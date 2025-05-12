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2 минуты назад
Unitsky String Technologies Inc.
6

100-метровые пролеты: белорусские инженеры спроектировали транспортный тоннель для юнимобиля

4.5

Овраги, реки, линии электропередачи — преодоление этих препятствий зачастую становится проблемой при проектировании и строительстве дорог и железнодорожных путей. Гибкие и полугибкие рельсо-струнные эстакады uST с пролетами до двух километров помогают юнимобилям проходить над наземными преградами. Но такие трассы рассчитаны на относительно невысокие скорости из-за волнообразной траектории путевой структуры. А как организовать движение рельсовых беспилотников, требующих идеальной ровности дорожного полотна в условиях сложного рельефа местности? Белорусские инженеры спроектировали уникальный транспортный тоннель с безопорными участками 100 метров.

Unitsky String Technologies Inc.
# пролеты
# струнные технологии
# струнный рельс
# струнный транспорт
# судоходство
# юнимобиль
Трасса с длинными пролетами позволит организовать сообщение также на местности с активным судоходством / © Unitsky String Technologies Inc.

Как решить проблему провисания?

В ЭкоТехноПарке под Минском уже эксплуатируется жесткая путевая структура, однако длина ее пролета не превышает 50 метров. Специалисты компании поставили перед собой непростую задачу: увеличить этот параметр вдвое.

Математическое моделирование показало, что наращивание длины пролета и прогиб конструкции находятся в кубической зависимости. А это вместе со снеговыми и ветровыми нагрузками (которые в условиях Крайнего Севера могут достигать 420 кг/м²) сделает трассу непригодной для движения транспорта.

Увеличение пролета в два раза с сохранением оптимального прогиба стало возможным благодаря разработке мембранного тоннеля / © Unitsky String Technologies Inc.

Решить проблему могло бы увеличение жесткости конструкции за счет утолщения материала и наращивания высоты профиля. Однако этот подход себя не оправдывает: повышение материалоемкости конструкции зачастую приводит к еще большему прогибу.

Увеличение пролета в два раза с сохранением оптимального прогиба стало осуществимым благодаря разработке транспортного мембранного тоннеля. Если ранее при проектировании трассы юнимобилей инженеры включали струну в состав рельса, то теперь ее вынесли наружу: провели вдоль раскосов с двух сторон ферменной эстакады. Вес тоннеля передается на преднапряженные канаты с помощью опорных узлов, которые можно регулировать по высоте. Таким образом обеспечивается возможность за счет противовыгиба формировать профиль пути.

Разработчики вычислили величину прогиба трассы под собственным весом и массой транспортного средства. Это важно для определения параметров противовыгиба путевой структуры: без нагрузки она будет слегка приподнята в центральной части пролета, а под весом транспорта станет опускаться, обеспечивая горизонтальное положение по всей длине пути. Данное инженерное решение позволяет нивелировать негативные эффекты, связанные с прогибами путевой структуры, и обеспечить необходимую ровность пути для транспортного средства.

Визуализация мембранного тоннеля / © Unitsky String Technologies Inc.

Рассчитан на циклическую нагрузку в 20 тонн

UST Inc. уже предложила использовать данную разработку для соединения острова Сахалин с материковой частью России. Вместо дорогостоящей и материалоемкой однопутной железнодорожной магистрали компания рекомендует построить транспортный мембранный тоннель длиной 8 км. Решение белорусских инженеров снизит капитальные затраты на строительство, и даст возможность перевозить до 167 000 пассажиров и до 57 000 европалет в сутки. А стандартная ширина колеи 1520 мм позволит интегрировать транспортный тоннель мембранного типа в общероссийскую железнодорожную сеть.

Трасса рассчитана на многократное циклическое нагружение транспортным средством весом 20 тонн, а при единичных проездах допустимая масса — 60 тонн.

Увеличение длины пролета до 200 метров

Расчеты специалистов UST Inc. позволили определить технические решения для строительства длиннопролетных ферменных сооружений, обеспечивающих оптимальное соотношение деформативных характеристик и массогабаритных параметров.

Белорусские инженеры уже ведут расчеты для увеличения длины пролета до 200 метров / © Unitsky String Technologies Inc.

Разработка белорусских инженеров открывает новые перспективы для строительства транспортных магистралей в условиях сложного рельефа местности и жесткого северного климата. Проектировщики не планируют останавливаться на достигнутом: они уже ведут расчеты для увеличения длины пролета до 200 метров и более. Это позволит организовать сообщение на местности с активным судоходством, например связать Сахалин с материком.

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Unitsky String Technologies Inc.
39 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# пролеты
# струнные технологии
# струнный рельс
# струнный транспорт
# судоходство
# юнимобиль
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
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# ВИЭ
# зеленый переход
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# солнечная энергетика
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