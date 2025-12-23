  • Добавить в закладки
23 декабря, 08:00
ТГМУ
43

Ученые обнаружили связь между освещением и показателями крови

❋ 4.8

Получать интенсивный свет в первой половине дня и избегать его в позднее время суток полезно для показателей крови, выяснили ученые Тюменского медицинского университета. Они исследовали связь гемоглобина и насыщенности им клеток крови со световой гигиеной. Исследование может быть полезно для профилактики и лечения анемии — синдрома, характерного для 25% населения мира.

ТГМУ
# анемия
# гемоглобин
# здоровье
# кровь
# освещение
# эритроциты
Медик держит пробирку с кровью / © freepik

Получать интенсивный свет в первой половине дня и избегать его в позднее время суток полезно для показателей крови, выяснили ученые Тюменского медицинского университета. Они исследовали связь гемоглобина и насыщенности им клеток крови со световой гигиеной. Исследование может быть полезно для профилактики и лечения анемии — синдрома, характерного для 25% населения мира.

В исследовании участвовали 85 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. В течение недели они носили актиметры с датчиками света, измеряющими уровень активности, воздействие белого и синего света. Они также сдавали общий анализ крови, который включает определение количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и других показателей, заполняли опросник утренней и вечерней активности. Результаты опубликованы в журнале Biology.

Ученые выяснили, что время и интенсивность синего света связана с маркерами анемии:

  • Чем больше размах колебаний синего света, который человек получает в течение дня (в пиковые часы) и вечером и ночью, когда свет вреден, тем лучше показатели его крови: выше уровень гемоглобина и его содержание в эритроцитах.
  • Если основная доза синего света приходится на более позднее время суток, уровень гемоглобина уменьшается, отмечается больший разброс в размерах эритроцитов, что считается неблагоприятным признаком.
  • Распорядок дня тоже влияет на кровь. Сдвиг пика физической активности на более позднее время и более поздний отход ко сну связаны со снижением уровня гемоглобина и его содержания в эритроцитах, а также с увеличением разброса эритроцитов.

Результаты подтвердили актуальность данных ранее рекомендаций для сохранения здоровья: соблюдать режим дня, высыпаться, получать достаточно естественного света в течение дня и ограничивать воздействие синего света от экранов устройств вечером, отметил руководитель исследования, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Геннадьевич Губин.

Он подчеркнул, что исследование объективной световой гигиены и ее связи с параметрами крови — пока новое направление. Обнаружение любопытной взаимосвязи между показателями было почти случайной находкой.

— Методика объективного сбора данных о получаемом свете с помощью персональных датчиков существует всего около четырех-пяти лет. Нам удалось это сделать благодаря мегагранту «Свет Арктики», который позволил закупить большое количество специальных датчиков — актиметров. Мы смогли провести измерения одновременно у всей группы испытуемых в сжатые сроки. Это критически важный момент: если бы исследование растянулось во времени, световой фон изменился бы, и данные потеряли бы свою сопоставимость и информативность. Возможность провести исследование за одну неделю стало залогом качества полученных данных, — пояснил Денис Губин.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТГМУ
35 статей
Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
Показать больше
ТГМУ
# анемия
# гемоглобин
# здоровье
# кровь
# освещение
# эритроциты
