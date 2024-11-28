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Психологи изучили представления студентов о благополучии
Специалисты Школы образования ТюмГУ, Тюменского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел России, университетов Курганского государственного и Уральского федерального имени Б. Н. Ельцина провели анализ представлений студентов о благополучии.
Благополучие студентов — важная задача социальной политики государства в целом и системы высшего образования в частности. Оно напрямую связано с состоянием здоровья человека.
Проблема благополучия имеет отношение к экологии личности, которая подразумевает не только биологическую, но и социальную сущность человека. Поэтому в понятии «благополучие» отражаются как условия социальной среды, так и состояние физического и психического здоровья.
Важно и психологическое благополучие. Выявление эмпирическим путем представлений о благополучии в студенческом возрасте позволяет понять существенный компонент мировосприятия молодых людей. Представления о благополучии определяют мотивацию обучения в университете, выбор профессии, карьерные ориентации, планирование семьи, включенность в общественную активность.
Статья «Представления студентов о благополучии» психологов Инны Васильевой, Михаила и Дарьи Чумаковых вышла в журнале «Экология человека».
В исследовании принимали участие 258 студентов 1–2-го курсов университетов Уральского федерального округа — Тюменского, Курганского и Уральского: 218 девушек и 40 юношей, представителей социогуманитарных направлений Все они были бакалаврами, а их возраст варьировался от 17 до 23 лет.
Ученые применяли методику свободных ассоциаций в модификации: студентам предлагали дать по три ассоциации в виде глаголов, прилагательных, существительных (всего девять ассоциаций).
Так выяснилось то, как студенты понимают благополучие. Это позволяет получить информацию о системе смыслов, присущих студентам, а не навязанных извне. Психологи получили 2322 ассоциации, структурирование которых позволило выделить 51 ассоциативную группу, которые впоследствии объединили в 16 семантических групп и проинтерпретировали.
Смысловое пространство концепта «благополучие» структурировано по эмоциональному и мотивационно-потребностному признакам. В эмоциональном компоненте благополучия представлены положительные эмоции разной степени интенсивности, в мотивационно-потребностном компоненте — преимущественно потребности, связанные с удовлетворением физического комфорта, безопасности, базового и материального обеспечения жизнедеятельности.
Ученые сделали вывод, что в содержании представлений студентов вузов о благополучии наиболее значимую позицию занимают параметры эмоциональной сферы. В представлениях студентов благополучие — это, прежде всего, спокойная радость или счастье, сопряженные с эмоциональной стабильностью. Также в содержательном плане представлений о благополучии проявляется ориентированность на базовые и материальные потребности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе полученных результатов можно разработать методику диагностики благополучия.
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Специалисты Школы образования ТюмГУ, Тюменского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел России, университетов Курганского государственного и Уральского федерального имени Б. Н. Ельцина провели анализ представлений студентов о благополучии.
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