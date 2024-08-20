Проактивность ребенка до года сформировала его инициативность

Исследование, проведенное МГППУ, показало, что активность ребенка в игре зависит от того, насколько родители позволяют ему самостоятельно выбирать игрушки. Если они сами решают, чем заняться малышу, это может привести к снижению его активности и инициативности и повлиять на формирование его интересов и потребностей в будущем.

Психологи из МГППУ провели лонгитюдное исследование, чтобы узнать, как качество общения между ребенком и важным для него взрослым влияет на развитие личности первого. Исследование проводилось на 50 диадах мать-ребенок с детьми в возрасте 9-12 месяцев. Видеофиксация осуществлялась в домашних условиях.

Анализировались видеозаписи их общения, а также применялись два метода оценки: оценка детско-родительского взаимодействия и шкала «Коммуникативных сигналов ребенка». Результаты показали, что поведение ребенка регулируется четырьмя когнитивными подсистемами. Выявлены четыре типа поведения ребенка: спонтанный, отвергающий, сосредоточенный, чувствующий, а также шесть стратегий поведения ребенка раннего возраста.

В случае сосредоточенного типа обе стратегии взаимодополняют друг друга, а в случае чувствующего — поведенческие стратегии являются полярными. У детей раннего возраста определены активации подсистем, связанных с эмоциями. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), результаты размещены в журнале «Сибирский психологический журнал».

Во время игры ребенка со значимым взрослым использовались методы оценки их взаимодействия и шкала коммуникативных сигналов ребенка. Родителей попросили играть с ребенком так, как они обычно делают это дома. Игра записывалась на камеру, чтобы потом можно было проанализировать видео и отметить мелкие действия ребенка.

«Когда ребенок общался с предметами или взрослым, мы обращали внимание на его инициативные действия и реакцию на них, – рассказывает Татьяна Шинина, доцент кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ. – При изучении сигналов ребенка, связанных с предметами, мы использовали пять показателей для оценки его исследовательской активности».

Видеозаписи исследований были изучены с использованием специального инструмента The Observer XT. Этот инструмент помогает увидеть, как часто и долго происходят определенные действия и сигналы ребенка, а также среднюю и общую продолжительность этих действий и сигналов. Это позволяет получить полное представление о взаимодействии.

«Наше исследование показывает, что дети проявляют наибольшую исследовательскую активность, когда родители позволяют им самостоятельно проявлять интерес к игрушкам и предметам. Однако, если дети следуют только за выбором взрослого, это может привести к снижению активности и инициативности. Результаты исследования представляют научную новизну и связаны с изучением коммуникативных сигналов ребенка при взаимодействии со значимым взрослым и разработкой модели развития личности ребенка в контексте четырех макросистем», – говорит Татьяна Шинина.

В результате исследования были выявлены следующие типы поведения детей в раннем возрасте: сосредоточенный, чувствующий, спонтанный и отвергающий. Эти типы связаны с определенными когнитивными макросистемами. Например, распознавание объектов связано с отвергающим типом, а интуитивное поведение — со спонтанным. Когнитивные макросистемы верхнего уровня также связаны с определенными типами поведения, но они характеризуются разными стратегиями. Например, память намерений связана с сосредоточенным типом, а расширенная память — с чувствующим типом.

Было обнаружено, что активация подсистемы верхнего уровня, называемой «расширенная память» или «собственное Я», происходит в процессе личностного кризиса у детей в раннем возрасте. Дети испытывают тревогу, фокусируются на своих актуальных потребностях, которые должны быть удовлетворены немедленно, в связи с расширением их возможностей при овладении ходьбой, самостоятельным выбором интересующих объектов и появлением запретов от родителей. Это ведет к формированию личностной субъективации.

Исследования подтверждают, что кризис одного года у детей является успешным, так как он ведет к появлению конструктивных новообразований и мотивирующих представлений. Ребенок начинает запоминать образы привлекательных предметов и мест и стремится к ним. Также происходят изменения в сфере моторики: растет интерес к окружающим предметам, появляется особое отношение к ходьбе, которая становится привлекательнее ползания.

Личностный кризис является позитивным явлением в развитии ребенка, так как он связан с личностными преобразованиями и самосознанием. Внешне можно заметить негативные проявления кризиса, такие как упрямство, настырность, обидчивость, недовольство, капризность, но при этом происходят глубокие качественные изменения, которые позволяют ребенку осознавать свои личностные потребности и представлять их взрослым, что ведет к формированию личностной субъективации.

Общение с важным взрослым помогает ребенку формировать отношение к себе, другим людям и вещам вокруг. Общение также помогает развивать интерес ребенка к окружающему миру. Мы можем говорить о таких понятиях, как психическая активность, активность, любознательность и любопытство. Именно любознательность является важным показателем того, что у ребенка есть желание узнавать новое. Если родитель в игре позволяет ребенку самому выбирать, что ему интересно, то ребенок будет более активным и инициативным. Если же родитель ограничивает выбор ребенка, то это может привести к тому, что ребенок будет менее активным и инициативным.

Ограничением исследования является оценка детско-родительского взаимодействия только с мамой ребенка. Возможные направления дальнейших исследований включают изучение взаимодействия значимых взрослых с детьми других возрастных периодов онтогенеза, а также с учетом дифференциации значимых взрослых по полу, социально-демографическим и кросс-культурным признакам семей.

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МГППУ 72 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.