О мероприятии

Об уникальных часах из коллекции Политехнического музея расскажет старший научный сотрудник, куратор и хранитель коллекции «Приборы времени, часы», заслуженный работник культуры Российской Федерации и автор книги «600 лет часового дела России» Татьяна Алексеевна Фокина.

Слушатели узнают о роли российских изобретателей в эволюции часов и как совершенствовались приборы измерения времени, какие часы из коллекции Политехнического музея были изготовлены тульскими мастерами, кто и когда научил часы определять географическую долготу в открытом море, астрономические даты, а также видеть движение Земли, Луны и Солнца.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация