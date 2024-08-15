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С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Работы провели на площадке угольного склада Курганской ТЭЦ. Чтобы демонтировать два крана, их несущие опоры разрезали на части с помощью лазера. Задача оказалась непростой, потому что рядом находились склады. Металлоконструкции высотой 40 метров и грузоподъемностью 32 тонны каждая нужно было разрезать так, чтобы не повредить находящуюся поблизости инфраструктуру. Демонтаж удалось произвести с ювелирной точностью и с соблюдением всех правил промышленной безопасности.
Демонтаж кранов-перегружателей на складе Курганской ТЭЦ — это первый проект между госкорпорацией «Росатом» и группой строительных компаний «Реформа». Вице-президент группы Денис Прохоров рассказал, что благодаря такому сотрудничеству повышается эффективность, экономичность и безопасность подобных сложных демонтажных работ. Такие инновации обеспечат технологическое развитие всего отечественного строительного сектора.
Но лазерную установку «Росатома», которую ввели в эксплуатацию в 2020 году, можно применять не только для «срезания» кранов, а для самых разных целей. Например, с ее помощью можно разрезать предмет на расстоянии, провести работы под водой (газолазерной резкой), а еще ликвидировать последствия техногенных аварий, скажем, разлив нефти (такие испытания уже проводились в 2023 году, когда горючую смесь подожгли с расстояния порядка 300 метров).
Лазером можно фрагментировать оборудование на опасных объектах и даже резать лед. В прошлом году с помощью мобильной лазерной установки утилизировали затонувшие на Сахалине корабли, разрезав их корпус, — они находились недалеко от причала на глубине до четырех метров. И это далеко не предел — с помощью разработки «Росатома» можно разрезать металлические конструкции толщиной до 300 миллиметров с расстояния до 200 метров.
Комплекс состоит из серийных волоконных иттербиевых лазеров и уникален для отечественного рынка. Внешне МЛК выглядит как контейнер, внутри которого размещается оборудование и места для двух операторов.
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