем рейтинге идеальных черт занижали их ценность в среднем на 4 ранга, а женщины, напротив, переоценивали на столько же позиций.
«Получается, оба пола недооценивают значимость привлекательности, но женщины делают это особенно сильно: те черты, которые они считают не столь важными, в реальности оказываются среди самых приоритетных. В то же время мужчины занижают, а женщины, напротив, переоценивают важность таких качеств, как амбициозность, финансовая обеспеченность и наличие хорошей работы. В итоге, несмотря на различия в заявленных установках, реальные предпочтения мужчин и женщин во многом совпадают, — объясняет Альбина Галлямова, младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ. — Остается открытым вопрос: это реальные предпочтения корректируются ввиду изменения социального устройства или на самом деле при базовых настройках мы гораздо меньше отличаемся друг от друга, чем предполагаем?»
Полученные данные помогут лучше понимать, как люди формируют и поддерживают отношения. Так, для долгосрочных партнеров влияние соответствия идеалам немного ниже, чем для тех, кто только ищет отношения. «Наше исследование показывает, что соответствие идеалу действительно играет роль, но его не стоит переоценивать. Люди могут строить успешные отношения и с теми, кто не полностью совпадает с их представлениями об идеале», — поясняет Альбина Галлямова.
Узнать больше о теме исследования и лично задать вопросы Альбине Галлямовой можно будет 26 апреля в лектории «Саренок», где она прочитает лекцию «Современная наука о любви».
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