  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Георгиевские штандарты 9-го гусарского Киевского полка

Слушатели узнают историю появления Георгиевских штандартов как коллективной воинской награды.

Государственная библиотека искусств
22 августа, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Историк Михаил Чапала расскажет про историю появления Георгиевских штандартов как коллективной воинской награды. Слушатели узнают о вековой службе полковой святыни и ее непростой судьбе после Гражданской войны, об обстоятельствах пожалования этого знака отличия Киевскому полку.

Расписание
22
Четверг
Август 2024
ул. Николоямская, д. 1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

8 минут назад
Александр Речкин
1
# история
# оружие
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:07
НовГУ

Новгородские ученые разработали уникальный алгоритм лечения гипертонии

Медики из НовГУ разрабатывают новый алгоритм подбора терапии гипертонии с учетом пола и возраста пациента, а также активности его ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) — части гормональной системы, отвечающей за регуляцию артериального давления. Разработка находится на завершающем этапе.

НовГУ
# артериальное давление
# гипертония
# лечение
# РААС
# ренин
10 августа
Татьяна

Геологи достали образцы верхней мантии с рекордной глубины

Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.

Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
Позавчера, 13:30
Андрей

Китайские ученые изрешетили золото, чтобы сделать его прочнее

Материаловеды из Китая превратили обычный дефект в металлических сплавах в компонент, повышающий его прочность. Специалисты создали чистое золото с наноразмерными отверстиями, равномерно распределенными по металлу. Новый метод облегчил материал, сделал его прочнее и пластичнее, что может расширить возможности применения такого золота.

Технологии
# Золото
# Китай
# металл
# нанопоры
# отверстия
# пластичность
# поры
# прочность
10 августа
Татьяна

Геологи достали образцы верхней мантии с рекордной глубины

Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.

Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
9 августа
МПСУ

Психологи рассказали о профдеформации программистов

В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.

МПСУ
# одиночество
# программисты
# профдеформация
# эмоциональный интеллект
9 августа
ПНИПУ

Тайны таблицы Менделеева: в ПНИПУ рассказали о самых удивительных элементах

В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.

ПНИПУ
# водород
# Периодическая таблица Д. И. Менделеева
# серебро
# таллий
# Углерод
# химические элементы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
7 августа
РНФ

Голый землекоп стал первым из известных млекопитающих, у которого нет защищающих от инфекций белков

Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.

РНФ
# белки
# голые землекопы
# инфекции
# млекопитающие
# Т-лимфоциты
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На Марсе нашли водный океан, но до него не добраться

    11 часов назад

  2. После пандемии высшее образование вступило в эру виртуальной реальности

    Вчера, 18:05

  3. Адаптация к глобальному потеплению спасла десятки тысяч жизней европейцев в 2023 году

    Вчера, 17:59

  4. Веганство оказалось полезнее средиземноморской диеты

    Вчера, 15:31
Выбор редакции

Монстры или творцы: были ли черные дыры архитекторами галактик?

Вчера, 11:55

Последние комментарии

wsylybznwsqw
50 минут назад
Манасбек, нечего их кормить! Их накормишь - они размножатся и голодающих станет больше. Голодающие плодят голодающих. Пусть идут работать и

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Marat Gazizulin
1 час назад
Выборка в 20 человек адекватна только для исследования школьника первого класса. Это - позорище полное, а не наука

Психологи рассказали о профдеформации программистовПсихологи рассказали о профдеформации программистов

Иван Лавренов
6 часов назад
Можно придумать парадокс, который иллюстрирует, что гравволны имеют массу, или ГТФО не соблюдается ЗСЭ. Он оперирует довольно фантастическими

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непростоСжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто

Гена Пастухов
8 часов назад
Татьяна, естественно, что нормальный. Был бы ненормальный - никаких спекуляций бы не было.

Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»

Гена Пастухов
8 часов назад
George, на планете Земля.

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Nikolay Sonin
9 часов назад
Михаил, речь не про экспертов, а про руководство, принявшее решение, стоившее жизней сотням людей. Им самое место в камере исполнения приговора

Boeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракетBoeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракет

1 2
9 часов назад
"вода не улетучилась в космос, а просочилась под грунт, в среднюю часть марсианской коры." Модели моделями, но слабо верится что прям взяла и

На Марсе нашли водный океан, но до него не добратьсяНа Марсе нашли водный океан, но до него не добраться

Александр Юрьевич
10 часов назад
Лучше напишите на сколько лет затянули запуск ангары и сколько больше запланированного денег вбухали в неё и пусковые её площадки. Это всё таки

Boeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракетBoeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракет

Тиберий Нерон
10 часов назад
И., мы не атакуем! Мы пришли устанавливать вам свои унитазы!

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Константин Сараев
11 часов назад
Affidavit, долгожители редко бывают крупными, а 3-5 тысяч ккал (мне при малой подвижности в тепле при весе 70 кг хватает 1500 ккал) при 1-2г белка на кг массы

Питание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизниПитание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизни

Иван Колупаев
11 часов назад
В средней полосе России того "потепления" было три недели. Июль жаркий, да и тот не весь.

Адаптация к глобальному потеплению спасла десятки тысяч жизней европейцев в 2023 годуАдаптация к глобальному потеплению спасла десятки тысяч жизней европейцев в 2023 году

Константин Сараев
12 часов назад
ulogin_vkontakte_7261469, судить по себе и ближним – ошибка. Даже в городе это не так: много подвижных работ, а 10000 шагов сделать за день без машины легко. Другое

Питание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизниПитание по графику вкупе с низкокалорийной диетой увеличило продолжительность жизни

Alexander Nazarov
13 часов назад
А изначально нельзя так было сделать? 🙂

Спутники Starlink больше не помешают радиоастрономамСпутники Starlink больше не помешают радиоастрономам

Nina
13 часов назад
https://www.mainpaper.ru/correction-tape-product/ сухая корректирующая лента сухая корректирующая лента

10 интересных фактов о Земле, которые вы, возможно, не знали10 интересных фактов о Земле, которые вы, возможно, не знали

George Washington
14 часов назад
Гена, подскажите пожалуйста, где это такое место где люди продолжают размножаться?

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Макс Коннор
14 часов назад
lanc, Я не согласен, это явно не просто "пара вагончиков"! Если копнуть глубже, то компания имеет серьезные наработки, подтвержденные патентами, и

Рассчитан на 48 человек: как устроен один из самых больших пассажирских беспилотниковРассчитан на 48 человек: как устроен один из самых больших пассажирских беспилотников

Александр Бердюгин
14 часов назад
Есть специальное понятие у разработчиков "Soft Skills" – чисто психологический термин, который как раз и обозначает всё вышесказанное. Странно, что в

Психологи рассказали о профдеформации программистовПсихологи рассказали о профдеформации программистов

Иван Колупаев
14 часов назад
Тиберий, похоже перемога в Курской выдыхается раз ваши "войска" сюда набежали. Ну да здесь действительно не тикток. 🙄

Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Михаил
15 часов назад
Если бы за все подобные ошибки всех казнили, экспертов бы не осталось в природе. Просто NASA надо все новые контракты заключать НЕ с Boeing, двигаясь к

Boeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракетBoeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракет

Павел Зарбаилов
16 часов назад
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Да, во влажных фантазиях! Как и построят его!😼

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно