Ночь падающих звезд: как наблюдать Ориониды в этом году

Со 2 октября по 7 ноября в ночном небе можно наблюдать главный звездопад октября — метеорный поток Ориониды, пик активности которого придется на ночь с 21 на 22 октября. Это удивительное космическое явление связано с одной из самых знаменитых комет — Галлея, чьи осколки, сгорая в атмосфере, и создают это незабываемое зрелище. Почему этот поток считается особенным и на что стоит обратить внимание при наблюдении, рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Ориониды можно будет наблюдать как в Северном, так и в Южном полушарии Земли. Свое название они получили благодаря созвездию Ориона, в области которого находится радиант. Именно из этой части небесной сферы визуально исходят светящиеся следы.

Эффектный звездопад — это не что иное, как встреча Земли с «космическим мусором», которая и создает явление, известное как метеорный поток. Наша планета, двигаясь по орбите, регулярно проходит через шлейфы обломков, оставленных кометами. Сталкиваясь с атмосферой на огромной скорости, эти частицы вспыхивают и сгорают, порождая яркие полосы, которые мы и называем «падающими звездами».

«Родителем» космического «фейерверка» выступает знаменитая комета Галлея (1P/Halley).

— Эту странницу можно увидеть невооружённым глазом благодаря крупному ядру из льда и пыли. При приближении к Солнцу оно активно испаряется, создавая «хвост», который может светиться как самые яркие звёзды на небе. Ее путь вокруг Солнца занимает 75–76 лет, что дарит человеку удивительный шанс — встретиться с ней один или два раза на протяжении жизни. Следующая встреча назначена на 2061 год. При этом оставленные ею микроскопические частицы, сгорающие в атмосфере, можно наблюдать каждый год в виде осенних Орионид, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

История изучения этой связи насчитывает почти два века: первые документальные наблюдения активности «искр» в октябре провел американский астроном-любитель Эдвард Херрик в 1839 году. Однако ключевой вклад в исследование потока внес итальянский астроном Джованни Скиапарелли, который в 1864 году установил фундаментальную связь между метеорами и кометой Галлея.

Ориониды по праву считают главным звездопадом октября. В отличие от Драконид, дающих всего 5–10 метеоров в час, или малозаметных Южных Таурид, он показывает до 20–25 «падающих звезд».

— Хотя Дракониды и могут показать до 150 кратковременных «вспышек», если повезет, Ориониды все же лидируют: их максимум стабилен. Однако дело не только в количестве метеоров. Это также один из самых быстрых потоков, частицы которого пронзают небо на скорости 66 км/с. Такое молниеносное движение рождает невероятно яркие и долгие следы — некоторые из них сияют до минуты, переливаясь оттенками белого, жёлтого и даже изумрудно-зелёного. А в 2025 году зрелище станет по-настоящему уникальным: в ту же ночь рядом с метеорами можно будет увидеть две кометы — Леммон и SWAN, создавая поистине космическое шоу, — отмечает Евгений Бурмистров.

Наилучшие условия, чтобы полюбоваться Орионидами, сложатся в ночь с 21 на 22 октября 2025 года — в период наибольшей интенсивности.

— Благодаря новолунию ночное небо будет особенно темным, что создаст идеальные возможности для наблюдений. Наиболее зрелищным метеорный «салют» станет после 21:00 по московскому времени 21 октября, когда радиант поднимется над юго-восточным горизонтом, и особенно в предрассветные часы — с 04:00 до 06:00 утра 22 октября, — говорит эксперт.

Ученый Пермского Политеха напоминает, что для того чтобы запечатлеть «падающие звезды» глазами и фотоаппаратом, лучше выбрать место вдали от городских огней, с открытым горизонтом.

— Чтобы зафиксировать метеоры на камеру, оптимально делать непрерывные серии снимков с длинной выдержкой на протяжении всей ночи. Из нескольких сотен кадров только 5–10 зафиксируют пролетающие частицы. Даже любительские наблюдения могут принести науке пользу: фиксируя количество, яркость и направление метеоров, вы помогаете астрономам уточнять структуру метеорного роя и прогнозировать активность потока в будущем, — делится Евгений Бурмистров.

