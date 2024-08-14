Слушатели узнают, чем была бы магия в мире рационального мышления.

О мероприятии

Во многих фантастических вселенных существует магия. Магия — это… А что это?

В научном понятийном аппарате нет такой категории. Чтобы разобраться, чем была бы магия в мире рационального мышления, придется классифицировать магию и назначить для каждого вида ответственную за него науку.

А что если вы ощутили в себе магию? Силу намерения, телекинез или даже призыв гигантских жаб? Физик Григорий Тимс даст точную инструкцию, как из сумасшедшего дома попасть в исследователи и подойти по-взрослому к миру волшебства.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Ц Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация