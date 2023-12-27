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ТюмГУ
1

Биолог ТюмГУ нашла редкие растения ХМАО

4.3

Ученый Института биологии ТюмГУ обнаружила на территории ХМАО растения, которые можно использовать при картировании редких видов в переиздании Красной книги этого региона.

ТюмГУ
# Красная книга
# растения
# реликтовые виды
# флора
# хмао
Астра сибирская
Астра сибирская (Aster sibiricus) / © en.wikipedia.org

Изучение флоры имеет большое значение для рационального использования природных ресурсов. Особенно это важно для Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, где добывают большую часть нефти и газа в России. Сохранение биоразнообразия невозможно без детальных флористических и фитоценотических исследований. Виды редких растений могут быть реликтовыми, то есть представлять остатки флоры прошлых геологических эпох.

Несмотря на то, что история освоения и изучения региона насчитывает не один десяток лет, сводных работ, посвященных выявлению и анализу флоры, немного, что связано с высокой заболоченностью территории и слабо развитой дорожной сетью в регионе. Статья «Изучение флоры и растительности окрестностей с. Саранпауль (Березовский район, ХМАО-Югра)» биолога ТюмГУ Людмилы Сальниковой вышла в журнале «АгроЭкоИнфо».

В задачи исследования входило составление конспекта флоры с проведением систематического, экологического и ботанико-географического анализов; выявление основных типов растительности на основе проведения геоботанических описаний; выявление редких видов растений окрестностей села Саранпауль и восточного склона Приполярного Урала (город Нёр-Ойка), занесенных в Красную книгу ХМАО.

Село Саранпауль располагается на территории Приполярного Урала в его восточной части. Здесь преобладает горно-таежный ландшафт с редкостойными березово-еловыми лиственничными и кедрово-сосновыми лишайниковыми и мохово-лишайниковыми лесами. В результате проведенного исследования составлен конспект флоры высших сосудистых растений окрестностей села Саранпауль. Он включает 144 вида, которые принадлежат к 45 семействам и 112 родам. К ведущим семействам относятся Астровые, Мятликовые и Розовые.

Наибольшее видовое разнообразие характерно для ивняков и суходольных лугов. Видовому разнообразию ивняков и лугов способствуют хорошее увлажнение и достаточная плодородность почв. В результате фитоценотических исследований выявлено преобладание в окрестностях Саранпауля смешанных лесов (березово-елово-рябиновый борцовохвощово-мятликово-фиалково-кислично-зеленомошный; березово-сосново-еловый лес хвощово-голубично-бруснично-осоковый).

Значительная доля принадлежит суходольным лугам (лабазниково-чемерично-хвощово-щучковый; иван-чайно-пижмово-мятликовоклеверный). В ходе исследования в окрестностях села на каменистых местообитаниях обнаружен редкий вид – астра сибирская. На Приполярном Урале, в районе города Нёр-Ойка, встречены пять редких видов: жабрица густоцветковая, родиола розовая, баранец обыкновенный, анемонаструм пермский и кастиллея воркутинская.

Для жабрицы густоцветковой и баранца обыкновенного зафиксированы новые местонахождения, не отмеченные в Красной книге ХМАО-Югры 2013 года. Они могут быть использованы при картировании редких видов в переиздании Красной книги.

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ТюмГУ
243 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# Красная книга
# растения
# реликтовые виды
# флора
# хмао
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# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
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# художник
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