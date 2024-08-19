В МАИ придумали ракетный двигатель, работающий на космической пыли

Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.

«Двигатели, которые мы используем для полетов в космос, функционируют на невосполняемых рабочих веществах. Поэтому я занялся созданием двигателя, который будет использовать в качестве топлива грунт с разных космических тел, – отмечает Тамирлан Нагоев. – Мой концепт поможет увеличить продолжительность работы ракетных двигательных установок для полетов в космосе, что даст возможность достигать далеких объектов».

Согласно разработанному Нагоеву концепту, грунт собирается в грузовой отсек космического аппарата с помощью электромагнитного транспортера. Далее он переходит в рабочую зону двигателя, а оттуда в раздробленном виде поступает в камеру испарения, где под воздействием высокой температуры – до 1300 ℃ – превращается в облако нано- и микрочастиц. Эти частицы будут ускоряться в электростатическом поле и создавать реактивную тягу.

Концепт ракетного двигателя, работающего на космической пыли / © фото из личного архива Тамирлана Нагоева, пресс-служба МАИ

Пока студент МАИ разработал две конфигурации двигателя, а также получил патент на свое изобретение. Идея Тамирлана Нагоева высоко оценена экспертным жюри на конкурсе «Юные техники и изобретатели», который организован Государственной Думой и получила гран-при за лучший инновационный проект.

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МАИ 2 статей Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) ведёт свою историю с 20 марта 1930 года. Сегодня МАИ – ведущий высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров и проведение передовых научных исследований мирового уровня. В 2021 г. программа развития Московского авиационного института прошла отбор в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». МАИ вошёл в первую группу университетов по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» программы «Приоритет 2030».