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30 минут назад
Юлия Трепалина
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57

У культуристов-профи оказался в пять раз выше риск внезапной сердечной смерти

4.5

Молодые и внешне здоровые люди, как правило, редко гибнут в результате внезапной сердечной смерти — неожиданного летального исхода из-за скрытых проблем в работе сердца. Новое исследование показало, что такие случаи необычно распространены у мужчин-бодибилдеров, особенно профессиональных спортсменов.

Медицина
# бодибилдинг
# внезапная смерть
# остановка сердца
# профессиональный спорт
# риск смерти
# сердце
бодибилдер с гантелей
© Alora Griffiths, unsplash.com

Врач спортивной медицины Марко Веккиато (Marco Vecchiato) из Падуанского университета (Италия) заметил участившиеся сообщения в СМИ о преждевременных смертях людей, занимающихся бодибилдингом и фитнесом. Это побудило специалиста собрать статистику о таких трагичных случаях и подробнее их изучить.

Вместе с коллегами из своего и других итальянских вузов медик нашел в открытых онлайн-источниках на пяти разных языках данные о 20 286 атлетов, которые участвовали в соревнованиях Международной федерации бодибилдинга (IFBB) с 2005 по 2020 год.

Последующий поиск в СМИ, социальных сетях, на форумах и в блогах по бодибилдингу показал, что в рассмотренный период среди них умер 121 человек. Информацию дополнительно перепроверяли с помощью нескольких источников, а возможные причины смерти определяли, опираясь на мнение двух врачей.

В результате из общего числа случаев 73 классифицировали как внезапную смерть, из которых 46 отнесли к внезапной сердечной смерти. В среднем погибшим исполнилось по 45 лет, но среди активно выступавших 11 атлетов скончались в возрасте около 35 лет. Большинство умерших были из Северной Америки (40,5%; в основном из США) и Европы (38,8%).

В нескольких найденных отчетах о вскрытии отмечалось, что у погибших обнаружили гипертрофию (утолщение стенок) сердца и кардиомегалию (увеличение органа). У некоторых выявили следы употребления анаболических стероидов — веществ, которые способствуют наращиванию мышечной массы, но могут негативно отражаться на здоровье сердца.

Анализ с применением статистических методов показал, что культуристы-профессионалы умирали от внезапной остановки сердца в 5,2 раза чаще, чем бодибилдеры-любители.

Комментируя данные, Марко Веккиато отметил, что экстремальные силовые тренировки, практика жестких диет и обезвоживания для снижения веса перед турнирами, а также злоупотребление допингом создают огромную нагрузку на сердце. Особенно этим рискам подвержены профессиональные спортсмены.

Также выяснилось, что 15% внезапных смертей бодибилдеров были связаны с ДТП, суицидами, убийствами и передозировками. Исследователи отметили, что психологическое давление соревнований, стремление к идеальному телу и употребление стероидов могут влиять на психику, повышая склонность к импульсивному и саморазрушительному поведению.

Авторы статьи, вышедшей в European Heart Journal, призвали сообщества бодибилдеров и медицинские круги усилить меры по обеспечению безопасности занятий такими спортивными практиками, в том числе ужесточить антидопинговый контроль и активизировать просветительскую работу среди атлетов. В дальнейшем ученые планируют провести аналогичное исследование в области женского культуризма.

Ранее французские медики рассказали о случае из своей практики, когда одержимость мускулами и запрещенное вещество довели молодого бодибилдера до гибели. В России 17 мая 2025 года в результате отказа нескольких органов скончался 34-летний культурист Никита Ткачук.

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Медицина
# бодибилдинг
# внезапная смерть
# остановка сердца
# профессиональный спорт
# риск смерти
# сердце
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Комментарии

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1 Комментарий
Семен Слепцов
Семен Слепцов
13 минут назад
-
0
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Был такой актер Владимир Турчинский, тоже культурист и тоже умер внезапно от инфаркта.
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Иван Колупаев
45 минут назад
Rus, и где на фото Вояджера вы увидели солнечные панели? Да и какое Солнце на расстоянии 166 а.е., то есть в 166 раз большем чем от Солнца до Земли. Если

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Денис Красильников
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Pavel Subbochev
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Sam Dowson
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Модест Измайлов
2 часа назад
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Нонна Онна
2 часа назад
Очень интересная статья

Куркума и зеленый чай замедлили старение

Дмитрий Глебов
3 часа назад
Josh, в сша 30млн наркоманов и 30млн алкоголиков. Официальные продажи алкогольных напитков в США больше 250млрд. Это всё первые попавшиеся данные,

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Александр Французов
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Яков
4 часа назад
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T1CTC pLaY
4 часа назад
Josh, вот тут ты совсем не прав, мировая наркоторговля оценивается почти в триллион долларов(сша если что, не Зимбабве каких-нибудь😂) На секунду, это

Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

skygoo _
4 часа назад
Если в России 13% теневой экономики, это значит, что к её официальному ВВП (по оценке МВФ или кого ещё) нужно добавить +13%.

Инфографика: размеры теневой экономики каждой страны

Oleg Kapiton
5 часов назад
Sam, тупой пендос как ты, нам не указ.

Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Oleg Kapiton
5 часов назад
Александр, ты с головой дружишь?

Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний

Oleg Kapiton
5 часов назад
Pavel, не все. Многие возвращаются.

Cavorite X7 стал первым в мире eVTOL с «вентиляторами в крыльях», достигшим устойчивого перехода от зависания к крейсерскому полету 

Oleg Kapiton
5 часов назад
Nik, точно.

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Oleg Kapiton
5 часов назад
Руслан, ты свечку держал, они есть, и есть аналогичная разработка. Надо следить, а не тупой бред нести.

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Тимур Сагденов
5 часов назад
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