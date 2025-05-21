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Белорусские инженеры разработали беспилотный транспортный комплекс для санатория
Логистика в загородных комплексах — это сложная инжиниринговая задача. Прокладка дорог требует отчуждения земли, а движение транспорта приводит к шумовому и экологическому загрязнению. Наиболее остро проблема стоит на территории оздоровительных учреждений, где особое значение имеют чистый воздух, тишина и природа. Белорусские инженеры предложили решение — спроектировали транспортно-инфраструктурный комплекс uST для санатория, расположенного в национальном парке, на берегу озера. Эта система обеспечит доставку гостей от жилого корпуса до спа-центра.
Создан для релаксации
На туристических объектах достаточно часто используется различный транспорт – от электрических гольф-каров до фуникулеров. Однако автомобили среди лесных аллей нарушают покой отдыхающих, а строительство канатных дорог не обеспечивает требуемого уровня комфорта. Особенно в зимнее время, так как в стандартном исполнении гондолы не отапливаются.
Канатные дороги после пуска непрерывно находятся в движении. Значит, они будут создавать постоянный нежелательный для отдыхающих фон. Они не останавливаются на станциях для посадки и высадки пассажиров, что особенно актуально для санаториев. Среди их клиентов есть пожилые люди и люди с инвалидностью.
Фуникулер – решение, неактуальное для равнинной местности. Прокладка узкоколейной железной дороги или трамвайной линии потребует отчуждения линейного участка земли и создаст препятствие для передвижения отдыхающих. Кроме того, будет нанесен ущерб лесу, так как надо прорубить просеку.
Рельсо-струнная эстакада uST оказывает минимальное воздействие на природу. Поскольку доступ к посадочной платформе будет организован через крытую галерею, отдыхающие смогут передвигаться даже в халатах и тапочках, что создаст для них дополнительное удобство.
Заказчик выбрал струнный транспорт именно из-за его инновационного характера и экологичности. Руководство санатория активно поддерживает передовые технологии и стремится сделать свой объект топовым не только по качеству оздоровительных услуг, но и по уровню организации проживания.
Альтернатива традиционным транспортным решениям
В проект транспортно-инфраструктурного комплекса входят эстакада, автоматизированная система управления, инфраструктура. Под запрос заказчика спроектирована новая модель юнимобиля (электрического беспилотника на стальных колесах) – юнибус U5 542-20. Модель рассчитана на перевозку шести пассажиров.
Салон, а также посадочные станции адаптированы для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. Панорамное остекление позволит отдыхающим любоваться природой с высоты птичьего полета. Интерьер беспилотника разработан для релаксации во время поездки: эргономичные кресла, премиальная отделка, мультимедийная система.
Живописный маршрут проложен над сосновым лесом. Поездка займет всего две минуты, движение будет осуществляться в автоматическом режиме под контролем автономной системы управления. Участие человека в этом процессе минимально – достаточно одного диспетчера для обслуживания всего комплекса.
Максимальный комфорт и эффективность
Юнибус U5 542-20 получит модифицированную подвеску. Впервые в линейке продуктов компании UST Inc. будут применены балансирные тяговые тележки – установка колес одной оси на балансирах поможет равномерно распределить нагрузку. Белорусским инженерам удалось сделать транспортное средство компактным, что упростит конструкцию путевой структуры и технологию монтажа.
Для питания транспортного средства будут использоваться накопители энергии на основе суперконденсаторов. Эта технология позволяет мгновенно получать большую мощность при меньшей емкости по сравнению с литийионными аккумуляторами.
Гарантированный срок службы электрического беспилотника составляет 20 лет, или период до достижения пробега в 500 000 километров.
На пороге реализации
Этот проект демонстрирует развитие современных технологий в гармонии с природой. Запуск юнимобиля на территории белорусского санатория послужит примером для внедрения подобных решений в других регионах, где необходимо развитие транспортной инфраструктуры без нарушения экологического баланса. Проект реализует логику горизонтального лифта, предложенную генеральным конструктором UST Inc. Анатолием Юницким еще в начале 2000-х. Такие струнные комплексы могут быть интегрированы в застройку различного назначения на любой высоте, например соединяя высотные здания и позволяя перемещаться из одного небоскреба в другой, не выходя на улицу.
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