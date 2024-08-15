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Слушатели узнают про отдельных представителей царства животных, которые стали неотъемлемой частью непростой истории Московского зоологического парка.
О мероприятии
Биолог и сотрудник методического отдела Московского зоопарка Николай Карпов расскажет об особо значимых обитателях живой природы: зверях, птицах, рептилиях, амфибиях и беспозвоночных. Андский кондор Кузя, китайская саламандра и знаменитый аллигатор Сатурн — все они содержались на небольшом клочке земли в самом центре столицы. Мало кто знает, что в далеком 1925 году появился специальный отдел «Педагогический инсектарий», на то время один из лучших в Европе. А еще раньше, в 1868 году в Москве впервые демонстрировались гусеницы тутового шелкопряда.
Слушатели в ходе лекции познакомятся с отдельными представителями царства животных, которые стали неотъемлемой частью непростой истории Московского зоологического парка. Увидят большое количество архивных и современных фотографий, сделанных на территории Московского зоопарка за разные годы его существования.
Ул, Б. Грузинская, д.1, стр.1
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