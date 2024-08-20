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Лекция
16+
Половой отбор у динозавров и других древних животных

Участники мероприятия узнают, устраивали ли турнирные бои трилобиты.

Курилка Гутенберга
22 августа, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинский проспект 4

О мероприятии

Половой отбор – важный «двигатель» эволюции, его закономерности, которые разберет на лекции кандидат биологических наук Яна Шурупова, одинаковы в прошлом и настоящем. И хотя палеонтологам чаще всего доступны только скелеты, даже эта информация может пролить свет на «брачные особенности» вымерших животных. Устраивали ли турнирные бои трилобиты? Почему у оленя мегалоцераса такие большие рога? Как определить пол динозавра и какие украшения у них могли быть? На эти вопросы у палеонтологов есть ответ. Последнее особенно интересно, ведь самые яркие украшения, песни и танцы именно у их ближайших родственников – птиц. Лектор обсудит интересные примеры, до чего могла довести «любовь» на доисторической планете.

Расписание
22
Четверг
Август 2024
Ленинский проспект 4 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинский проспект 4

18 минут назад
Александр Речкин
4
# биология
# Динозавры
# эволюция
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# внешность
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