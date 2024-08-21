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Слушатели узнают о роли российских изобретателей в эволюции часов.
О мероприятии
Об уникальных часах из коллекции Политехнического музея расскажет старший научный сотрудник, куратор и хранитель коллекции «Приборы времени, часы», заслуженный работник культуры Российской Федерации и автор книги «600 лет часового дела России» Татьяна Алексеевна Фокина.
Слушатели узнают о роли российских изобретателей в эволюции часов и как совершенствовались приборы измерения времени, какие часы из коллекции Политехнического музея были изготовлены тульскими мастерами, кто и когда научил часы определять географическую долготу в открытом море, астрономические даты, а также видеть движение Земли, Луны и Солнца.
4-я Магистральная ул., д. 11
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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