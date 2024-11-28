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Вчера, 11:42
ТюмГУ
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Психологи изучили представления студентов о благополучии

4.4

Специалисты Школы образования ТюмГУ, Тюменского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел России, университетов Курганского государственного и Уральского федерального имени Б. Н. Ельцина провели анализ представлений студентов о благополучии.

ТюмГУ
# благополучие
# радость
# студенты
# счастье
# успех
В ТюмГУ изучили представления студентов о благополучии / © Tungsten, en.wikipedia.org

Благополучие студентов — важная задача социальной политики государства в целом и системы высшего образования в частности. Оно напрямую связано с состоянием здоровья человека.

Проблема благополучия имеет отношение к экологии личности, которая подразумевает не только биологическую, но и социальную сущность человека. Поэтому в понятии «благополучие» отражаются как условия социальной среды, так и состояние физического и психического здоровья.

Важно и психологическое благополучие. Выявление эмпирическим путем представлений о благополучии в студенческом возрасте позволяет понять существенный компонент мировосприятия молодых людей. Представления о благополучии определяют мотивацию обучения в университете, выбор профессии, карьерные ориентации, планирование семьи, включенность в общественную активность.

Статья «Представления студентов о благополучии» психологов Инны Васильевой, Михаила и Дарьи Чумаковых вышла в журнале «Экология человека».

В исследовании принимали участие 258 студентов 1–2-го курсов университетов Уральского федерального округа — Тюменского, Курганского и Уральского: 218 девушек и 40 юношей, представителей социогуманитарных направлений Все они были бакалаврами, а их возраст варьировался от 17 до 23 лет.

Ученые применяли методику свободных ассоциаций в модификации: студентам предлагали дать по три ассоциации в виде глаголов, прилагательных, существительных (всего девять ассоциаций).

Так выяснилось то, как студенты понимают благополучие. Это позволяет получить информацию о системе смыслов, присущих студентам, а не навязанных извне. Психологи получили 2322 ассоциации, структурирование которых позволило выделить 51 ассоциативную группу, которые впоследствии объединили в 16 семантических групп и проинтерпретировали.

Смысловое пространство концепта «благополучие» структурировано по эмоциональному и мотивационно-потребностному признакам. В эмоциональном компоненте благополучия представлены положительные эмоции разной степени интенсивности, в мотивационно-потребностном компоненте — преимущественно потребности, связанные с удовлетворением физического комфорта, безопасности, базового и материального обеспечения жизнедеятельности.

Ученые сделали вывод, что в содержании представлений студентов вузов о благополучии наиболее значимую позицию занимают параметры эмоциональной сферы. В представлениях студентов благополучие — это, прежде всего, спокойная радость или счастье, сопряженные с эмоциональной стабильностью. Также в содержательном плане представлений о благополучии проявляется ориентированность на базовые и материальные потребности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе полученных результатов можно разработать методику диагностики благополучия.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# благополучие
# радость
# студенты
# счастье
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# игры
# киберспорт
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Психологи изучили представления студентов о благополучии

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Комментарии

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1 Комментарий
Shelove517
Shelove517
15 часов назад
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"спокойная радость или счастье, сопряженные с эмоциональной стабильностью". Т.е., обычное действие серотонина?
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