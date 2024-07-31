О мероприятии

Поиск и исследование экзопланет представляют одно из основных направлений в современной астрономии. И, конечно, ученые надеются когда-нибудь обнаружить обитаемые миры. Но как, наблюдая невероятно далекие объекты, понять, может ли на них присутствовать жизнь? В этом может помочь наша родная планета. Глядя на Землю со стороны, с больших расстояний ученые могут представить, как должна выглядеть потенциально обитаемая планета. Кандидат физико-математических наук Дмитрий Кононов расскажет о том, что такое биомаркеры, какой вклад они могут вносить в наблюдаемые проявления планеты, как сейчас наблюдают экзопланет и, конечно, Землю со стороны, чтобы представить ее как эталон обитаемой планеты.

Расписание ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва 21:00 Купить