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Лекция
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Хранители времени: коллекция часов Политехнического музея

Слушатели узнают о роли российских изобретателей в эволюции часов.

Политехнический музей
23 августа, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Об уникальных часах из коллекции Политехнического музея расскажет старший научный сотрудник, куратор и хранитель коллекции «Приборы времени, часы», заслуженный работник культуры Российской Федерации и автор книги «600 лет часового дела России» Татьяна Алексеевна Фокина.

Слушатели узнают о роли российских изобретателей в эволюции часов и как совершенствовались приборы измерения времени, какие часы из коллекции Политехнического музея были изготовлены тульскими мастерами, кто и когда научил часы определять географическую долготу в открытом море, астрономические даты, а также видеть движение Земли, Луны и Солнца.

Расписание
23
Пятница
Август 2024
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

5 минут назад
Александр Речкин
2
# история
# технологии
# часы
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