О мероприятии

Половой отбор – важный «двигатель» эволюции, его закономерности, которые разберет на лекции кандидат биологических наук Яна Шурупова, одинаковы в прошлом и настоящем. И хотя палеонтологам чаще всего доступны только скелеты, даже эта информация может пролить свет на «брачные особенности» вымерших животных. Устраивали ли турнирные бои трилобиты? Почему у оленя мегалоцераса такие большие рога? Как определить пол динозавра и какие украшения у них могли быть? На эти вопросы у палеонтологов есть ответ. Последнее особенно интересно, ведь самые яркие украшения, песни и танцы именно у их ближайших родственников – птиц. Лектор обсудит интересные примеры, до чего могла довести «любовь» на доисторической планете.

Расписание Ленинский проспект 4 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация