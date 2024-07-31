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Участники мероприятия узнают, как, наблюдая невероятно далекие объекты, понять, может ли на них присутствовать жизнь.
О мероприятии
Поиск и исследование экзопланет представляют одно из основных направлений в современной астрономии. И, конечно, ученые надеются когда-нибудь обнаружить обитаемые миры. Но как, наблюдая невероятно далекие объекты, понять, может ли на них присутствовать жизнь? В этом может помочь наша родная планета. Глядя на Землю со стороны, с больших расстояний ученые могут представить, как должна выглядеть потенциально обитаемая планета. Кандидат физико-математических наук Дмитрий Кононов расскажет о том, что такое биомаркеры, какой вклад они могут вносить в наблюдаемые проявления планеты, как сейчас наблюдают экзопланет и, конечно, Землю со стороны, чтобы представить ее как эталон обитаемой планеты.
ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1
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Когда-то татуировки ассоциировались у россиян с тюрьмой и неформалами. Сегодня больше половины жителей относятся к этой теме нейтрально и 15 процентов имеют более одного рисунка на теле. Эксперты Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера рассказали, кто из российских монархов имел тату, какие инструменты для наколок использовали в местах не столь отдаленных, что входит в состав современных чернил и безопасны ли эти пигменты, как ухаживать за рисунком, чтобы он сохранился на долгие годы и для каких профессий татуировки стали частью дресс-кода.
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Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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