О мероприятии

Экскурсовод расскажет об истории Политехнической выставки и музея, с чего он начинался, какое значение имел для страны в разное время, какие исторические события влияли на работу Политехнического музея и как один из старейших музеев науки и техники менял время и людей вокруг себя.

Участники экскурсии узнают, как связана Политехническая выставка с создателем российского триколора — Петром I, найдут предметы, которые были экспонатами той самой выставки и стали основой коллекции музея.

Дополнением станут изображения и литература из фондов Политехнической библиотеки, объединяющие историю Политехнической выставки, Политехнического музея и государственных символов России.

Расписание Волгоградский проспект, д.42, стр.5 Москва 13:00 Купить